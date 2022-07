Xuân Trường tạo động lực từ các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Xuân Trường ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo được khí thế thi đua sôi nổi hiệu quả, góp phần tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nông dân huyện Xuân Trường tích cực lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế.

Từ nhiều năm nay, phong trào thi đua yêu nước ở xã Xuân Kiên đã trở thành động lực trong hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đảng bộ xã hiện có 10 chi bộ với tổng số 314 đảng viên. Để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, hàng năm, xã luôn gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra. Tiêu biểu như trong lĩnh vực kinh tế, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19, nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã vẫn duy trì ổn định; thị trường hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 64 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với năm 2020; giá trị trên 1ha canh tác đạt trên 105 triệu đồng (tăng 3 triệu đồng); giá trị sản xuất chăn nuôi đạt trên 40 tỷ đồng, tăng 5,3 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 550 tỷ đồng tăng 10,6%; tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 13,6 tỷ đồng, tăng 1,2 tỷ đồng so với năm trước. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động có hiệu quả các phong trào thi đua như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, Đoàn Thanh niên phát huy “Ba phong trào, ba đồng hành với thanh niên”... Qua đó, góp phần động viên cán bộ, hội viên các hội, đoàn thể tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo trên địa bàn xã. Từ các phong trào thi đua, năm 2019 xã Xuân Kiên được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM nâng cao, trong đó có 2 xóm được công nhận xóm NTM kiểu mẫu, 2 sản phẩm được xếp hạng OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản phẩm đạt 3 sao. Năm 2021, xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 93%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm, Đảng bộ xã giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Đồng chí Vũ Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Xuân Trường cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp 2 năm qua, nhưng phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm và từng giai đoạn. Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, cũng như nhiệm vụ và hoạt động của các ngành, các địa phương và trên từng lĩnh vực cụ thể. Theo đó, các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”; “Nam Định chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Nhân dân tỉnh Nam Định đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” và các phong trào thi đua do bộ, ngành Trung ương, tỉnh phát động theo ngành, lĩnh vực. Với những chỉ tiêu thi đua cụ thể trên từng lĩnh vực đã được các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2021 của huyện đạt 6.726 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 38,2 triệu USD, đạt 100% kế hoạch. Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 5 doanh nghiệp tích tụ 296ha đất để trồng lúa và rau màu các loại, trên 100 cá nhân tích tụ đất từ 1ha trở lên với tổng diện tích 451ha để trồng lúa chất lượng cao. Huyện chỉ đạo, hướng dẫn 6 xã thực hiện việc chuyển đổi 39,42ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm. Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội là tiền đề quan trọng để huyện thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 5 xã gồm: Xuân Tân, Xuân Thượng, Xuân Bắc, Xuân Hồng, Xuân Ngọc được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; 15 khu dân cư được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020 tại 8 xã, gồm: Xuân Hồng, Xuân Thượng, Xuân Hòa, Thọ Nghiệp, Xuân Bắc, Xuân Ngọc, Xuân Thủy, Xuân Kiên; đăng ký 10 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, lựa chọn 7 sản phẩm của 3 doanh nghiệp: 1 doanh nghiệp xã Thọ Nghiệp, 1 HTX xã Xuân Tiến, 1 hộ sản xuất kinh doanh xã Xuân Kiên đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm đủ điều kiện để công nhận 3 sao. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua được phát động sôi nổi, hiệu quả, nổi bật là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19”... Các phong trào đã được lan tỏa rộng khắp ở các thôn xóm, các ngành với sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh nội lực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa, phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các khu dân cư. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo. Nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện đã từng bước “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, thu hút sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm tốt.

Cùng với công tác thi đua trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của toàn huyện đã hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Các phong trào thi đua như: “Thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả” gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Hai tốt” cùng với cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”... Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để kịp thời khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Từ những kết quả đạt được, năm 2021, toàn huyện có 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể, 4 cá nhân, trong đó có 1 cá nhân là nông dân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 tập thể nhận Cờ thi đua của tỉnh; 24 tập thể, 33 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 22 tập thể lao động xuất sắc.

Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực là động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Xuân Trường tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh