Hội Người mù tỉnh học và làm theo Bác

Hội Người mù tỉnh hiện có 2.985 hội viên. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “tàn nhưng không phế”, những người khiếm thị trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn để hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn hội, gắn với các chương trình, các cuộc vận động do Trung ương Hội phát động như: “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng”, “Chương trình hành động việc làm, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2022”. Ngoài ra, các cán bộ, hội viên Hội Người mù trong toàn tỉnh hội đã tích cực tham gia các hội thi: Tiếng hát từ trái tim; Đọc viết nhanh chữ Brail; Bạn cùng đọc sách, vượt qua thử thách; Đại sứ văn hóa đọc... góp phần giúp cán bộ, hội viên tích cực hòa nhập cộng đồng, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương của Người trong học tập, lao động và cuộc sống. Đồng chí Trần Xuân Dương, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: “Hội luôn khắc ghi lời dạy “tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là động lực thôi thúc mỗi cán bộ, hội viên vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu xây dựng tổ chức hội và vươn lên hòa nhập cộng đồng, để mỗi hội viên đều coi tổ chức Hội là mái nhà thứ 2”. Theo đó, Hội luôn quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, có việc làm ổn định. Đồng thời, Hội thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, đời sống của hội viên và tạo mọi điều kiện để hội viên có việc làm và thu nhập, vượt lên tự ti, mặc cảm. Hội cũng đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở xoa bóp tẩm quất; mở thêm các lớp học nghề cho hội viên có nhu cầu, tạo điều kiện cho hội viên khó khăn có việc làm ổn định và trang bị kiến thức nghề phù hợp với sức khỏe và khả năng của hội viên. Năm 2021, được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về kinh phí của tổ chức Abilis Phần Lan các cấp hội trong toàn tỉnh đã mở 4 lớp học chữ và học nghề cho 130 học viên, trong đó có 1 lớp xoa bóp bấm huyệt nâng cao, 2 lớp chăn nuôi, trồng trọt, và 1 lớp dạy chữ nổi cho hội viên và trẻ em mù học tiền hòa nhập. Hiện tại, Hội có 13 cơ sở tập trung, 31 tổ, nhóm do Hội thành lập, 4 cơ sở xoa bóp bẩm huyệt do Hội quản lý, 45 cơ sở xoa bóp, bấm huyệt do hội viên quản lý, thu hút hàng trăm hội viên. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng những người khiếm thị trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực vươn lên, giúp đỡ nhau, cùng nhau tổ chức sản xuất để cải thiện đời sống, vượt qua mặc cảm của bản thân. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 15 %; 100% hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được dùng nước sạch. Nhiều tấm gương người khiếm thị tiêu biểu của Hội đã thực hiện tốt lời dạy của Bác như: hội viên Trần Văn Khôi, Phó Chủ tịch Hội Người mù Nam Trực, với sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp Hội và sự nỗ lực cố gắng của bản thân đã mở 2 cơ sở xoa bóp bấm huyệt ở thành phố Nam Định và thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng), tạo việc làm ổn định cho nhiều người khiếm thị khác. Không những thế, anh Khôi còn sử dụng mạng xã hội, kêu gọi các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền của Tổ quốc hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó cũng có những người phụ nữ khiếm thị dù rất vất vả nhưng vẫn vươn lên trong cuộc sống, học tập và trở thành tấm gương “đảm việc nhà, giỏi việc hội” như chị Nguyễn Thị Nhâm, Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Trực Ninh; chị Phạm Thị Ngà, Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Giao Thủy. Cùng với giúp hội viên tạo việc làm, phát triển kinh tế, giảm nghèo, Hội Người mù tỉnh còn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; quan tâm chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, cùng phấn đấu vươn lên hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, công tác phụ nữ và trẻ em khiếm thị cũng luôn được chú trọng và quan tâm. Hội đã tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề về ngày thành lập Hội Phụ nữ và trao đổi về các vấn đề lao động, việc làm và cuộc sống gia đình, giúp các hội viên nữ có thêm niềm tin vượt khó. Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội Người mù tỉnh đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, mang đến nhiều đổi thay trong cuộc sống của hội viên. Hoạt động Hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ hội viên. Lời dạy của Bác “Tàn nhưng không phế” sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người khiếm thị, để họ thêm tự tin hòa nhập cộng đồng.

Thời gian tới, Hội Người mù tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các hội viên phát triển kinh tế, hoạt động giáo dục, dạy chữ, dạy nghề, hướng dẫn lao động sản xuất cho người mù, nâng cao kiến thức để áp dụng vào lao động sản xuất./.

Thanh Hoa