Bảo hiểm xã hội Ý Yên chăm lo quyền lợi cho người dân

Huyện Ý Yên hiện có hơn 12 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, gần 3.500 người tham gia BHXH tự nguyện, trên 10 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt hơn 92% với trên 200 nghìn người tham gia. Để đạt được kết quả trên, BHXH huyện Ý Yên đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia, thu hồi nợ đọng, khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi nguồn quỹ BHXH, BHYT, BHTN, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Ý Yên tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân.

Theo đó, BHXH huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức đối thoại, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên, người lao động trên địa bàn. Năm 2021, BHXH huyện tổ chức 15 cuộc tuyên truyền với nhiều hình thức như: phát tờ rơi, tuyên truyền qua loa tại các chợ, nơi tập trung đông người như: Chợ ngò Yên Bằng, chợ Nguồi Yên Trị, chợ Nấp Yên Đồng, Chợ Mụa Yên Dương, Chợ Già Yên Bình…; phối hợp với các đại lý thu tổ chức 13 cuộc tuyên truyền tại UBND các xã: Yên Bằng, Yên Lương, Yên Lợi, Yên Tân, Yên Phú. Nội dung tuyên truyền nêu bật vai trò của BHXH, BHYT trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; lợi ích người dân và cộng đồng khi tham gia BHXH; cách thức tham gia BHYT; chính sách ưu đãi khi tham gia BHXH tự nguyện; chế độ trợ cấp BHTN trong các doanh nghiệp…

Để việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đi vào thực chất, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo và giao chỉ tiêu độ bao phủ cho từng UBND xã, thị trấn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Hà Văn Phán, Giám đốc BHXH huyện Ý Yên cho biết: Qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân, người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, từ đó tạo thuận lợi cho ngành BHXH huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ. Công tác cấp thẻ BHYT, chốt sổ, cấp lại sổ BHXH được đơn vị đặc biệt chú trọng và ưu tiên; thời gian giải quyết và trả kết quả luôn kịp thời, sớm hơn so với thời gian quy định. Riêng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, khi đại lý nộp danh sách và tiền, BHXH thực hiện in ngay và trả kết quả ngay cho đại lý thu để kịp thời trao sổ BHXH tới tay đối tượng tham gia. Năm 2021, toàn huyện có 3.105 người lao động được cấp sổ BHXH (tăng 5,2% so với năm 2020); cấp 140.213 thẻ BHYT. Việc chi trả các chế độ cho người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả được đơn giản, nhiều thành phần hồ sơ được loại bỏ, tạo thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho người hưởng các chế độ. Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua bưu điện tiếp tục đi vào ổn định; đội ngũ cán bộ thực hiện chi trả từng bước nâng cao nghiệp vụ, chi trả đúng người hưởng, đúng chế độ, kịp thời và an toàn. Năm 2021, BHXH huyện đã chi lương hưu, trợ cấp BHXH với số tiền gần 440 tỷ đồng; chi trợ cấp BHXH một lần cho gần 1.600 người với số tiền hơn 35,3 tỷ đồng; chi trợ cấp thai sản bảo lưu cho 30 người với số tiền gần 853 triệu đồng. Năm 2021, BHXH huyện Ý Yên đã giải quyết chế độ cho người lao động kịp thời đúng chế độ, điều chỉnh tăng giảm các biến động của đối tượng đúng quy định. Những vướng mắc trong giải quyết chế độ được giải quyết kịp thời. Năm 2021, trên địa bàn huyện có 1.070 hồ sơ giải quyết chế độ BHXH một lần. BHXH huyện đã giải quyết chế độ ốm đau cho 1.929 lượt người với số tiền trên 1 tỷ đồng; giải quyết chế độ thai sản cho 1.522 người với số tiền gần 25,6 tỷ đồng; làm chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho 623 người. Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 của Chính phủ và Quyết định số 28-2021/QĐ-TTg ngày 1-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, năm 2021, toàn huyện có gần 6.600 lao động được chi trả hỗ trợ với số tiền khoảng 14,2 tỷ đồng; giải quyết chi trả cho hơn 1.000 lao động với số tiền hơn 2 tỷ đồng đã dừng đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

Công tác giám định BHYT trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai và thực hiện theo đúng quy định. BHXH huyện đã tăng cường phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn làm tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ; tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT không đúng quy định. Năm 2021, toàn huyện có gần 194 lượt bệnh nhân ngoại trú có thẻ BHYT với số tiền trên 37,2 tỷ đồng; trên 8.300 lượt bệnh nhân nội trú với trên 22,5 tỷ đồng. Để phục vụ người dân tốt hơn, BHXH huyện tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính; triển khai phần mềm kê khai BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. BHXH huyện quán triệt cán bộ, nhân viên đổi mới, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm đem lại sự an tâm và hài lòng cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác. BHXH huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện liên thông khám, chữa bệnh BHYT lên hệ thống toàn quốc sau khi bệnh nhân nội trú ra viện, ngoại trú kết thúc điều trị ngay trong ngày. Đến nay, đã giám định điện tử toàn bộ danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật của 32 cơ sở khám, chữa bệnh, tỷ lệ liên thông dữ liệu bệnh nhân huyện Ý Yên đạt 98,7% theo quy định của Bộ Y tế. Năm 2021, triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số, BHXH huyện đã cử cán bộ trực tiếp xuống từng điểm chi trả để hướng dẫn người hưởng lương hưu cài đặt và sử dụng ứng dụng BHXH số trên điện thoại; thông qua đó thực hiện công tác giám sát chi trả lương hưu tại tất cả các điểm chi trả trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 3.451 người/10.649 người cài đặt và sử dụng VssID, chiếm tỷ lệ 32,4%.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, BHXH huyện Ý Yên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT gia đình. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH./.

