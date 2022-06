Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Nông dân xã Nam Thắng học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Nam Thắng (Nam Trực) đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào trọng tâm của Hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu của địa phương.

Hội viên nông dân xã Nam Thắng thu hoạch cỏ Nhật.

Bà Lê Thị Ngần, Chủ tịch HND xã cho biết: HND xã đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, hàng năm, Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát với điều kiện, đặc điểm nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào 3 phong trào lớn của Hội, bao gồm: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; “Nông dân thi đua xây dựng NTM”; “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân trong xã; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nổi bật, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã khuyến khích hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập cho nông dân. Từ phong trào thi đua, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo điều kiện tương trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn về kinh nghiệm sản xuất, khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước hình thành các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như bà Phạm Thị Tám ở thôn Đại An từ năm 2012 đã mạnh dạn đầu tư trồng cây cỏ ngọt, tạo việc làm cho 30 hội viên với mức thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Đến năm 2015, do nhu cầu thị trường, cây cỏ ngọt mất cân đối ở đầu ra, không tiêu thụ được. Trước tình hình đó, với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng, bà Tám đã tiếp cận và không ngừng học hỏi các thành viên từ xã bạn, đồng thời tiếp tục phối hợp với các thành viên trong chi hội đầu tư sang nghề trồng cây cảnh và cỏ Nhật. Gia đình bà đã chuyển 1.800 m2/4.320m2 trồng cỏ ngọt sang trồng cây cảnh, chuyển đổi 3.600m2 diện tích đất bãi ven sông Hồng trồng cây dâu kém hiệu quả sang trồng cỏ Nhật, cho tổng thu nhập 410 triệu đồng/năm. Gia đình anh Nguyễn Văn Thế ở xóm Thắng Hùng với mô hình nhà vườn sinh thái. Trẻ tuổi nhưng dám nghĩ, dám làm, anh Thế đã tích cực nắm bắt xu hướng thị trường, tập trung sản xuất, kinh doanh các loại hoa, cây cảnh, cây trang trí sân vườn… Từ năm 2016, anh bắt đầu khai hoang, vượt lập khu vực thùng rãnh ở vùng đất trồng dâu của xã, xây dựng mô hình nhà vườn. Anh cất công đến tận các vùng trồng hoa nổi tiếng như Văn Giang (Hưng Yên), Mê Linh (Hà Nội) học hỏi kinh nghiệm trồng hoa, cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh. Trước đây, vào thời điểm hoa hồng “sốt” giá, nhà vườn chuyên trồng hoa hồng với tất cả các loại hồng cổ được thị trường ưa chuộng. Nắm bắt xu thế người chơi, đến nay, anh trồng thêm các loại hoa, cây cảnh, mở rộng nhà vườn đa chủng loại hơn. Cùng với sản xuất, kinh doanh, anh còn đi các nơi, nhận thi công các công trình nhà vườn. Thu nhập từ mô hình mang lại cho gia đình anh 600 triệu đồng/năm. Phát huy lợi thế nằm ven sông Hồng, có diện tích vùng đất bãi màu mỡ, hàng chục năm qua, nhiều hộ nông dân trong xã đã phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập cao. Hiện toàn xã có trên 400 hộ trồng cỏ Nhật tập trung tại 10 xóm vùng bãi HTX Đại An với quy mô 100ha, giá trị canh tác đạt 300 triệu đồng/ha. Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từ tháng 9-2019, HND xã đã thành lập tổ hợp tác trồng cỏ Nhật gồm 11 thành viên, tổ hợp tác trồng cây cảnh gồm 10 thành viên. Các tổ hợp tác duy trì sinh hoạt, tạo điều kiện gắn kết thành viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, áp dụng vào sản xuất, đồng thời nắm bắt, chia sẻ về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, HND xã Nam Thắng đã phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên hiến đất làm đường, đóng góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia mua thẻ BHYT, tích cực thực hiện tiêu chí môi trường. Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” vào tuần đầu của tháng, HND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ra quân làm vệ sinh tại các khu dân cư và nghĩa trang nhân dân. Hội còn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh thực hiện việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh đồng ruộng theo Nghị quyết số 12 của Huyện ủy; phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ và duy trì mô hình xử lý rác hữu cơ tại gia đình. Những đóng góp tích cực của hội viên nông dân trong xã đã góp phần để xã Nam Thắng hoàn thành các tiêu chí và về đích NTM nâng cao vào tháng 3-2021. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 của xã chỉ còn 0,65%.

Thời gian tới, HND xã Nam Thắng tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, xây dựng nông thôn ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Lam Hồng