"Sao vuông" Hải Hậu vượt nắng, thắng mưa say sưa luyện tập

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa rèn luyện”, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) huyện Hải Hậu đã khắc phục khó khăn, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất trong mùa huấn luyện năm nay, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cán bộ tiểu giáo viên hướng dẫn lực lượng dân quân tự vệ xã Hải Bắc kỹ thuật nằm bắn súng tiểu liên AK có bệ tỳ.

Chúng tôi có dịp tham quan một buổi huấn luyện DQTV ở xã Hải Bắc (Hải Hậu). Mặc dù thời tiết nắng nóng, song trên thao trường huấn luyện, dưới sự hướng dẫn của đồng chí Vũ Ngọc Tiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất, thứ hai vẫn hăng say luyện tập các tư thế, yếu lĩnh động tác, kỹ thuật bắn súng CKC, tiểu liên AK. Sự tích cực của các chiến sĩ cùng sự động viên, chỉ bảo tận tình của đội ngũ giáo viên đã góp phần nâng cao trình độ kỹ chiến thuật cho từng chiến sĩ. Vừa hoàn thành khoa mục huấn luyện, lau vội giọt mồ hôi trên trán, anh Nguyễn Đức Triều, dân quân xóm 4, xã Hải Bắc chia sẻ: Lực lượng dân quân xã Hải Bắc phần lớn đã trải qua 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, do đó bản lĩnh chính trị, điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật của chúng tôi khá vững vàng. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để đạt thành tích cao trong huấn luyện và tham gia hội thi, hội thao. Ban CHQS xã thường xuyên động viên tinh thần chiến sĩ, linh động tận dụng sân bóng, hội trường nhà văn hóa xã làm địa điểm huấn luyện; đồng thời khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh, với quyết tâm cao nhất ra sức rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm giáo án, hoàn thành kế hoạch huấn luyện đã đề ra, phấn đấu đạt thành tích cao trong mùa huấn luyện. Còn với nữ chiến sĩ dân quân Ngô Thị Mai, dân quân xóm 12 chia sẻ: “Khi nhận lệnh triệu tập, chúng tôi cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhiều hôm đang tập trời mưa to, có hôm thời tiết lại khá nắng nóng, trong khi công việc ở nhà khá bận rộn, nhưng được sự động viên, nên các chiến sĩ dân quân tự vệ, đặc biệt là các nữ dân quân, khắc phục khó khăn luôn tích cực tập luyện, lắng nghe hướng dẫn của giáo viên lên lớp nên đã tiếp thu, lĩnh hội tốt bài giảng, thực hành nhuần nhuyễn các nội dung. Với quyết tâm rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu đạt thành tích cao”.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa tập luyện” trên thao trường, trong những năm qua, các chiến sĩ DQTV huyện Hải Hậu đã khắc phục khó khăn do thời tiết, dịch bệnh COVID-19… để hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện. Trung tá Phạm Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Hải Hậu cho biết: “Xác định xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ của địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp, vững chắc”, đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Để bảo đảm cho công tác huấn luyện, Ban CHQS các xã, thị trấn đã chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình, học cụ, các loại cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập theo hướng dẫn. Cùng với đó, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng dân quân đã chia đội hình thành các tổ, huấn luyện giãn cách theo khu vực và theo ngày đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Mỗi đồng chí đều phát huy tinh thần nghiêm túc trong học tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, phấn đấu đạt kết quả cao. Với nỗ lực luyện tập, lực lượng dân quân huấn luyện giai đoạn 1 năm 2022 đã tham gia đạt tỷ lệ cao. Kết quả kiểm tra, số DQTV đạt loại giỏi chiếm 9,7%, loại khá chiếm 60% và 30,3% quân số tham gia đạt yêu cầu. Trong quá trình tổ chức huấn luyện đơn vị đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt và chấp hành nghiêm các quy định. Ban CHQS huyện cũng xây dựng kế hoạch bắn và tổ chức bắn kiểm tra súng tiểu liên AK bài 1, súng CKC bài 1b cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất, dân quân tại chỗ, dân quân năm thứ 2, 3, 4 và dân quân cơ động, các đơn vị tự vệ. Quân số kiểm tra có 732 đồng chí; trong đó loại giỏi chiếm 15,71%, loại khá chiếm 19,4%. Toàn huyện được Bộ CHQS tỉnh đánh giá công tác huấn luyện đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Cùng với làm tốt công tác huấn luyện, những năm qua, lực lượng DQTV các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu luôn tích cực tham gia các hoạt động trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, thường xuyên có các phương án luyện tập chiến đấu phòng thủ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham gia phòng, chống dịch COVID-19, tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện DQTV giai đoạn 2 năm 2022, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã ban hành, triển khai nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện và hội thi, hội thao các cấp, tổ chức phát động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương tới từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời bổ sung những nội dung mới và sửa đổi trong giáo án, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập cho từng đối tượng huấn luyện cụ thể. Với quyết tâm cao cùng sự chuẩn bị chu đáo, chắc chắn những chiến sĩ “sao vuông” của huyện Hải Hậu phấn đấu giành kết quả cao trong mùa huấn luyện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn