Vững vàng thế trận lòng dân

Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng (CKC) Hải Thịnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, luôn gần dân, bám địa bàn. Đặc biệt, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đồn Biên phòng vững mạnh toàn diện đủ sức làm nòng cốt, chuyên trách, chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tặng quà em Lê Thị Thùy Trang, học sinh lớp 8, Trường THCS thị trấn Thịnh Long trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Cùng đi xuống các hộ dân trên địa bàn thị trấn Thịnh Long với cán bộ Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh, chúng tôi cảm nhận được những tình cảm mà nhân dân dành tặng cho những “người lính mang quân hàm xanh”. Nhiều năm qua, đơn vị đã tổ chức phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình trên địa bàn; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn... thể hiện tình cảm tốt đẹp, gắn bó giữa quân và dân nơi khu vực biên giới biển. Nhận món quà trên tay, ông Nguyễn Văn Được, 73 tuổi, ở tổ dân phố 14, thị trấn Thịnh Long, vui mừng chia sẻ: “Gia đình có anh trai là liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những năm qua, Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh luôn quan tâm, giúp đỡ và thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, giúp gia đình dọn dẹp, tu sửa nhà cửa…”

Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh đứng chân trên địa bàn thị trấn Thịnh Long và xã Hải Hòa với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên phòng với tuyến đê biển dài 13km. Chú trọng các biện pháp quản lý, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách, cán bộ, chiến sĩ của Đồn tích cực tham gia xây dựng địa bàn an toàn, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định đời sống. Thiếu tá Nguyễn Quang Thùy, cán bộ Đội vận động quần chúng phụ trách địa bàn thị trấn Thịnh Long chia sẻ: “Nhận thức rõ thế trận lòng dân là một trong những sức mạnh nội sinh, thành trì vững chắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nên công tác bám dân, nắm địa bàn, nắm tình hình dư luận, an ninh nông thôn luôn được đơn vị triển khai sâu sát. Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn”. Trong 6 tháng đầu năm 2022, cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng CKC đã tổ chức gặp gỡ, giúp đỡ 45 hộ, tặng quà trị giá 6,2 triệu đồng, giúp 35 ngày công lao động. Đơn vị còn phối hợp với MTTQ xã Hải Hòa duy trì hoạt động của mô hình khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự ở giáo xứ Long Châu, xóm Cồn Tròn bằng các việc làm cụ thể: Tuyên truyền, vận động giáo xứ và bà con giáo dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước về tôn giáo, ký kết tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh tố giác tội phạm, không mắc vào các tệ nạn xã hội, tham gia thực hiện các tiêu trí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Bên cạnh đó, đơn vị còn thành lập “CLB phụ nữ vì sự phát triển bình yên tuyến biển”, CLB nông dân với pháp luật”, mô hình Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển. Hàng năm, Đồn duy trì ký kết chương trình phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện và các xã, thị trấn hoạt động của mô hình, CLB với những việc làm cụ thể, tập trung vào các nội dung như: Phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ cho hội viên phụ nữ khu vực biên giới biển gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp tham gia với địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, các tổ chức hội và phong trào quần chúng hoạt động có nền nếp, chất lượng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phối hợp tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tuyến biển; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; củng cố các chi hội yếu kém, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các hộ về con giống, cây trồng, ngày công phát triển kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh đã phối hợp tham gia tuần tra 18 buổi, với 54 lượt cán bộ, chiến sĩ, 90 lượt hội viên; vận động tặng 12 hộ nghèo phát triển kinh tế trị giá 15 triệu đồng, 45 ngày công lao động. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân; tham gia hàng trăm ngày công lao động giúp người dân thu hoạch hoa màu; sửa chữa nhà cửa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa đường giao thông nông thôn, duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”... Đặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đơn vị đã ký kết với 66 tập thể, 295 hộ gia đình và 362 cá nhân tham gia thực hiện phong trào và được UBND huyện Hải Hậu ra quyết định công nhận. Tiếp tục duy trì các tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Vận động các phương tiện ký kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) đối với 155 phương tiện và 27 chủ phương tiện.

Thượng tá Phạm Đức Hậu, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh cho biết: Những việc làm cụ thể, thiết thực với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Đồn đã xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; người dân ngày càng yêu quý, tin tưởng BĐBP. Từ đó, nhân dân thật sự là “cánh tay nối dài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ” cùng với đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển trong mọi tình huống./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn