Đóng lối đi tự mở qua đường sắt góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông

Để thực hiện Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28-7-2020 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức, đoàn thể về tầm quan trọng của việc bảo vệ hành lang ATGT đường sắt. Qua việc thực hiện các nội dung của kế hoạch nhằm lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang ATGT đường sắt; giảm tai nạn đường sắt từ 5%-10% hàng năm; hạn chế thấp nhất tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng; đến hết năm 2025 xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh.

Đoạn từ Km106+700 - Km107+450 dài 750m được đầu tư xây dựng đường gom, rào chắn bảo vệ đã xoá bỏ được 52 lối đi tự mở thuộc địa phận xã Yên Tiến (Ý Yên).

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh Nam Định dài 41,15km trên địa bàn 3 huyện (Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên) và thành phố Nam Định, phần lớn chạy song song với các Quốc lộ 10, 21; đi qua nhiều khu dân cư. Trên toàn tuyến có 44 đường ngang có cảnh báo, ngoài ra còn hàng trăm lối đi của các hộ dân tự mở trực tiếp qua đường sắt, nhất là khu vực có làng nghề và các hộ kinh doanh. Do đặc thù ấy nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân người dân sống ở các khu dân cư ven đường sắt có tâm lý chủ quan; khách hàng đến giao dịch thì lạ địa bàn... Trong các năm từ 2017 đến 2020, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã báo cáo và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) chấp thuận xử lý 10 vị trí điểm đen tai nạn giao thông đường sắt tại địa phận các huyện Vụ Bản, Ý Yên. Các công trình được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, đảm bảo giao thông êm thuận, an toàn cho nhân dân đi lại. Đến hết năm 2020, qua rà soát, tổng hợp trên địa bàn tỉnh có tổng số 249 lối đi tự mở qua đường sắt. Thực hiện chủ trương xoá bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt để khắc phục các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đường sắt. Các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đã chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đường sắt, đảm bảo trật tự hành lang an toàn đường sắt. Tập trung tuyên truyền các quy định về giao thông tại đường ngang, quy tắc an toàn khi lưu thông qua các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, cảnh báo các nguy cơ và hành vi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn và cách phòng tránh. Văn phòng Ban ATGT tỉnh sử dụng xe ô tô tuyên truyền lưu động ở các địa bàn dọc tuyến đường sắt; các huyện có đường sắt đi qua đã chủ động tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, website của huyện và xã bảng giờ tàu chạy và tổ chức cảnh giới tại các lối đi tự mở qua đường sắt. Trong công tác lập quy hoạch, giao, cho thuê đất và sử dụng đất đai, Sở GTVT đã chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đào tạo để thể hiện rõ phần diện tích quy hoạch hành lang ATGT đường sắt; các tuyến đường đi vào, các vị trí không được mở lối đi qua đường sắt đảm bảo phạm vi hành lang ATGT đường sắt được theo quy định. Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng ngành Đường sắt thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự hành lang ATGT đường sắt. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện và các xã, phường, thị trấn liên quan tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường sắt. Các địa phương đã chủ động cắm các biển cảnh báo “Chú ý tàu hoả” tại các lối đi tự mở.

Sau gần 2 năm thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND của UBND tỉnh, công tác xử lý các vị trí “điểm đen” tai nạn giao thông tại các đường ngang giao cắt với đường sắt và Quốc lộ 10 được triển khai thực hiện quyết liệt góp phần quan trọng giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, đã xoá bỏ được 36 lối đi tự mở qua đường sắt đoạn qua thành phố Nam Định gồm: 31 điểm ở phường Lộc Hòa bằng việc xây dựng 683m đường gom đoạn từ Km84+100 đến Km84+783; đóng 5 lối đi tự mở trên địa bàn xã Lộc An do chính quyền địa phương thực hiện. Đến hết năm 2021, trên toàn tuyến còn tổng số 213 lối đi tự mở. Tại các huyện tiếp tục duy trì người cảnh giới, chốt gác an toàn tại 11 vị trí lối đi tự mở nguy hiểm. Đến tháng 5-2022, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) đang thực hiện các dự án làm đường gom có tổng chiều dài 1.747m; sau khi xây dựng xong toàn bộ sẽ xoá bỏ được 126 lối đi tự mở. Trong đó đã hoàn thành các đoạn từ Km104+460 - Km104+620, dài 160m thuộc địa phận xã Yên Ninh (Ý Yên), đóng được 8 lối đi tự mở; đoạn từ Km106+700 đến Km107+450 dài 750m thuộc địa phận xã Yên Tiến (Ý Yên), xoá được 52 lối đi tự mở. Hiện tại đang triển khai thực hiện đoạn từ Km87+668 - Km88+505 dài 837m thuộc địa phận phường Văn Miếu và xã Lộc An (thành phố Nam Định). Sau khi hoàn thành sẽ xoá được 66 lối đi tự mở. Nếu hoàn thành đoạn này sẽ giảm xuống còn 87 lối đi tự mở.

Để thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, thời gian tới Ban ATGT tỉnh yêu cầu các ngành thành viên, UBND các huyện và các địa phương có đường sắt đi qua thực hiện nghiêm các giải pháp: kiên quyết đấu tranh, xử lý ngăn chặn việc mở đường dân sinh qua đường sắt đấu nối trực tiếp vào đường chính, đảm bảo ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt; cương quyết không để phát sinh thêm lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; chủ động lập kế hoạch, thực hiện lộ trình xóa bỏ đường dân sinh tự mở trái phép qua đường sắt, xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt nơi có khu dân cư. Tăng cường công tác phối hợp với ngành Đường sắt triển khai công tác xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ cảnh báo, đảm bảo trật tự ATGT đường sắt tại các điểm giao giữa đường bộ với đường sắt có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông./.

