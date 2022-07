Trường THCS Nam Phong nỗ lực dạy tốt - học tốt

Là một trường vùng ven thành phố, công tác dạy và học cũng như điều kiện cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, tinh thần vượt khó vươn lên, thầy và trò Trường THCS Nam Phong (thành phố Nam Định) đã vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh, thân thiện. Chất lượng giáo dục nhà trường những năm gần đây luôn ổn định trong tốp khá các trường THCS của thành phố.

Ứng dụng công nghệ máy chiếu để đổi mới, nâng cao chất lượng bài giảng ở Trường THCS Nam Phong.

Thầy Đinh Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Phong chia sẻ: Hai năm học vừa qua, biến động dịch bệnh nên phần lớn số thời gian trong năm học là học trực tuyến, nhưng thầy và trò nhà trường vẫn nỗ lực duy trì chất lượng đại trà. Để khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ dạy học, nhà trường đã trang bị đầy đủ máy tính, máy chiếu ở tất cả 16 phòng học và các phòng chức năng, trang bị đường truyền internet, loa, mic phục vụ dạy học trực tuyến. Khi học sinh học online ở nhà thì tất cả các thầy cô đều đến trường để dạy học nghiêm túc, đảm bảo giờ giấc và chất lượng giảng dạy. Ban giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc và động viên các thầy cô thực hiện tốt nhiệm vụ. Khi học sinh đi học trực tiếp, nhà trường rà soát, hệ thống lại kiến thức cho học sinh, phân công giáo viên kèm cặp, phụ đạo học sinh trung bình, yếu để các em nắm vững kiến thức.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn; căn cứ năng lực làm việc để giao nhiệm vụ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích cao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, nhiệt tình trong công tác. Nhiều thầy, cô giáo có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và được chọn đi dự thi cấp tỉnh như: cô Trần Thị Thu Trang, cô Nguyễn Thị Thu, cô Phạm Kim Trang, thầy Trần Văn Điệp…; trong đó tiêu biểu là một số giáo viên dạy khối lớp 9 như: Cô Trần Thị Thu Trang, tổ trưởng tổ Văn, 2 năm liền có học sinh đỗ THPT chuyên Lê Hồng Phong; cô Phạm Kim Trang, giáo viên Địa, 3 năm liền có học sinh đỗ THPT chuyên Lê Hồng Phong, năm 2022 có học sinh đỗ thủ khoa Địa; cô Nguyễn Thị Thu, năm học 2021-2022 có 6 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán; thầy Hiệu phó Trần Đình Tuyển, có học sinh đỗ THPT chuyên Lê Hồng Phong; cô Phạm Thị Thanh, giáo viên dạy Sinh, 3 năm gần đây có học sinh đỗ chuyên Sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong...

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Bên cạnh đó, trường tăng cường chỉ đạo nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả các giờ lên lớp; kết hợp với tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, chú trọng giáo dục về giá trị sống và kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học sinh; chỉ đạo giáo viên bộ môn thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục, tích hợp giáo dục đạo đức, an toàn trường học, an toàn giao thông, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục STEM... Trong từng tiết học, giáo viên chú ý bồi dưỡng tình cảm, tạo hứng thú, giáo dục thái độ học tập tích cực, tinh thần chủ động sáng tạo trong học tập cho học sinh và phát huy vai trò chủ đạo của người thầy. Trong các tiết thực hành thí nghiệm, giáo viên đã chú ý rèn cho học sinh kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. Khai thác tối đa hiệu quả các phòng bộ môn để nâng cao kỹ năng thực hành, phát huy tính tích cực của học sinh. Tập trung rèn 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh đối với môn Ngoại ngữ. Ban giám hiệu bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án, chấm bài thi, bài kiểm tra bằng hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông với cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng và Sáng tạo. Các tổ bộ môn tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn, tập trung giải quyết những vấn đề khó trong chuyên môn, thống nhất phương pháp chỉ đạo dạy các dạng khái quát, các dạng ôn tập, nội dung ôn tập, các dạng nâng cao. Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên ra đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ, để đánh giá, phân loại được các đối tượng học sinh. Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh THCS đảm bảo tính khách quan, công bằng. Coi việc đổi mới ra đề thi, kiểm tra là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường vào các tiết học trên lớp.

Với những nỗ lực đó, những năm học gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường có những bước tiến vượt bậc. Năm học 2020-2021, trường có 5 học sinh đỗ THPT chuyên Lê Hồng Phong; tỷ lệ học sinh thi đỗ các trường THPT công lập đạt 80%. Đặc biệt, năm học 2021-2022 là năm học có nhiều đổi mới, nhiều khó khăn thách thức: Là năm học đầu tiên học sinh lớp 6 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với bộ sách giáo khoa mới; giáo viên, học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy, học tập mới; dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực thành phố, nhưng thầy và trò nhà trường đã vượt khó vươn lên, biến thách thức thành cơ hội. Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định. Kết thúc năm học, toàn trường có 90,06% học sinh đạt hạnh kiểm Tốt; 9,73% học sinh đạt hạnh kiểm Khá; 23,04% học sinh học lực Giỏi; 44,61% học sinh học lực Khá; có 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, 12 học sinh giỏi cấp thành phố; có 3 học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (trong đó, 2 em đỗ lớp chuyên Văn, 1 em đỗ Thủ khoa lớp chuyên Địa).

Phát huy truyền thống đó trong những năm học tiếp theo, thầy và trò Trường THCS Nam Phong nỗ lực phấn đấu không ngừng để tiếp tục gặt hái nhiều thành quả hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”./.

Bài và ảnh: Minh Thuận