Thành phố Nam Định chú trọng công tác tuyển sinh đầu cấp

Đến thời điểm hiện tại, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho công tác tuyển sinh theo đúng theo Kế hoạch Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 của UBND thành phố Nam Định ban hành với mục tiêu: Huy động trẻ em, tuyển chọn học sinh vào học tại các cơ sở giáo dục thuộc các bậc học mầm non, tiểu học, THCS đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực cá nhân. Giáo dục học sinh thành những người có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, kỹ năng và thẩm mỹ đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước. Đảm bảo duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS trên địa bàn và quyền học tập của học sinh. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 theo đúng các Quy chế tuyển sinh, Điều lệ các cấp học của Bộ GD và ĐT ban hành; đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Học sinh Trường Mầm non Sao Vàng (thành phố Nam Định) trong một buổi hoạt động ngoài trời.

Tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, thực hiện tuyển sinh đầu cấp, năm học 2022-2023, trường đã tuyển được 4 lớp 1 với 108 học sinh. Cô giáo Vũ Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện tại trường đang tiến hành xây dựng, sửa chữa, cải tạo để chuẩn bị cho năm học mới. Chuẩn bị tiếp nhận học sinh lớp 1, nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học để tham mưu, xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó 98% đạt trình độ trên chuẩn để phục vụ việc triển khai Chương trình GDPT 2018 ở các khối lớp 1, 2, 3 của năm học này.

Trường THCS Trần Đăng Ninh vừa hoàn thành việc tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Theo đó, trường xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện cuối năm học ở các lớp cấp Tiểu học. Đối với lớp 1, 2, 3 xét tuyển theo điểm bình quân các môn Toán, Tiếng Việt; đối với lớp 4, 5 xét tuyển theo điểm bình quân các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý. Điểm khuyến khích được áp dụng đối với học sinh đoạt giải tại các cuộc thi, hội thi, giao lưu Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh, Hùng biện Tiếng Anh cấp thành phố, Olympic Tiếng Anh trên internet (IOE) cấp quốc gia, IOE cấp tỉnh, Cuộc thi Đấu trường toán học cấp tỉnh, thi TOEFL PRIMARY. Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh thông qua 2 bài khảo sát Toán và Tiếng Việt. Điểm xét trúng tuyển là tổng điểm xét tuyển và điểm 2 bài kiểm tra, đánh giá năng lực. Hiện tại trường đã hoàn thành việc tuyển 9 lớp 6 với tổng số 270 học sinh.

Các đơn vị giáo dục khác trên địa bàn thành phố cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng của công tác tuyển sinh đầu cấp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6. Với đặc thù số lượng trẻ trên lớp đông so với diện tích lớp học, tỷ lệ trẻ/giáo viên cao so với quy định; việc tăng dân số tự nhiên và dân số cơ học khiến nhiều trường trước đây đủ diện tích thì đến nay lại trong tình trạng thiếu diện tích đất, thành phố đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn trên. Ở khối mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non huy động 100% trẻ 5 tuổi (diện phổ cập giáo dục) trên địa bàn đến trường. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương động viên huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường, lớp các loại hình công lập, tư thục phù hợp. Ở khối tiểu học, các trường Tiểu học huy động 100% số trẻ 6 tuổi (diện phổ cập giáo dục) có hộ khẩu thường trú tại thành phố Nam Định, chú trọng huy động trẻ khuyết tật có khả năng học hòa nhập và được UBND thành phố giao theo kế hoạch vào lớp 1. Đối với các trường tiểu học xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao (theo Quyết định 552/QĐ-UBND ngày 20-4-2012 và Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 3-6-2021 của UBND tỉnh được tuyển sinh trên địa bàn toàn thành phố (không thực hiện tuyển sinh theo địa bàn giao phổ cập giáo dục tiểu học). Năm học 2022-2023, thành phố tuyển 101 lớp 1 với 4.100 học sinh. Riêng các trường tiểu học: Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Toản, Trần Nhân Tông, tuyển sinh trên toàn thành phố theo kế hoạch được giao đối với trẻ 6 tuổi diện phổ cập, trong đó: Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái tuyển 4 lớp với 108 học sinh; Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tuyển 6 lớp với 210 học sinh; Trường Tiểu học Trần Nhân Tông tuyển 6 lớp với 210 học sinh bằng hình thức xét tuyển. Các trường còn lại tuyển sinh trẻ 6 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn được giao nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện tuyển sinh đúng địa bàn được giao, những trường được giao tuyển sinh thêm ở một số tổ của phường khác cần kiểm tra kỹ về địa chỉ và hộ khẩu; chỉ nhận hồ sơ học sinh ở những địa bàn được giao tuyển sinh. Phòng GD và ĐT thành phố hướng dẫn công tác tuyển sinh vào Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (Khu đô thị Dệt) theo Đề án đã được HĐND thành phố thông qua theo hình thức xét tuyển. Thời gian tuyển sinh hoàn thành trước ngày 30-6. Ở khối THCS, các trường huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trong độ tuổi quy định, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Nam Định, có hồ sơ hợp lệ vào lớp 6; tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học (không để học sinh bỏ học vì kinh tế gia đình khó khăn); chú trọng huy động trẻ em khuyết tật có khả năng học hoà nhập đến trường học. Tổng số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học tại thành phố Nam Định là 4.086 em. Năm học 2022-2023, thành phố tuyển 92 lớp 6 với 4.086 học sinh. Trường THCS Trần Đăng Ninh tuyển sinh 9 lớp 6 bằng hình thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường còn lại xét tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Nam Định hoặc đã hoàn thành chương trình tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Nam Định; yêu cầu hoàn thành tuyển sinh trước ngày 30-6.

Để khắc phục tình trạng chọn trường, chọn lớp, lựa chọn giáo viên, nhất là ở bậc Tiểu học, THCS như mọi năm và thực trạng sĩ số trẻ/lớp đông, UBND thành phố chỉ đạo Phòng GD và ĐT và các cơ sở giáo dục thực hiện việc đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định và độ đồng đều về nhận thức của học sinh trong một lớp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời đảm bảo cho việc thực hiện Chương trình GDPT 2018. Thực hiện điều chuyển cán bộ quản lý và giáo viên giữa các trường trên địa bàn, tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, đầu tư kinh phí cho các trường khó khăn, tránh tình trạng xin chuyển trường, chuyển lớp ở các bậc học, cấp học dẫn đến quá tải cho một số trường có chất lượng giáo dục tốt. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất để bổ sung đất cho giáo dục, triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030. Tập trung đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng các Trường tiểu học Khu đô thị Dệt May, Khu đô thị Nam sông Đào. Hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng mục công trình cải tạo nâng cấp các Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Nguyễn Viết Xuân, Phạm Hồng Thái. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm non, tiểu học và THCS xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Các trường còn thiếu phòng học chức năng và căn cứ nhu cầu của những năm tiếp theo để tiếp tục đầu tư xây dựng các trường ở những điểm đã quy hoạch cho đất giáo dục. Phòng GD và ĐT thành phố tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo, làm tốt công tác xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất cho nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học./.

Bài và ảnh: Minh Thuận