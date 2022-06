Quyết liệt đấu tranh phòng, chống ma túy và buôn lậu, gian lận thương mại

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống ma túy và buôn lậu, gian lận thương mại

Tình hình tội phạm trên tuyến biên giới, vùng biển của tỉnh thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy và buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, thậm chí sử dụng vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Từ năm 2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã và đang tích cực triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép, góp phần giữ gìn bình yên khu vực biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tuần tra, kiểm soát khu vực cửa sông Ninh Cơ.

Các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức nắm và đánh giá sát tình hình của các loại tội phạm, vi phạm trong từng khu vực được đảm nhiệm. Đồng thời, các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, chủ động xây dựng các kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm sát với thực tiễn; nghiên cứu đổi mới các biện pháp đấu tranh phù hợp với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên từng tuyến, từng địa bàn biên giới biển để nâng cao chất lượng, số lượng chuyên án, nhất là chuyên án về ma túy cũng như về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng BĐBP tỉnh chú trọng công tác phối hợp với các ban, ngành, cơ quan thông tin và truyền thông thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm buôn lậu, phương thức, thủ đoạn thường được các đối tượng lợi dụng để vi phạm và các thủ đoạn mới phát sinh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, tập trung vào các địa bàn, tuyến, khu vực trọng điểm để vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, không tham gia, tiếp tay, bao che đối với hoạt động này. Từ năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh tổ chức 85 buổi tuyên truyền tập trung cho 6.435 lượt người; phối hợp với các địa phương khu vực biên giới biển, đảo phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” cho 7.800 hộ gia đình và 1.350 phương tiện ký cam kết thực hiện...

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2021, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh đã xác lập 2 chuyên án, 43 kế hoạch nghiệp vụ, bắt, khởi tố 21 vụ án hình sự về ma túy; chuyển lực lượng Công an đề nghị khởi tố 1 vụ án hình sự tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; xử lý hành chính 57 vụ, 115 tổ chức, cá nhân vi phạm, tổng số tiền phạt 992,5 triệu đồng. Riêng đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng BĐBP tỉnh đã xác lập 3 kế hoạch nghiệp vụ, bắt, khởi tố 2 vụ án hình sự về ma túy; bắt, xử lý 2 phương tiện tàu dầu kinh doanh, 16.110 lít dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ; phạt tổng số 145,1 triệu đồng, tịch thu, định giá tang vật 241,65 triệu đồng. Trong tháng 6-2022 là tháng cao điểm về phòng chống ma túy và tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng BĐBP tỉnh đã tổ chức ra quân truy quét, phát hiện nhiều vụ việc và bắt quả tang nhiều đối tượng. Điển hình vào khoảng 11 giờ ngày 13-6-2022, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Lâm làm nhiệm vụ tại khu vực xóm 7, xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hảo, sinh năm 1971, cư trú tại đội 4 Nam Hải, xã Nghĩa Hải đang có hành vi mang theo người 4 gói nghi là ma túy. Quá trình lấy lời khai, đối tượng Hảo khai nhận đó là 4 gói hê-rô-in mua về để sử dụng. Kết quả giám định, 4 gói thu trên người Hảo là hê-rô-in, có khối lượng 0,244 gam. Căn cứ các tài liệu, tang vật, kết quả giám định chất ma tuý, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, điều tra theo thẩm quyền và hoàn chỉnh thủ tục bàn giao người, tang vật, hồ sơ vụ án cho Công an huyện Nghĩa Hưng thụ lý, điều tra theo quy định. Cũng trong chiến dịch cao điểm phòng chống tội phạm, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 16-6-2022, tại trục đường khu vực xóm Lê Lợi, xã Hải Lý (Hải Hậu), tổ công tác của Đồn Biên phòng Văn Lý chủ trì phối hợp với Công an huyện Hải Hậu làm nhiệm vụ tại địa bàn, đã phát hiện bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Bình, sinh năm 1989, trú tại xóm Lê Lợi, xã Hải Lý đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ của đối tượng gồm 2 gói ma túy có khối lượng 0,258 gam hê-rô-in. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, số ma túy trên vừa mua của một người không rõ tên tại khu vực nghĩa địa xóm Lê Lợi, xã Hải Lý với mục đích để sử dụng. Bình là đối tượng nghiện lâu năm đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản... Đồn Biên phòng Văn Lý đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, bàn giao cho Công an huyện Hải Hậu tiếp tục giải quyết. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý trên khu vực biên giới biển, ngày 23-6-2022, tại khu vực Cảng thương mại Thịnh Long, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh (BĐBP tỉnh) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hữu Thanh, sinh năm 1995, trú tại ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Qua kiểm tra, tang vật thu được gồm một gói ma tuý đá có khối lượng 2,356 gam; đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá. Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Hiện tại, dịch COVID-19 đã được kiểm soát nên nhu cầu tiêu dùng, vận tải hàng hóa, đi lại của người dân sẽ cao, các đối tượng lợi dụng chính sách mở cửa để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào địa bàn để tiêu thụ, nhất là tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy trên khu vực biên giới biển có nhiều diễn biến phức tạp. Các đơn vị BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng để bảo vệ địa bàn và truy quét các loại tội phạm, đặc biệt trong các ngày lễ lớn của đất nước. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân, nâng cao hiệu quả của các mô hình “tổ tự quản về an ninh trật tự trên biển”; hòm thư “tố giác tội phạm”... Đồng thời, tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Qua đó, giúp hạn chế điều kiện nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn đơn vị quản lý, xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn