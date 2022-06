Hải Hậu ra quân xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ

Trên địa bàn huyện Hải Hậu ngoài hệ thống đường giao thông nông thôn, có 3 tuyến quốc lộ và 2 tuyến tỉnh lộ đi qua gồm: Quốc lộ 21 dài 31km, Quốc lộ 21B dài 11,2km, Quốc lộ 37B dài 9,8km; tỉnh lộ 488C dài 20km và tỉnh lộ 489B dài 4,5km... Mạng lưới giao thông đường bộ ở Hải Hậu đang được tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo kết nối với mạng lưới giao thông của tỉnh và các địa phương khác góp phần quan trọng trong giao thương hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế của các xã, thị trấn và của cả huyện. Các tuyến giao thông huyết mạch đều đi qua các khu dân cư với lưu lượng người và phương tiện lưu thông lớn. Do vậy, việc bảo đảm hành lang đường bộ thông thoáng là rất quan trọng trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự công cộng, hành lang ATGT, không lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán vật liệu, hàng hóa cho các hộ dân sinh sống ven đường, các cơ sở, các doanh nghiệp kinh doanh ở ven đường, chủ các phương tiện cơ giới… Hàng tháng Ban ATGT huyện tổ chức đoàn liên ngành (gồm các lực l­ượng: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đội Quản lý thị trư­ờng số 5 và Hạt quản lý Quốc lộ 21 Hải Hậu) tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý giải toả vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến đ­ường quản lý. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra tình trạng hành lang ATGT tất cả các tuyến đư­ờng trên địa bàn kết hợp tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở mọi tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành Luật Giao thông đ­ường bộ. Ban ATGT huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt việc bảo vệ hành lang ATGT, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Năm 2021, huyện Hải Hậu đã thực hiện giải toả 1.353 lều quán, 520 mái che bán hàng, 1 nhà kiên cố; thu giữ 160 biển quảng cáo các loại; chặt, cắt tỉa 6.630 cây, bụi cây che khuất tầm nhìn; giải toả 73 điểm kinh doanh vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; dỡ bỏ tấm trượt bê tông; xử lý 183 trường hợp vi phạm khác… để đảm bảo thông thoáng hành lang ATGT đường bộ.

Giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại khu vực cầu Cồn, tổ dân phố số 4A, thị trấn Cồn (Hải Hậu).

Tuy nhiên, với đặc thù các tuyến đường nằm liền kề các khu dân cư và tập quán bám đường mưu sinh nên công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện vẫn diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm tái lấn chiếm hành lang ATGT ở nhiều xã, thị trấn: Cồn, Yên Định, Hải Xuân,… Tiêu biểu như khu vực hành làng ATGT đường bộ sát cầu Cồn thuộc địa phận tổ dân phố số 4A, thị trấn Cồn thời gian qua đã bị các hộ chiếm dụng làm nơi kinh doanh hàng hoá, điểm dừng đỗ xe, rửa xe, tập kết hàng hoá… Khu vực chợ Đập trên tuyến Quốc lộ 21 thuộc địa phận xã Hải Xuân có nhiều hộ kinh doanh tự ý căng, che lều bạt, lắp đặt biển quảng cáo lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, gây cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ… Tại nhiều tuyến đường vẫn còn tồn tại tình trạng xe ô tô khách, xe tải, xe taxi dừng đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè khu vực trung tâm huyện (thị trấn Yên Định); nhận và trả hàng hoá trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ… Tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, tự ý dựng lều lán, ô che, bày bán hàng hoá lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh vẫn còn diễn ra ở một số nơi dọc theo các tuyến đường tỉnh…

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang ATGT và công trình giao thông đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông; hoàn trả lại hành lang ATGT, duy trì đường thông, hè thoáng trên các tuyến đường nằm giảm thiểu, hạn chế tai nạn giao thông và góp phần tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vừa qua huyện Hải Hậu đã xây dựng Kế hoạch số 78/KH-UBND thực hiện đợt cao điểm giải toả hành lang, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện năm 2022. Theo đó Ban ATGT huyện chỉ đạo Ban ATGT các xã, thị trấn từ ngày 13-6 đến ngày 19-6-2022 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT bảo vệ hành lang giao thông; vận động các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. Tổng rà soát, thống kê các vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến đường; tiến hành nhắc nhở, lập biên bản đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành lang ATGT; thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức về trường hợp vi phạm, thời hạn cụ thể để cá nhân, tổ chức tự giác khắc phục vi phạm và khôi phục nguyên trạng hành lang ATGT và tiến hành xử lý, xử phạt đối với các hành vi vi phạm, các trường hợp cố tình không thực hiện trả lại hiện trạng hành lang ATGT theo thẩm quyền… Từ ngày 20 đến ngày 24-6-2022, huyện Hải Hậu tổ chức các lực lượng gồm: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Trung tâm Văn hoá thông tin và Thể thao huyện và lực lượng của các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở GTVT); Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường bộ Nam Định; Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Nam tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm giải tỏa hành lang, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện năm 2022 trên các tuyến Quốc lộ 21, 37B, 21B; tỉnh lộ 488C, 489B và các tuyến đường huyện Yên Định - Múc, Trung Hoà, Cồn - Văn Lý, Nam Đông, Tây sông Múc, Long Sơn, Phú - Ninh. Trong 2 ngày ra quân đầu tiên, các lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế giải toả các vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên tuyến Quốc lộ 21, 21B; tỉnh lộ 488C, 489B, tháo dỡ 95 lều quán lấn chiếm, thu giữ 140 biển quảng cáo lắp đặt sai quy định, cắt tỉa hàng chục cành cây, bụi cây che khuất tầm nhìn…

Sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các lực lượng chức năng và UBND các xã, thị trấn, công tác giải tỏa hành lang ATGT đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân; các hộ vi phạm cũng đã chủ động chấp hành tự di dời, tháo dỡ trả lại không gian hành lang ATGT đường bộ. Thời gian tới, để bảo vệ kết quả giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, Ban ATGT huyện sẽ tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh, của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Phân cấp trách nhiệm quản lý, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ tới cấp cơ sở; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm để giữ gìn trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn, góp phần ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển./.

Bài và ảnh: Thành Trung