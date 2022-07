Hội Nông dân Giao Thủy thi đua làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Giao Thủy đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội... Qua đó đã nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Người dân phát triển mô hình nuôi ong lấy mật ở Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Học và làm theo Bác, cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu trên đồng đất quê hương. Theo đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được duy trì, phát triển ở các cấp Hội, khơi dậy nỗ lực vượt khó, tinh thần cần cù, sáng tạo của nông dân; khuyến khích hội viên phát triển sản xuất, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác. Nhiều hội viên, nông dân đầu tư xây dựng mô hình trang trại, gia trại, chú trọng sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, sử dụng các chế phẩm hữu cơ, sinh học thay thế các hóa chất độc hại nhằm hướng đến một nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững. Toàn huyện triển khai xây dựng được 245 cánh đồng lớn với tổng diện tích 954,6ha. Hàng năm, các cấp Hội phát động hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến năm 2022, toàn huyện có 21.785 hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 60% so với tổng số hộ hội viên. Đồng hành với nông dân trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp HND trong huyện đã quan tâm hỗ trợ hội viên về vốn, khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất. Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã huy động, sử dụng hiệu quả 4 tỷ 476 triệu đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 205 hộ vay phát triển các mô hình kinh tế. Tiếp tục thực hiện tốt các khâu uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội; đến nay tổng dư nợ đạt 178 tỷ 897 triệu đồng cho 5.632 hộ vay. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đã vận động, hướng dẫn thành lập mới 1 tổ hợp tác, 1 chi hội nghề nghiệp; tiếp tục duy trì các mô hình kinh tế tập thể tại các xã Giao An, Giao Thiện, Giao Xuân, Giao Lạc, Giao Hải, Hồng Thuận, Giao Châu... Nhiều mô hình phát huy hiệu quả kinh tế cao như tổ hội nghề nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống Sa Châu tại xã Giao Châu; tổ hội máy nông nghiệp xã Giao Tân; tổ hợp tác nuôi trồng thủy hải sản các xã Giao Thiện, Giao An, Giao Hải, Bạch Long; tổ hợp tác sản xuất nấm và tiểu thủ công nghiệp Tuấn Hiệp, xã Hồng Thuận. Đến nay, toàn huyện có 1 HTX, 15 tổ hợp tác, 3 chi hội và 14 tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập, các thành viên gắn bó, tích cực hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Trong phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên nông dân trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân và tích cực tham gia thực hiện, duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt là chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất tập trung, phối hợp dạy nghề cho hội viên nông dân… Ngay từ đầu năm, HND huyện giao chỉ tiêu thi đua cho HND các xã, thị trấn, chỉ đạo 100% chi hội có ít nhất 1 việc làm cụ thể trong việc tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, hầu hết các cơ sở Hội đều thực hiện những việc làm cụ thể như: Xây dựng “Mô hình đầu tư bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng”, “Đảm nhận tuyến đường tự quản, bảo đảm vệ sinh môi trường có gắn biển”, “Trồng hoa, cây xanh, cây bóng mát”; xây dựng mô hình “Hàng cây nông dân”; “Thành lập tổ thu gom rác thải, vận động hội viên đóng góp tiền để xây dựng các khu xử lý rác thải”, “Hòa mạng nguồn nước sạch”, “Chỉnh trang khuôn viên gia đình, xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng các cụm dân cư, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Mua BHYT, BHXH tự nguyện”… Trong 6 tháng đầu năm 2022, HND huyện phối hợp với HND các xã Giao Thanh, Giao Tiến, Bình Hòa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần 2022, trồng 300 cây sấu dọc các tuyến đường liên xã, liên xóm; hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh” và xây dựng mô hình “Hàng cây nông dân”. HND xã Giao Phong phối hợp với các đoàn thể xã ra quân trồng 1.500 cây phi lao với tổng chiều dài 2,4km. HND các xã Giao Thịnh, Giao Châu, Giao Phong triển khai tập huấn cho hơn 300 hội viên, hướng dẫn 29 chi hội thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tới 1.321 hộ đăng ký thực hiện với 1.321 thùng ủ rác hữu cơ thành phân bón. Hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Ngày Đại dương thế giới năm 2022”, “Ngày chủ nhật xanh”… Các cấp Hội đã phát động phong trào, chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, trồng và chăm sóc cây xanh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, tiêu biểu như HND các xã Giao Hải, Giao Tiến, Giao Xuân… Qua đó đã góp phần tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang. Đến nay, toàn huyện có 42 xóm, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn huyện đạt trên 92%.

Ngoài ra, nhằm thiết thực chăm lo đời sống hội viên, đảm bảo an sinh xã hội, hàng năm, HND huyện đều xây dựng kế hoạch giúp đỡ những hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số 439 suất quà, tổng trị giá trên 161 triệu đồng từ các nguồn kinh phí vận động, ủng hộ, Quỹ “Mái ấm nông dân” và trích quỹ của Hội. Một số đơn vị làm tốt công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn như các xã Bình Hòa, Giao Hải, Quất Lâm, Giao Tiến, Giao Xuân… Các cấp Hội còn tổ chức trao tặng 80 suất học bổng tổng giá trị 40 triệu đồng cho con hội viên nghèo vượt khó học giỏi; tiến hành khảo sát, đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nhà tình nghĩa huyện hỗ trợ xây dựng mới 2 ngôi nhà cho 2 hội viên nghèo tại xã Hồng Thuận và Giao Thịnh, từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam trị giá 100 triệu đồng/nhà. HND huyện cũng đã tổ chức trao tặng 10 con lợn giống sinh sản cho gia đình hội viên khó khăn tại xã Giao Xuân, tạo điều kiện hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Những việc làm, hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực của các cấp Hội Nông dân huyện Giao Thủy. Thời gian tới, các cấp HND huyện Giao Thủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng