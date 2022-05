Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Cần sự quan tâm của toàn xã hội

Theo thống kê của Sở LĐ-TB và XH, toàn tỉnh hiện có trên 477.800 trẻ, chiếm 26% dân số. Năm 2021, toàn tỉnh có 753 trẻ em bị tai nạn thương tích, 51 em tử vong do tai nạn (18 trường hợp trẻ em đuối nước). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em. Là địa phương có bờ biển dài 72km; hệ thống ao, hồ, sông, ngòi khá dày đặc; trong đó nhiều nơi nguy hiểm chưa có rào chắn, chưa có biển cảnh báo, biển cấm, ở xa khu dân cư, ít người dân qua lại nên khi trẻ bị nguy hiểm thì không có sự trợ giúp kịp thời. Thực tế, qua các vụ tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua phần lớn vẫn là do sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh, chưa giám sát chặt chẽ con trẻ hoặc thiếu người trông coi, chăm sóc, để trẻ tự do đi lại. Tai nạn đuối nước một phần còn do trẻ không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi và không có kỹ năng cứu đuối. Điển hình như ngày 19-3-2021, tại xã Giao Thiện (Giao Thủy) hai trẻ là anh em ruột tử vong do đuối nước; ngày 23-4-2021, tại xã Hải Nam (Hải Hậu) có 2 trẻ bị đuối nước tử vong; ngày 12-5-2021, tại xã Giao Long (Giao Thủy) xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh lớp 7 mất tích; ngày 18-5, trên đoạn sông Đào thuộc địa phận xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Thịnh) xảy ra vụ đuối nước làm 2 em tử vong; ngày 31-8-2021, tại khu vực ven bờ sông Đào (giáp ranh giữa xã Nam Dương và Nam Giang, Nam Trực), 2 học sinh lớp 6, Trường THCS Nam Dương trượt chân ngã xuống sông và bị nước cuốn trôi.

Dạy bơi cho trẻ em ở bể bơi Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Nam Định. Ảnh: Viết Dư

Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhằm giảm thiểu, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt tử vong do đuối nước đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và tai nạn đuối nước trẻ em nói riêng. Trong đó, Sở LĐ-TB và XH phối hợp với các cơ quan hữu quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, gia đình và ngay chính trẻ em về nguy cơ, tình huống có thể xảy ra và cách phòng, tránh đuối nước trẻ em, tuyên truyền vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động đưa trẻ em đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Năm 2021, cấp phát 5.000 bộ sản phẩm truyền thông về phòng chống bạo lực trẻ em, 36 nghìn tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn phòng chống đuối nước trẻ em tại gia đình đến cộng đồng. Tổ chức 80 cuộc truyền thông tại cộng đồng, tập huấn kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích trẻ em cho gần 4.600 người là cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em. Đồng thời, triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh giai đoạn 2020-2021”; tổ chức lễ phát động chiến dịch phòng chống đuối nước trẻ em. Tập huấn cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên về dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em cho các địa phương. Triển khai thực hiện hoạt động truyền thông nhóm nhỏ cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em về bảo vệ, chăm sóc trẻ em phòng chống xâm hại, bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại cộng đồng cho 5.200 cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tại 4 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên, Xuân Trường. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, các đơn vị chức năng chủ động tham mưu với các địa phương chỉ đạo các ngành chức năng, cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền, đưa tin cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước; rà soát các vị trí, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước để tổ chức cắm biển cảnh báo, làm rào chắn và các hình thức tuyên truyền khác.

Sở GD và ĐT triển khai xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình lồng ghép về trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho trẻ em, học sinh về việc tuân thủ các quy định về phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông; quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong quản lý trẻ em, học sinh đảm bảo an toàn trong môi trường trường học; tuyên truyền vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con em mình, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão. Thường xuyên quán xuyến, nhắc nhở trẻ em, học sinh không chơi các trò chơi nguy hiểm như nô đùa, chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, leo trèo tường rào, lan can; khuyến cáo trẻ em, học sinh tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước…, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt đã cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn đối với trẻ em, học sinh trong khuôn viên nhà trường và khu vực quanh trường để có phương án sửa chữa, khắc phục. Hàng năm, UBND các huyện, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em. UBND huyện Giao Thủy ban hành Kế hoạch 145 về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện phấn đấu thực hiện các tiêu chí ngôi nhà an toàn và xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 100% các xã, thị trấn triển khai chương trình hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Đồng chí Hoàng Đức Trọng, TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH cho biết: Trong thời gian qua, tỷ lệ trẻ em của tỉnh tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có tử vong đuối nước đã giảm nhưng vẫn ở mức cao; trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có từ 20 đến 25 cháu bị tử vong do đuối nước, đặc biệt xảy ra nhiều vào thời gian mùa hè và mùa mưa, bão. Sở LĐ-TB và XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 188 ngày 22-4-2022 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em và Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19-7-2021 về phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 115/KH-UBND của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân, các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ và bản thân trẻ em về phòng chống tai nạn, thương tích. Hạn chế tới mức tối đa nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em trong môi trường sống ở gia đình và cộng đồng nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do tai nạn, thương tích gây ra. Kiểm soát và ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích gây ra, đặc biệt là tình trạng trẻ em bị đuối nước và tai nạn giao thông. Tập trung vào những nơi thường xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em như ở gia đình, nơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội. Triển khai các can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em, phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn, phòng ngừa trẻ em tự tử. Nhân rộng các mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt mô hình dạy bơi an toàn. Hướng dẫn các cơ sở dịch vụ thể dục thể thao liên quan đến hoạt động bơi, lặn bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em./.

Việt Thắng