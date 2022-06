Hiệu quả từ phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa"

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thúc đẩy phong trào thi đua trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Giải bóng đá nữ do Công ty TNHH Maxport Limited tổ chức tại Cung Thể thao tỉnh.

Đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hàng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) hướng dẫn các đơn vị triển khai phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn đối với việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho CNVCLĐ; về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và phát triển tổ chức Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”, LĐLĐ từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch chi tiết, quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, triển khai đến các cấp Công đoàn. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, tác phong lao động công nghiệp; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống nhằm xây dựng hình ảnh người lao động mới phát triển toàn diện, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, có nếp sống, lao động lành mạnh, văn minh hiện đại.

Từ năm 2020 đến nay, các cấp Công đoàn đã phối hợp với ngành VH, TT và DL thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19. LĐLĐ tỉnh phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” với mục tiêu lan tỏa rộng rãi các giá trị văn hóa công vụ, tinh thần trách nhiệm với nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá văn hóa công sở và thái độ công chức, viên chức; chế tài xử lý vi phạm và có cơ chế khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt. Tiêu biểu như: phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” của Công đoàn Viên chức tỉnh; phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Công đoàn Bộ CHQS tỉnh; phong trào xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”, “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” của Công đoàn ngành Y tế; phong trào “Thắp sáng niềm tin” của Công đoàn ngành Điện lực… Từ đó, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm, tính tự giác chấp hành nội quy, quy định, tác phong lao động, giao tiếp, ứng xử văn minh, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước của CNVCLĐ có nhiều tiến bộ. Đến nay, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa toàn tỉnh đạt 85%. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chú trọng đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị lao động, sản xuất, góp phần cải thiện môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - an toàn, hiệu quả.

Thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2020, định hướng đến 2030, Sở VH, TT và DL đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; trong đó chú trọng quy hoạch đất xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tỉnh ta là một trong 26 địa phương của cả nước có văn bản chính thức gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam về chủ trương, giới thiệu địa điểm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao Công đoàn. Tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới công nhân, lao động. Các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ, sân chơi văn hóa khác nhau như: “Giờ thứ 9”, “Sau giờ thứ 8”, “Sau giờ tan ca”, “Điều ước đoàn viên”, “Điểm hẹn công nhân”, “Chương trình điểm hẹn cuối tuần”, “Sân chơi cuối tuần”, “Hát cùng công nhân”...; duy trì hàng trăm CLB sở thích, đội, nhóm luyện tập văn nghệ, thể thao của cán bộ, CNVCLĐ. Hàng năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hơn 1.000 giải thể thao, hội thi, hội diễn văn nghệ thu hút từ 30-50 nghìn lượt cán bộ, CNVCLĐ tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Hoạt động của các CLB ngày càng phong phú, đa dạng, nhiều tiết mục biểu diễn có nội dung sáng tạo gắn liền với đời sống thực tế lao động, sản xuất, góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa CNVCLĐ. Với phương châm “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, chăm lo cho công nhân lao động như: “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy - Xuân bình an”, “Ngày hội sản phẩm chất lượng cao”, “Lễ hội tôn vinh lao động sáng tạo CNVCLĐ”, “Ngày hội công nhân lao động”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”… Các phong trào: “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, thi đua phát huy sáng kiến, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hoá, an toàn nơi làm việc được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện thường xuyên, góp phần cải thiện điều kiện và môi trường làm việc của cán bộ, CNVCLĐ. Năm 2021, tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, toàn tỉnh có 481 cán bộ, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia; trong đó có 263 sáng kiến được Ban tổ chức thông qua; 2 sáng kiến được tặng Bằng Lao động sáng tạo, 2 sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, thời gian tới, Sở VH, TT và DL phối hợp với LĐLĐ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026; cung cấp thông tin, tài liệu, ấn phẩm; hỗ trợ chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, thể thao trong các hoạt động truyền thông, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Tuyên truyền nội dung Bộ tiêu chí “Văn hóa doanh nghiệp”; đưa danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” vào công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp Công đoàn đẩy mạnh triển khai các mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hội thi, hội diễn, hội thao, du lịch, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ./.

