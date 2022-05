Nghĩa Lạc tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Sau khi về đích xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 và tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Cùng với cả hệ thống chính trị, MTTQ xã đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo thành sức mạnh toàn dân trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Mô hình chuyển đổi trồng hoa mẫu đơn cho thu nhập cao ở xã Nghĩa Lạc.

Đồng chí Vũ Văn Tỵ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: MTTQ và các đoàn thể đã tích cực triển khai các nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đến từng hộ gia đình và người dân, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí. Xác định hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống thu nhập cho người nông dân là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, MTTQ và các đoàn thể chính trị đã vận động nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng từ sản xuất cá thể sang mô hình sản xuất liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, tuân theo quy trình kỹ thuật; duy trì phát triển cánh đồng lớn, quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao; chú trọng và từng bước tiếp cận với công nghệ chế biến các sản phẩm từ lúa gạo. Xã đã hình thành vùng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững, chuyển vùng trồng lúa kém hiệu quả sang trồng đào, quất diện tích 11,47ha; 1 cánh đồng lớn 34,5ha tại các xóm Đồng Hưng, Đồng Nhân được hình thành từ năm 2016 vẫn hoạt động hiệu quả. Đối với chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, xã đã quy hoạch mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản với các mô hình lúa - cá, lúa - vịt, vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư đảm bảo môi trường; tổ chức cho người dân tham quan học hỏi kinh nghiệm các mô hình có hiệu quả kinh tế ở các địa phương khác; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; khuyến khích các hộ chủ động liên kết với các doanh nghiệp để phát triển trang trại vệ tinh của các công ty để đảm bảo đầu vào cũng như đầu ra cho sản phẩm. Được vận động, 100% hộ chăn nuôi lợn, gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản đã di dời đến vị trí quy hoạch giáp ven đê, có xây dựng bể bioga, ký cam kết bảo vệ môi trường. Cùng với đó, MTTQ xã tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn như trồng hoa, cây cảnh, nghề mộc, hàn xì, xây dựng, may mặc, chế biến lương thực thực phẩm… Đến nay 90% lao động trong độ tuổi lao động tham gia hoạt động công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Hiện trên địa bàn xã còn có hơn 10 doanh nghiệp nhỏ, trên 300 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đang hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là các doanh nghiệp và cơ sở vận tải, có doanh thu hàng tỷ đồng/năm, thu hút được nhiều lao động, mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhân dân. Hàng năm, trên địa bàn xã giải quyết thêm việc làm mới thường xuyên cho từ 100 lao động nông thôn trở lên thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt 95,79%. Đối với tiêu chí về môi trường, MTTQ và các đoàn thể trong xã đã vận động nhân dân tham gia phong trào dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; phát động phong trào trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả mỗi dịp xuân về; xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn. Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào cải tạo vườn tạp, xây hố rác mềm tại hộ gia đình có vườn để xử lý rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, trồng rau sạch phục vụ cho gia đình. Đến nay đã có 7/13 xóm và 837 hộ dân tham gia mô hình phân loại rác thải tại nguồn.

Đặc biệt, trong huy động nguồn lực xây dựng NTM, MTTQ và các đoàn thể đã vận động hội viên và nhân dân hiến đất, đóng góp đối ứng làm đường giao thông ngoài đồng và trong khu dân cư, xây dựng nhà văn hóa xóm, đổ bê tông, xây rãnh thoát nước, lắp đặt điện chiếu sáng trong khu dân cư… Riêng nguồn nhân dân đóng góp là 17,1 tỷ đồng, chiếm 41,7%. Tại các khu dân cư, ban công tác Mặt trận đã tích cực nắm bắt thực tế của xóm, sâu sát tình hình đời sống từng gia đình, có nhiều sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân, nhờ đó các cuộc vận động đều thành công. Ông Trần Trung Viện, Trưởng ban công tác Mặt trận xóm Đồng Lực cho biết, xóm có 231 hộ, 633 nhân khẩu. Giai đoạn 2013-2018, nhân dân trong xóm đã tự nguyện đóng góp gần 1,2 tỷ đồng xây dựng NTM. Được chọn xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, xóm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa nâng cao các tiêu chí NTM. Từ năm 2021 đến nay, xóm đã đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, hội họp tại nhà văn hóa, tập trung trùng tu các công trình có lịch sử hàng trăm năm do cha ông để lại. Chỉ trong 2 tháng, xóm đã huy động được 200 triệu đồng để xây dựng cây cầu đá. Xóm còn lắp đặt được 73 cột điện chiếu sáng tổng chi phí 200 triệu đồng. Ngoài xóm Đồng Lực, từ việc huy động các nguồn lực từ nhân dân, đến nay, 100% các tuyến đường dong, ngõ xóm trong xã đều có hệ thống điện chiếu sáng do người dân tự nguyện lắp đặt, quản lý theo nhóm hộ. Xã có 11 xóm xây dựng nhà văn hóa riêng, còn lại 2 xóm Đồng Hưng, Đồng Thịnh xây dựng nhà văn hóa chung. 100% các tuyến đường trục xóm có kê đặt chậu hoa, cây cảnh do nhân dân đóng góp. Xã còn duy trì các tuyến đường hoa tại xóm Đồng Lực, Đồng Quang, Đồng Thịnh tổng chiều dài 1,2km do Hội Phụ nữ xã đảm nhận trồng, chăm sóc, quản lý. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. 99,01% nhà ở hộ dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định, không còn nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ các hộ xây mới nhà cao tầng ngày một nhiều. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội dưới 1%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 97%. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã đạt 97%. Cảnh quan môi trường ngày càng "sáng - xanh - sạch - đẹp".

Phát huy vai trò của MTTQ trong vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao, đến nay, xã Nghĩa Lạc đã đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao theo quy định. Với quan điểm nhân dân là chủ thể, thời gian tới, MTTQ xã Nghĩa Lạc tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nhân dân, huy động sức mạnh toàn dân phấn đấu đến năm 2023, xã hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng