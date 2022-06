Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6)

Thiết thực hướng tới thông điệp "Chỉ một Trái đất"

Với phương châm “sống bền vững hài hòa với thiên nhiên”, chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 2022 được lựa chọn là “Chỉ một Trái đất”. Chủ đề này được chọn cho năm nay do nhân loại đang phải đối mặt với khủng hoảng kép bởi đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Đa dạng sinh học đang suy giảm với tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài người, chạm ngưỡng không thể đảo ngược do sự gia tăng dân số và những áp lực của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời cũng nhằm gửi gắm thông điệp mỗi người chúng ta không được quên rằng chỉ có duy nhất một “Ngôi nhà tự nhiên” chung; phải khẩn cấp, quyết tâm thay đổi ngay thái độ, hành vi ứng xử với thiên nhiên, điều chỉnh cách thức khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững, chú trọng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, sinh kế cho người dân.

Thành phố Nam Định huy động người dân cắt cỏ dại, cải tạo cảnh quan môi trường.

Để hưởng ứng thông điệp “Chỉ một Trái đất”, năm nay, tỉnh chủ trương huy động sức mạnh của tập thể các tổ chức, đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường trong thời gian từ ngày 19-5 đến hết tháng 7-2022. Thông qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới có sức lan tỏa, ảnh hưởng đến nhận thức của cộng đồng và kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học theo hướng lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền, ngành chức năng, các cơ quan truyền thông, báo chí tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2022. Đồng thời, vận động mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất; khuyến khích áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các xã, thị trấn có các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển cho người dân và người lao động.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, các xã, thị trấn tập trung xác định các vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết của đơn vị, địa phương mình; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên và phát triển đa dạng sinh học, tài nguyên biển (các huyện ven biển). Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tăng cường phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên và phát triển đa dạng sinh học; kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp (sử dụng và xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rơm rạ sau thu hoạch, hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy, hải sản…), tiếp tục lồng ghép thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 61/KH-UBND. Sở Công Thương đẩy mạnh hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại và siêu thị cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, sử dụng sản phẩm nhựa có thể tái chế, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, sử dụng các loại túi đựng, bao bì bằng vật liệu thân thiện với môi trường thay thế. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã phát động chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động Vì môi trường năm 2022 theo hướng lồng ghép với thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè từ ngày 1-6 đến 31-8-2022. Trong đó, Tỉnh Đoàn đã tổ chức diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực công viên Vị Xuyên và tuyến đường Lê Hồng Phong, phát túi đựng rác thải bảo vệ môi trường cho nhân dân tại chợ Hoàng Ngân (thành phố Nam Định); hỗ trợ kinh phí tu sửa nhà vệ sinh cho các em học sinh thuộc 4 đơn vị Huyện Đoàn: Mỹ Lộc, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Ý Yên với trị giá 5 triệu đồng/đơn vị; tặng 80 nắp đậy hố ủ rác hữu cơ để Huyện Đoàn Trực Ninh tiếp tục nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn.

Các huyện, thành phố và các xã, thị trấn đã tập trung huy động các nguồn lực thực hiện các giải pháp thiết thực hướng tới giải quyết triệt để các vấn đề tiềm ẩn, có nguy cơ hoặc đang gây bức xúc trong bảo vệ môi trường như: Triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; đầu tư kinh phí, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái bị suy yếu. Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm các quy định trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác rà soát các công trình xử lý rác thải sinh hoạt tập trung (lò đốt, bãi chôn lấp) và xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa vận hành hiệu quả công trình xử lý rác thải sinh hoạt của địa phương. Các địa phương duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tăng cường các biện pháp để bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước và rừng ngập mặn với nhiều loài động, thực vật quý hiếm và 22 nguồn gen vật nuôi, cây trồng đặc sản nổi tiếng; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch 2 khu bảo tồn (Vườn Quốc gia Xuân Thủy và khu bảo vệ cảnh quan hệ thống hồ) cùng 5 cơ sở bảo tồn gồm: Trung tâm giống gia súc, gia cầm tỉnh, Trung tâm giống thủy sản đặc sản, Trung tâm giống Hải sản, Trung tâm giống cây trồng Nam Định và Công viên Điện Biên.

Với các hoạt động tăng cường trong tháng hành động cũng như các chương trình dài hơi tỉnh hướng tới vận động cả cộng đồng chung tay thiết thực đóng góp xây dựng tương lai “ngôi nhà chung - Trái đất”; tạo môi trường trong lành, giữ cân bằng sinh thái cho sự phát triển bền vững của loài người; đồng thời hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”./.

