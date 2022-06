Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Đảng bộ xã Hợp Hưng thi đua học và làm theo Bác

Thời gian qua, Đảng bộ xã Hợp Hưng (Vụ Bản) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Hàng cây xanh do chi Hội Phụ nữ và câu lạc bộ cựu quân nhân thôn Nội Chế tự quản.

Đồng chí Hoàng Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Đảng bộ xã hiện có 275 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Triển khai việc học và làm theo Bác, hàng năm Đảng ủy xã đều tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ học tập các chuyên đề gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Nghị quyết số 05 ngày 5-5-2021 của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên”, Nghị quyết số 06 ngày 27-6-2020 của Đảng ủy xã về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh” thu hút trên 85% đảng viên trong xã tham gia. Sau hội nghị học tập, quán triệt, Đảng ủy đã hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo các đảng viên lựa chọn nội dung đăng ký phấn đấu thực hiện học tập, làm theo gương Bác, phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu; vai trò tiên phong, gương mẫu và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Sau mỗi đợt học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp một số Nghị quyết liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên xã đều viết thu hoạch đợt học tập được lưu lại tại chi bộ làm cơ sở trong việc kiểm điểm, đánh giá thực hiện nhiệm vụ hàng năm... Đảng ủy xã còn tập trung chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động, phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Thực hành tiết kiệm theo lời Bác”, “Cựu chiến binh vì dân”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, xây dựng 18 mô hình Dân vận khéo.

Chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đảng bộ xã Hợp Hưng thời gian qua là hưởng ứng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đảng ủy xã đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng NTM, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhân dân tự giác tham gia thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra. Trong phát triển nông nghiệp, người dân gieo cấy đạt 100% diện tích, không bỏ ruộng hoang hóa, tăng diện tích gieo sạ và đưa cơ giới vào làm đất, thu hoạch, giá trị đạt trên 90 triệu đồng/ha/năm. Hiện, xã có 1 sản phẩm OCOP, 1 sản phẩm VietGAP, xây dựng được cánh đồng mẫu lớn và chuỗi sản phẩm liên kết, 2 mô hình giống lúa diện tích 20ha. Trong phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ, xã duy trì 3 điểm may công nghiệp, 1 điểm thu mua, xay xát lúa gạo và 23 mô hình kinh tế gia trại, 3 trang trại lớn tạo công ăn việc làm cho 250-300 lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, xã tranh thủ các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, 2 thôn Vụ Nữ và Nội Chế xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Xã xây dựng công trình phụ trợ trường mầm non, tiểu học, THCS, đổ đường giao thông vào Khu di tích lịch sử văn hóa Đình Nội Chế, đường Đông làng Thị An, Chợ Tư đi B5; hoàn thiện đường Khả Chính - Mả Điệu, rãnh thoát nước và đường điện chiếu sáng đường Khả Chính và đường Đồng Lạc - Tỉnh lộ 485, xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Lạc với tổng giá trị 38,7 tỷ đồng. Các thôn trong xã đã xây dựng, tu sửa khu tâm linh, làm mới 1,9km đường giao thông thôn xóm, đường nội đồng, tu sửa nhà văn hóa và chăm sóc 10,5km đường hoa, cây xanh với tổng kinh phí 13 tỷ đồng. Xã cũng hoàn thành giải phóng mặt bằng các tuyến đường tỉnh, huyện qua xã, tạo điều kiện để đơn vị thi công đường Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài, đường trục xã - tỉnh lộ 485, kè bờ sông và đổ bê tông bờ sông B52; hoàn thiện xây dựng nhà văn hóa, nhà đa năng, nghĩa trang liệt sĩ với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng. Cùng với công tác xây dựng, cải tạo các công trình phúc lợi, các thôn, xóm duy trì tốt hoạt động văn nghệ, thể thao; thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường, triển khai thực hiện phân loại, xử lý rác thải với 95,6% số hộ tham gia. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%, 11/11 thôn đạt tiêu chí làng văn hóa, 5/5 cơ quan có nếp sống văn hóa…

Từ việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu. Ở thôn Nội Chế, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân trong thôn đã huy động con em quê hương góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa với diện tích 1.500m2 trị giá hơn 1 tỷ đồng, làm mới hệ thống thoát nước dài 1.000m, đổ lại đường bê tông tại các xóm dài 1.600m, trải nhựa đường các trục đường chính dài 800m, xây cổng làng… với tổng số tiền 3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa do nhân dân đóng góp... Đảng viên Trần Xuân Thủy ở thôn Thị An đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng trên diện tích 1.200m2, tạo công ăn việc làm cho 6 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 8-9 triệu đồng/người/tháng. Qua công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2021, Đảng bộ xã Hợp Hưng có 15,8% chi bộ đạt xuất sắc nhiệm vụ, 68,4% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15,8% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ xã đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đây là tiền đề để thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh