Đổi mới, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Công tác thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh thời gian qua gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các vụ án dân sự có tổng số tiền mới thụ lý tăng cao, nhiều vụ việc có giá trị phải thi hành lớn trong khi hầu hết đương sự không có khả năng thi hành; một số vụ, việc đã kê biên tài sản đang trong quá trình bán tài sản hoặc chưa bán được… Số vụ việc thuộc diện không có điều kiện thi hành, tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm còn nhiều. Bên cạnh đó người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, bỏ đi khỏi địa phương, không rõ địa chỉ, không có tài sản để thi hành án… Ý thức chấp hành bản án, quyết định của người phải thi hành án chưa cao, nhiều trường hợp cố tình chây ỳ, không tự nguyện thi hành án, lợi dụng quyền khiếu nại nhằm mục đích trì hoãn, kéo dài thời gian thi hành án...

Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất tại xã Hải Chính (Hải Hậu).

Để giải quyết những khó khăn vướng mắc, thời gian qua, Cục THADS tỉnh đã đưa ra các giải pháp đồng bộ, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trong đó đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động thông qua việc đào tạo kỹ năng chuyên sâu; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm để phát huy tối đa năng lực. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã cử 38 cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị và kỹ năng quản lý. Hướng dẫn các chấp hành viên thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến đấu giá tài sản, thực hiện xử lý vụ việc liên quan đến chứng khoán và cổ phần có giá trị âm, tín dụng, ngân hàng…; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các đơn vị và từng chấp hành viên. Các đơn vị thực hiện cải cách hành chính; duy trì hiệu quả bộ phận một cửa tại các cơ quan THADS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Theo dõi sát sao tiến trình giải quyết án, kế hoạch xử lý dứt điểm những vụ, việc có giá trị lớn của các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh nhất là hoạt động rà soát, xác minh phân loại chính xác vụ việc, điều kiện thi hành án, trình tự thủ tục thẩm định giá, đấu giá tài sản đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Cục và các Phòng chuyên môn trực tiếp làm việc tại cơ sở, nghiên cứu hồ sơ đề ra phương hướng chỉ đạo giải quyết đối với những vụ việc phức tạp. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án và miễn giảm thi hành án...; chủ trì hội nghị liên ngành, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV chi nhánh Nam Định) thống nhất biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ, việc đang thi hành và hướng giải quyết đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực nhưng chưa thụ lý thi hành; tranh thủ được ý kiến của các ngành, các cấp chính quyền địa phương trong việc đánh giá, giải quyết vụ việc.

Với những giải pháp quyết liệt, phù hợp, hoạt động của ngành THADS tỉnh đã và đang có những chuyển biến tích cực. Những vụ việc có điều kiện thi hành cơ bản đã được quan tâm giải quyết. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết, giảm đáng kể án tồn đọng, góp phần tích cực giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, điển hình như: việc thi hành án giữa Trần Ngọc K, Trần Thị N với Trần Thị D, Trần Đình C (huyện Mỹ Lộc); việc thi hành án giữa Nguyễn Văn L, Trần Thị Phương T với số tiền phải thi hành án là 4,2 tỷ đồng (huyện Nghĩa Hưng); việc thi hành án giữa Trần Công Đ và Trần Thị C với tổng số tiền 3 tỷ đồng (huyện Trực Ninh); việc thi hành án của bà Nguyễn Thị Kim T với Vũ Thị N, Nguyễn Văn T, Phạm Thị T, Đinh Thị N, Trần Quốc B, Nguyễn Anh D với tổng số tiền phải thi hành 2,9 tỷ đồng (huyện Xuân Trường); việc thi hành án giữa Bùi Thị M, Phạm Ngọc S với số tiền thi hành án là 3,3 tỷ đồng (thành phố Nam Định)… Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS các cấp trong tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ chức năng, toàn ngành THADS tỉnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 37 trường hợp (trong đó có 21 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành). Kết quả có 4 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, 14 vụ việc cưỡng chế thành công và 19 vụ việc đang xây dựng, thực hiện kế hoạch tổ chức cưỡng chế. Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành THADS tỉnh đã thi hành xong 62,22% số vụ việc, đạt 72,42% chỉ tiêu năm 2022 và 25,09% tổng số tiền phải thi hành, đạt 60,31% chỉ tiêu năm 2022. Thời gian tới, Cục THADS tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, nhất là đối với các vụ, việc tham nhũng, kinh tế; nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng... Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS đẩy mạnh tổ chức thi hành án, nhất là các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hạn chế sai sót, bảo đảm tính khách quan, công khai trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2022 mà Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao./.

Bài và ảnh: Văn Trọng