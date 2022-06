Ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ trong mùa nắng nóng

Theo số liệu của Công an tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy, tuy không có thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản khá nghiêm trọng. Vào 13 giờ 20 phút ngày 19-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) thuộc Công an tỉnh nhận được tin báo xảy ra cháy lò nấu kim tại Công ty TNHH PimVina, địa chỉ lô E, Khu công nghiệp Mỹ Trung (Mỹ Lộc). Đơn vị đã điều động 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy; đến 13 giờ 35 phút cùng ngày đám cháy được khống chế và dập tắt. Hồi 16 giờ 10 phút ngày 21-5, xảy ra vụ cháy xe ô tô 4 chỗ của ông Nguyễn Văn Hạnh, thường trú tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình trên đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, đoạn qua địa phận xã Yên Chính (Ý Yên). Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức khống chế và dập tắt. Hồi 17 giờ 15 phút, ngày 28-5 đã xảy ra cháy tại nhà ông Ngô Thành Tùng, đường Thái Bình (thành phố Nam Định). Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến 17 giờ 32 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Công nhân kỹ thuật Điện lực Nam Trực kiểm tra thiết bị chữa cháy.

Hiện tại, thời tiết các tỉnh miền Bắc đang trong tình trạng nắng nóng kéo dài, nền nhiệt cao, thời tiết hanh khô, kéo theo nhu cầu sử dụng xăng dầu, khí đốt, điện năng tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Để chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ trong mùa nắng nóng, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị ban hành một số kế hoạch kiểm tra liên ngành an toàn về PCCC đối với cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao; khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp để sản xuất kinh doanh. Công an tỉnh thực hiện Kế hoạch số 241 về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với các chợ, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về PCCC và CNCH của chủ đầu tư, đơn vị quản lý chợ, trung tâm thương mại, của tổ chức, cá nhân hoạt động trong chợ, trung tâm thương mại; kiểm tra điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với chợ, trung tâm thương mại; việc thẩm duyệt, nghiệm thu hồ sơ theo dõi về PCCC; hệ thống giao thông phục vụ chữa cháy, cấp nước chữa cháy; giải pháp, điều kiện thoát nạn; giải pháp ngăn cháy lan; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống đèn báo sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn hệ thống điện; hệ thống thông gió, thoát khói; tổ chức các hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở; bảo trì, bảo dưỡng phương tiện PCCC định kỳ theo quy định. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đang thực hiện Kế hoạch số 242 về kiểm tra chuyên đề đối với cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm sản xuất công nghiệp lớn nhằm mục đích đánh giá thực trạng công tác PCCC và CNCH tại đây, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế... Xác định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, Công an tỉnh đang chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn các kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC, kỹ năng thoát nạn; cài đặt App Báo cháy 114. Đến nay đã có 33.830 thuê bao di động trên địa bàn tỉnh cài đặt App Báo cháy 114, là địa phương xếp đứng thứ nhất toàn quốc về số lượng người cài đặt.

Công an tỉnh tổ chức diễn tập chữa cháy đối với hệ thống nhà cao tầng, nơi tập trung đông dân cư.

Trước những diễn biến bất thường của mùa nắng nóng, Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với chính quyền, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa các sự cố cháy nổ có thể xảy ra. Trong đó, khuyến cáo các hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, tránh để các sự cố chập cháy do hư hỏng và tuổi thọ của các thiết bị; kiểm tra, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chì, công tắc, cầu dao, aptomat, rơle tự đóng ngắt điện, chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà, chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị có công suất lớn. Các hộ gia đình không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn. Người dùng điện không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện tùy tiện, tránh đi dây điện luồn qua mái lá, mái tôn, qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy; khi sử dụng bàn là, bếp điện, bếp từ phải có người trông coi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở; trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt tránh nhầm lẫn, đổ vỡ. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng, đồ dùng, hàng hóa dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Không để ô tô trong nhà ở nhằm phòng ngừa xe tự cháy hoặc bị ảnh hưởng khí khói độc khi nổ máy. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên ban thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, bát hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa việc để vàng mã, hương, nến trên bàn thờ. Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà có tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa thoát hiểm, chìa khóa phải để ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, thống nhất các thành viên trong gia đình biết. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có nhiều biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp. Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho Cảnh sát PCCC 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, Công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến... Đối với cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên thực hiện các nội quy bảo đảm an toàn PCCC, tăng cường công tác kiểm tra an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình hoạt động, sản xuất. Sắp xếp vật tư, hàng hóa gọn gàng đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC; thường xuyên vệ sinh công nghiệp, làm sạch thiết bị máy móc và bụi trong dây chuyền công nghệ sản xuất. Tăng cường công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng PCCC cơ sở; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CNCH với nhiều tình huống giả định để chủ động xử lý khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu