Tạo sân chơi bổ ích cho thanh, thiếu nhi trong dịp hè

Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn tới nhiều hoạt động hè cho thanh, thiếu nhi bị hạn chế. Dịp hè năm nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho thanh, thiếu nhi, học sinh trong kỳ nghỉ hè, Ban chỉ đạo hoạt động hè các cấp mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên đã xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể, thu hút đông đảo các em tham gia.

Thiếu nhi học vẽ tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hảo ở thị trấn Yên Định (Hải Hậu) thường lo lắng cho con đi đâu, chơi gì vào ngày hè. Chị Hảo cho biết: “Con trẻ được nghỉ hè nhưng bố mẹ vẫn đi làm nên tôi muốn hè này con được rèn luyện trong môi trường mới, dù ngắn ngày song ít nhiều giúp con có thêm kiến thức, kỹ năng để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”. Đối với chị Nguyễn Thị Miên, công nhân làm việc tại Công ty TNHH Giày AMARA Việt Nam trên địa bàn thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh), do công việc bận rộn, thường xuyên làm tăng ca, nhà ở lại gần khu vực nhiều ao hồ, sông nước nên rất lo lắng cho sự an toàn của các con mỗi dịp hè về. Để các con có một mùa hè đúng nghĩa, không cảm thấy nhàm chán, không lạm dụng, phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ như ti vi, điện thoại quá nhiều, tránh được những tai nạn thương tích, chị Miên đã tìm đăng ký cho con học một khóa bơi tại thị trấn để con có thêm kiến thức, kỹ năng trong phòng, tránh đuối nước.

Nỗi lo của chị Hảo, chị Miên cũng như nhiều bậc phụ huynh khác có con em nghỉ hè. Trước khi bước vào kỳ nghỉ hè năm nay, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 100% các huyện, thành phố, Đoàn Thanh niên các xã, phường, thị trấn tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè được Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo các Liên đội trường học, các cơ sở Đoàn - Đội xã, phường, thị trấn thực hiện chu đáo. Theo kế hoạch, dịp hè năm nay, Đoàn Thanh niên tỉnh sẽ tổ chức liên hoan “Vũ điệu mùa hè”, khai mạc hè, phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho thiếu nhi; tổ chức Ngày hội sắc màu, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn”; tổ chức hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, cán bộ chỉ huy Đội và các đội, nhóm nòng cốt. Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho thiếu nhi về các kỹ năng phòng, tránh tai nạn, thương tích, kỹ năng thoát hiểm; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giúp các em hiểu và thực hiện đúng quy định về độ tuổi được điều khiển phương tiện giao thông. Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, “Uống nước nhớ nguồn”, tình yêu quê hương đất nước cho thiếu nhi trong dịp hè. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tham quan bảo đảm an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi. Xây dựng thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi; các chương trình trải nghiệm, chương trình giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi như trại hè, “Hành trình đến địa chỉ đỏ”, trong đó chú trọng một số kỹ năng về phòng chống tai nạn, thương tích; sơ cấp cứu; phòng cháy và tự bảo vệ bản thân khi hỏa hoạn; kỹ năng an toàn trên mạng… Tổ chức Đoàn các phường, xã, thị trấn phân công phụ trách thiếu nhi là những người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, được đào tạo cơ bản về công tác phụ trách đội, giỏi tổ chức trò chơi, nhất là những trò chơi tập thể để hướng dẫn trẻ chơi, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa kích thích trí thông minh, sự nhanh nhẹn...

Cùng với xây dựng các chương trình hoạt động, từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh xây dựng 56 công trình vui chơi, trị giá 1,7 tỷ đồng cho trẻ em tại cộng đồng, chủ yếu về phát triển vận động như: Cầu trượt, xích đu, cầu bập bênh, sân bóng đá, xà đơn, xà kép, dụng cụ vận động liên hoàn. Tiêu biểu như công trình thanh niên “Bộ dụng cụ thể thao ngoài trời” tại các xã, thị trấn của Huyện Đoàn Hải Hậu trị giá 850 triệu đồng; công trình “Thư viện xanh” tại Trường Tiểu học Xuân Trung của Hội đồng Đội huyện Xuân Trường; các công trình “Sân chơi cho em” của Huyện Đoàn Trực Ninh, Xuân Trường... qua đó góp phần bổ sung sân chơi cho các em trong dịp hè này.

Để trẻ em có được những ngày hè thật sự bổ ích, lý thú, bên cạnh hoạt động của các cấp Đoàn Thanh niên trong tỉnh, các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa tới việc bố trí địa điểm sinh hoạt, vui chơi; khuyến khích, tạo điều kiện để tư nhân đầu tư xây dựng các khu, điểm vui chơi giải trí, góp phần tạo nhiều sân chơi cho trẻ em; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để tổ chức các hoạt động với nội dung bổ ích, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp nhu cầu của trẻ. Các cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục thực nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng năng khiếu... cho trẻ. Các gia đình nên cho con em tham gia các khóa giáo dục, rèn luyện trong mùa hè và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giúp con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú sau một năm học căng thẳng./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh