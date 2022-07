Chủ động phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non

Trong những năm qua, các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo các điều kiện an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non, giáo dục trẻ kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích khi sử dụng, chơi các đồ dùng có nguy cơ mất an toàn, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất cũng như tinh thần cho trẻ.

Cô và trò Trường Mầm non xã Quang Trung (Vụ Bản) trong một giờ học.

Năm học 2021-2022, Trường Mầm non Họa Mi (thành phố Nam Định) có 3 cơ sở gồm 600 học sinh trong độ tuổi mầm non tại 20 nhóm lớp. Bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là Thông tư 13/TT-BGD quy định xây dựng trường học an toàn về phòng, chống tai nạn thương tích của Bộ GD và ĐT, nhà trường đã tập trung tuyên truyền về đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ. Đối với các nhóm lớp, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã rà soát cụ thể cơ sở vật chất, các trang thiết bị đồ dùng có nguy cơ không đảm bảo an toàn để có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, có biện pháp mua sắm bổ sung các thiết bị đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn. Đồng thời, bằng nhiều hình thức như: Xây dựng góc tuyên truyền tại các lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, ngày lễ hội có nội dung liên quan, nhà trường đã triển khai lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn thương tích vào trong chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường... Cùng với đó, xây dựng tủ thuốc nhà trường và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn khi cần thiết. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở vật chất, loại bỏ những đồ dùng, đồ chơi không đảm bảo chất lượng, không an toàn với trẻ và giáo viên… Tuy khu vệ sinh tại một vài điểm trường còn xuống cấp, thấm dột, cần được đầu tư xây dựng lại, nhưng nhìn chung 3 cơ sở giáo dục của trường đều có khuôn viên gọn gàng, màu sắc tươi sáng, thoáng mát, chỗ ngồi thoải mái, sân chơi hấp dẫn tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Trong công tác nuôi dạy trẻ, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục đồng đều cả 3 cơ sở. Đối với trẻ lớp 5 tuổi, nhà trường chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trước khi vào lớp 1, được học các chuyên đề làm quen với toán, chữ viết, hình vẽ và kỹ năng sống. Nhờ vậy, khi vào học lớp 1 tại các trường tiểu học hầu hết trẻ 5 tuổi của Trường Mầm non Họa Mi đều thích nghi nhanh chóng, chăm ngoan, học giỏi, được các thầy cô bậc tiểu học và phụ huynh đánh giá cao.

Hàng năm, Sở GD và ĐT chỉ đạo các phòng GD và ĐT thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Các nhà trường đã thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường, lớp mầm non. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các phòng GD và ĐT tham mưu UBND các cấp ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, đồng thời thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra được phòng GD và ĐT các huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành tiến hành thường xuyên nhằm nhắc nhở, đôn đốc và hướng dẫn các trường, cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Sở GD và ĐT phối hợp các ngành liên quan bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và cốt cán về các nội dung đảm bảo an toàn cho trẻ như: Chăm sóc nuôi dưỡng, kỹ năng xử lý các tình huống sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh một số bệnh thường gặp đối với trẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... Các phòng GD và ĐT huyện, thành phố triển khai tập huấn các nội dung trên tới 100% cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non. Vào cuối mỗi năm học, UBND các huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận “Trường học an toàn” cho các trường mầm non có đủ điều kiện theo quy định. “An toàn trường học” được đưa vào tiêu chuẩn để công nhận trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn với các tiêu chí cụ thể được quy định tại Quyết định số 94/QĐ-SGDĐT ngày 22-2-2019 của Sở GD và ĐT về cơ sở vật chất hạ tầng, thiết kế lắp đặt chương trình hoạt động, sử dụng khai thác… Thực hiện các quy định của ngành, hầu hết các cơ sở giáo dục mầm non đã chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được đầu tư đồng bộ, phù hợp độ tuổi, thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường, lớp mầm non. Các ổ điện, công tắc trong lớp học đều được đặt ở vị trí cao ngoài tầm với của trẻ; các góc, cạnh bàn, ghế trong phòng học đều tròn, nhẵn; các kệ để đồ dùng học tập, đồ chơi trong lớp được sắp xếp gọn gàng, để ở vị trí phù hợp với trẻ, không có các đồ dùng sắc, nhọn… Tất cả các trường mầm non đều có cổng và hàng rào kiên cố che chắn xung quanh trường. Trong giờ học, giờ chơi, cổng được đóng chặt, ngăn cho trẻ chạy ra đường có thể bị tai nạn giao thông hoặc đi lạc. Các trường đều chú trọng thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm đầu tư thiết bị các bếp ăn, các trang thiết bị hiện đại như tủ cơm ga, máy sấy bát, các hệ thống nước lọc… đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ khi đến trường. Đa số các nhà trường, cơ sở giáo dục mầm non đã thực hiện hợp đồng thực phẩm với những đơn vị cung ứng thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Các bếp ăn được bố trí theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Đặc biệt, ngành đã thường xuyên chú ý bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình thương yêu đối với trẻ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, xây dựng nền nếp, kỷ cương, thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm đến thân thể, sức khoẻ và tinh thần của trẻ.

Do thực hiện tốt việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhiều năm qua, 100% trẻ đến trường, lớp mầm non được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, được chăm sóc và giáo dục toàn diện. Tỷ lệ trẻ được nuôi ăn bán trú đạt 97,57%; trẻ suy dinh dưỡng chỉ còn 1,73%./.

Bài và ảnh: Hồng Minh