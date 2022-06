Hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023, học sinh lớp 3, lớp 7, lớp 10 trên cả nước học sách giáo khoa (SGK) mới theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh đã hoàn thành việc chọn SGK theo đúng quy trình, thời gian.

Phụ huynh, học sinh mua sách và dụng cụ học tập tại một cửa hàng bán văn phòng phẩm khu vực chợ Chùa, thị trấn Nam Giang (Nam Trực).

Rút kinh nghiệm từ việc lựa chọn SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6 từ những năm học trước theo chỉ đạo của Bộ GD và ĐT, Nam Định đã nỗ lực triển khai công tác chuẩn bị đúng tiến độ, bảo đảm các điều kiện để có thể dạy, học với SGK theo chương trình GDPT 2018 một cách tốt nhất. Quy trình lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng theo quy định bảo đảm việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT công tâm, khách quan. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các thành viên trong mỗi Hội đồng chọn SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã bỏ phiếu và lựa chọn được SGK cho các môn học. Kết quả lựa chọn SGK của các Hội đồng được chuyển giao cho Sở GD và ĐT để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Ngày 13-5, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 893/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh gồm 28 cuốn SGK lớp 3, 28 cuốn SGK lớp 7, 37 cuốn SGK lớp 10 để sử dụng trong các nhà trường từ năm học 2022-2023. Theo đó, các sách được chọn là của các Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm (của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Vinh, NXB Đại học Huế.

Như vậy, theo các quyết định của Bộ GD và ĐT và Quyết định 893 của UBND tỉnh phê duyệt, danh mục sách sử dụng trong các cơ sở GDPT là các bộ SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10: “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Cánh Diều” đã được quyết định đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2022-2023. Tuy nhiên, điều mà các cơ sở giáo dục, dư luận xã hội, nhất là phụ huynh học sinh đang quan tâm là giá SGK theo chương trình GDPT 2018 cao hơn gấp nhiều lần so với SGK theo chương trình GDPT hiện hành (năm 2000). Và vấn đề này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Xung quanh vấn đề này cũng có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau được đưa ra. Đồng chí Trần Quốc Hưng, Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định cho biết: Năm học này, đơn vị sẽ nhập 28 danh mục SGK lớp 3, 28 danh mục SGK lớp 7, 37 danh mục SGK lớp 10 theo Quyết định 893 của UBND tỉnh. Bộ SGK lớp 3 có giá 183 nghìn đồng/bộ. Bộ SGK lớp 7 có giá 208 nghìn đồng/bộ. Bộ SGK lớp 10 có giá 436 nghìn đồng/bộ. Nếu so với bộ sách cũ thì dao động từ 50 nghìn đến hơn 100 nghìn đồng, còn giá bộ sách mới dao động từ 200 nghìn đến 300 nghìn đồng tùy từng loại sách. Chị Trần Tuyết Mai, ở đường Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định) năm nay có con thi vào lớp 10 THPT chia sẻ: SGK là loại hàng hóa “đặc biệt” nên việc tăng giá cũng là theo quy luật thị trường nói chung, nên dù có tốn thêm tiền để mua sách thì tôi cũng nghĩ đến những mặt tích cực của bộ sách mới. Còn chị Mai Thị Tho, ở thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) lại cho rằng: “Tôi cũng như mọi người dân lao động khác, rất lo lắng khi SGK tăng giá vì thu nhập quá eo hẹp. Vấn đề liên tục thay SGK, chất lượng nội dung cũng như giá SGK cũng đã được đưa lên bàn nghị sự của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đang diễn ra. Tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội sáng 25-5, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng đã cung cấp một số thông tin xung quanh việc SGK tăng giá. Theo Bộ trưởng, khi so sánh giá sách cần so sánh tương đồng, tức là so sánh các bộ sách được biên soạn mới theo chương trình GDPT 2018 với nhau. Ví dụ SGK theo chương trình GDPT 2018 cho lớp 1, 2, 6 năm học trước và SGK cho lớp 3, 7, 10 năm học này với nhiều bộ sách, các loại sách biên soạn khổ lớn hơn, giấy tốt hơn, quy trình từ biên soạn, giới thiệu, thử nghiệm, phát hành là các doanh nghiệp đảm nhiệm và kê khai giá với Bộ Tài chính. Tuy nhiên, giá các bộ sách lớp 3, lớp 7, lớp 10 của NXB Giáo dục năm nay đã giảm được từ 10-15% so với các bộ sách tương ứng mới của năm ngoái, trong khi giá vật liệu, nhiên liệu tăng lên. Còn về thông tin trên mạng nói SGK không dùng lại được, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT khẳng định: “Các sách theo bộ mới biên soạn là hoàn toàn dùng lại được chứ không phải là sách dùng một lần”. Bên cạnh đó, ngay khi sách chưa phát hành thì Bộ GD và ĐT đã yêu cầu NXB cung cấp file PDF lên các trang của NXB để học sinh có thể lấy các file xuống một cách thuận tiện. Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cũng cho biết: “Bộ đang triển khai các giải pháp để đưa giá sách ở mức hợp lý nhất, thuận tiện cho người học, trong đó có việc chỉ đạo các trường tăng cường mua sách đưa vào thư viện để học sinh có thể dùng lại nhiều lần”. Tuy nhiên, muốn tái sử dụng SGK, ngoài sự nỗ lực của giáo viên trong kiểm tra, tuyên truyền học sinh giữ gìn sách thì còn cần vai trò của phụ huynh. Kể cả trường hợp gia đình có điều kiện, không tiếc tiền mua SGK cho năm học mới thì vẫn rất cần học sinh, phụ huynh cùng phối hợp trong việc giữ gìn những cuốn sách để tăng vòng sử dụng của SGK. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho mọi học sinh có đủ SGK đến trường, các NXB sẽ tiếp tục thực hiện các công tác xã hội như tặng SGK cho con các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời đầu tư xây dựng tủ sách dùng chung, tổ chức mua SGK tặng cho thư viện trường học ở địa bàn khó khăn; phát động các phong trào quyên góp SGK, khuyến khích học sinh giữ gìn, bảo quản và sử dụng lại SGK.

Sau khi có danh mục SGK, các đơn vị xuất bản và phát hành sẽ sớm cung ứng sách đến các nhà trường để giáo viên chủ động trong soạn giáo án, thiết kế bài giảng và triển khai dạy học thuận lợi trong năm học mới./.

Bài và ảnh: Minh Thuận