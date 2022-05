Vụ Bản nâng cao kỷ cương, kỷ luật quân đội

Thực hiện Nghị quyết số 82-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 3 và Đảng ủy Quân sự tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước trong lực lượng vũ trang (LLVT), thời gian qua Đảng ủy, Ban CHQS huyện Vụ Bản đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT huyện đã nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện tu dưỡng bản thân, phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và địa phương, không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Kiểm tra thực hành điều lệnh đội ngũ đối với Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vụ Bản.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vụ Bản cho biết: “Xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương là chủ trương, giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Quân sự huyện Vụ Bản đã chỉ đạo các chi bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tọa đàm với chủ đề “Chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và bảo đảm an toàn là trách nhiệm của mọi quân nhân”. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự huyện đã luôn thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành kỷ luật bằng nhiều hình thức, biện pháp. Nhờ vậy, giáo dục chính trị cho lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, trong đó 87% khá, giỏi; đối với lực lượng dân quân tự vệ kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 76,23% khá, giỏi”.

Quá trình thực hiện Nghị quyết số 82-NQ/ĐU, cán bộ, đảng viên LLVT huyện đã phát huy vai trò trách nhiệm tích cực, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội; thực hiện nghiêm việc nhận xét, phân loại tư tưởng hàng tháng; kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, những khó khăn vướng mắc của từng cán bộ, đảng viên để có biện pháp giáo dục, nhắc nhở động viên kịp thời, hiệu quả. Đảng ủy Quân sự huyện cũng phân công cấp ủy viên, chỉ huy theo dõi, giúp đỡ những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những đồng chí có kết quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao; ý thức tự giác chấp hành kỷ luật kém và các đồng chí mới chuyển về đơn vị. Trên cơ sở quy định của pháp luật, điều lệnh quản lý bộ đội, các quy định của Bộ CHQS tỉnh, Quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã ban hành và kịp thời bổ sung quy chế, nội quy hoạt động của cơ quan bảo đảm dân chủ, chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Duy trì nghiêm chế độ công tác của chỉ huy; chế độ ngày, tuần của cơ quan, nhất là chế độ thể dục buổi sáng, đọc báo, giao ban, thể dục thể thao buổi chiều. Mang mặc, lễ tiết tác phong quân nhân có nhiều tiến bộ; các quy định về uống rượu bia, quy định về an toàn giao thông được triển khai thực hiện chặt chẽ, không có cán bộ, đảng viên vi phạm… Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đúng thực chất, đúng người, đúng việc từ đó đã nâng cao được sức mạnh lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đối với cán bộ, đảng viên hàng năm đều đạt 100% hoàn thành nhiệm vụ trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 13-15%); không có đảng viên vi phạm tư cách; 100% cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong cơ quan hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ theo cương vị chức trách được giao. 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, tham gia giao thông đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Việc chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của LLVT huyện Vụ Bản đã đi vào nền nếp và ổn định, đã góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, sức mạnh quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung xây dựng chi ủy, chi bộ, Đảng ủy trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, tạo bước chuyển biến vững chắc về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

