Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2022)

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân (CSND). Đây là mốc son lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng CSND. Từ đó, ngày 20-7 được chọn là Ngày truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam. Cùng với cả nước, lực lượng CSND Công an Nam Định từng bước đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng chính quy, chuyên sâu và từng bước hiện đại.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) luyện tập, sẵn sàng chiến đấu.

Ngay từ những năm đầu thành lập, lực lượng CSND Công an tỉnh đã vượt qua khó khăn, gian khổ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội và dần trưởng thành qua nhiều chiến công, phá những chuyên án, vụ án lớn như: vụ án tham ô ở Công ty Dệt Nam Định; những vụ sản xuất, buôn bán hàng giả; làm sáng tỏ nhiều đối tượng, băng, ổ nhóm hình sự giết người, cướp tài sản... Điển hình như vụ bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bạch Văn Chanh. Bên cạnh đó, lực lượng CSND đã triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây phạm tội về ma túy, nổi bật là chuyên án 998C, bắt Nguyễn Văn Tám và đồng bọn. Đây là đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có quy mô lớn nhất toàn quốc thời bấy giờ; thu giữ hàng trăm bánh heroin do các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Chuyên án này không chỉ bắt giữ Nguyễn Văn Tám và 30 đối tượng trong đường dây; mở rộng điều tra, còn làm rõ hành vi của 140 đối tượng có liên quan.

Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, “giang hồ Nam Định” là nỗi khiếp sợ của người dân toàn quốc bởi nạn trộm cắp, móc túi, lừa đảo. Tháng 10-1989, Chiến dịch 135 ra đời. Nam Định được Bộ trưởng Mai Chí Thọ chọn làm địa bàn đột phá cho “Chiến dịch 135”. Trong 60 ngày đầu thực hiện Chiến dịch, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hà Nam Ninh bấy giờ đã khám phá được 158 vụ án hình sự, bắt 377 đối tượng, triệt phá 49 băng, nhóm bao gồm 148 đối tượng nguy hiểm; thu 18 súng, 15 lựu đạn, 107 viên đạn, 26 dao lê... Nam Định trở thành “quả đấm thép” tấn công tội phạm và Chiến dịch 135 được nhân rộng ra cả nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ của lực lượng CSND cũng nặng nề hơn. Tội phạm hình sự gia tăng với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp và liều lĩnh, manh động hơn. Trước tình hình đó, lực lượng CSND Công an tỉnh đã nêu cao truyền thống vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, chủ động phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm… không để phát sinh các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Nhiều năm liền, Nam Định không có tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gây án. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, lực lượng Cảnh sát Hình sự đã chủ động triển khai làm tốt công tác phòng ngừa, đánh đúng, đánh trúng các ổ nhóm, đường dây tội phạm về hình sự; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài; lực lượng Cảnh sát kinh tế đã điều tra, khám phá nhiều vụ án tham nhũng, vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, chức vụ, có tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước, thu hồi hàng trăm tỷ đồng sung công quỹ; xác lập và đấu tranh hàng chục chuyên án tham nhũng, chuyên án hàng giả, hàng cấm... Mặc dù mới được thành lập từ tháng 1-2008 song lực lượng Cảnh sát Môi trường đã nỗ lực khám phá ra gần 1.000 vụ việc vi phạm về môi trường. Trong đó vụ án đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát Môi trường là vụ phát hiện, bắt giữ đối tượng và phương tiện vận chuyển trái phép trên 600 tấn quặng crômit vào tháng 5-2008. Từ đó đến nay, lực lượng Cảnh sát Môi trường tiếp tục giải quyết nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội. Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma tuý, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong đó đã đấu tranh phá thành công nhiều chuyên án lớn, bóc dỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh với số lượng lớn; triệt phá nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Có nhiều vụ án điển hình gắn với danh hiệu đơn vị Anh hùng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy như: Chuyên án 211H, triệt phá đường dây phạm tội về ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại “chảo lửa” ma túy Thanh Châu, tỉnh Hà Nam. Chuyên án 117Q, thu giữ 45kg ma túy đá và 30 bánh heroin (đây là chuyên án có số lượng ma túy tổng hợp thu được lớn nhất trong toàn quốc tại thời điểm bắt giữ vào tháng 1-2017). Chuyên án chặt đứt đường dây phạm tội về ma túy từ Cộng hòa Liên bang Đức về Nam Định; thu giữ tổng cộng 14kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các hộp sữa bột dành cho trẻ em...

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, dấu ấn của lực lượng CSND còn in đậm trong hoạt động công tác của lực lượng Cảnh sát Giao thông; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động; Cảnh sát Thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp và lực lượng quản lý giam giữ; Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội... Thời gian gần đây, Công an tỉnh Nam Định được Bộ Công an ghi nhận là 1 trong 2 địa phương đứng đầu toàn quốc về thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử, được Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương. Công an Nam Định còn được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đột xuất về thành tích là 1 trong 5 địa phương đứng đầu toàn quốc về tỷ lệ làm sạch cơ sở dữ liệu Căn cước can phạm. Hiện nay, Công an Nam Định đang triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Không chỉ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND Công an Nam Định còn thực hiện nhiều hoạt động xã hội thể hiện sự gắn bó máu thịt với nhân dân, như: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức lao động giúp dân, hỗ trợ dân sơ tán khi bão về hay nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người… Những hoạt động nghĩa tình đã làm sáng đẹp hình ảnh người chiến sĩ CSND Công an tỉnh “hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Với những chiến công, thành tích đạt được, 60 năm qua lực lượng CSND Công an Nam Định đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và các cấp, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, có 6 đơn vị và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 cá nhân được tặng thưởng Huy hiệu Bác Hồ, hàng trăm lượt đơn vị và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương các loại... Kế thừa và tiếp nối truyền thống, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND Công an Nam Định sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, lập nhiều chiến công hơn trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân quên thân phục vụ”./.

Bài và ảnh: Xuân Thu