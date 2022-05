Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Thanh niên Nam Trực làm theo lời Bác

Đoàn Thanh niên huyện Nam Trực hiện có 39 chi đoàn, đoàn cơ sở với tổng số 5.675 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trong những năm qua, Huyện Đoàn Nam Trực đã triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những cách làm sáng tạo, lan tỏa nhiều việc làm tốt, hoạt động thiết thực hiệu quả, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên.

Công trình măng non tại liên đội Trường Tiểu học Nghĩa An do Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Nam Trực xây dựng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Huyện Đoàn và các cấp bộ Đoàn toàn huyện triển khai sâu rộng, thường xuyên. Các nội dung học tập và làm theo Bác được lồng ghép linh hoạt vào các buổi sinh hoạt; các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, đất nước, của Đoàn, Hội, Đội; các hoạt động trải nghiệm, mít-tinh kỷ niệm, giao lưu văn hóa - văn nghệ… Ban thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cổ vũ tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hăng hái thi đua, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật là các phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện, xây dựng nông thôn mới… được triển khai sâu rộng trong ĐVTN. Đoàn đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường và duy trì ngày “Chủ nhật xanh“ tuần đầu của tháng trên các tuyến đường chính của huyện. Từ đầu năm đến nay, Ban thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường ngày “Chủ nhật xanh”, thu hút hơn 5.000 ĐVTN tham gia. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021), BCH Đoàn các xã, thị trấn đã đăng ký và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên “gắn biển trồng mới, chăm sóc hàng cây thanh niên” với tổng 4,8km hàng cây trồng mới; chăm sóc 3,5km hàng cây có sẵn; Đoàn các trường THPT đảm nhận chăm sóc, trồng mới hàng cây, vườn hoa, vườn cây ăn quả trong và ngoài khuôn viên nhà trường với tổng giá trị các công trình hơn 70 triệu đồng. Tiêu biểu như Đoàn xã Bình Minh, Nam Thái, Nam Hải, Đoàn Trường THPT Nguyễn Du, Quang Trung, Trần Văn Bảo... Nhân dịp chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện đã xây dựng công trình măng non tại liên đội Trường Tiểu học Nghĩa An. Đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hàng năm Đoàn các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động như: thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng; tổ chức dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực nghĩa trang tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Ban chỉ huy Quân sự xã tổ chức hoạt động “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” được đồng loạt tại 28/28 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ. Phong trào “Hiến máu tình nguyện” năm 2021 được ĐVTN trong huyện hưởng ứng tích cực, Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn tuyên truyền, vận động ĐVTN, nhân dân đăng ký tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 tại huyện. Kết quả thu được là 1.333 đơn vị máu bằng 160,6%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 503 đơn vị máu. Ngoài ra, bám sát nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn, BCH Đoàn các nhà trường trên địa bàn huyện đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục vận động thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thông qua tổ chức các hoạt động tuyên truyền về những hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam, lịch sử dân tộc.

Đặc biệt, trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Đoàn Công an huyện, Đoàn thị trấn Nam Giang và Đoàn xã Nghĩa An đã tổ chức phát hơn 5.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân trên địa bàn huyện. BCH Đoàn các xã, thị trấn đã thành lập các đội thanh niên xung kích tình nguyện phục vụ công tác phòng chống dịch như: tham gia vào hoạt động hướng dẫn tiêm chủng vắc-xin tại các điểm tiêm chủng, thành lập đội “shipper 0 đồng” để vận chuyển các nhu yếu phẩm, các vật dụng cần thiết cho bà con nhân dân tại các khu bị phong toả, cách ly, điển hình như Đoàn xã: Nam Mỹ, Hồng Quang, Nghĩa An, Nam Cường... Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tuổi trẻ sáng tạo, Huyện Đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn huyện hưởng ứng các cuộc thi do đoàn cấp trên phát động. Nhiều đoàn viên là giáo viên tích cực hưởng ứng giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin, giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh. Nhiều trường THPT đã tổ chức thành công Ngày hội Stem, cuộc thi đường lên đỉnh Olympia cấp trường, cấp cụm... với nhiều đoàn viên, thanh niên đạt thành tích cao như học sinh Lâm Huy Vũ, lớp 11A1, Trường THPT Lý Tự Trọng đạt giải nhất cuộc thi đường lên đỉnh Olympia cấp cụm. Đề tài “Một số giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường tại làng nghề Bình Yên, Nam Thanh, Nam Trực” của lớp 12B do thầy Vũ Ngọc Quyết Trường THPT Nguyễn Du hướng dẫn đạt giải nhất cấp trường và được chọn đi thi KHKT cấp Sở đạt giải khuyến khích; dự án nghiên cứu khoa học hành vi “Các biện pháp hình thành kỹ năng sinh tồn cho học sinh THPT” của học sinh Phạm Thị Hồng Hạnh lớp 12A7 và Nguyễn Thị Tuyết Mai lớp 11A7 Trường THPT Nam Trực đã đạt giải Nhất cấp tỉnh và giải Triển vọng cấp quốc gia... ĐVTN trong khối cơ quan, doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc quản lý văn bản, cải tiến máy móc để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao cho công ty, xí nghiệp, tiêu biểu như ĐVTN Công ty Gạch ngói Nam Ninh, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Ninh... Phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT cũng được huyện Đoàn chú trọng.

Nhiều CLB văn hóa nghệ thuật được thành lập như CLB Văn nghệ xung kích, CLB cầu lông, CLB mỹ thuật. Vào các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, Đoàn các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Tiêu biểu, Đoàn Trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức cuộc thi văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng”, Đoàn Trường THPT Nam Trực tổ chức hoạt động đồng diễn võ nhạc vào thứ Năm hàng tuần, Đoàn Trường THPT Quang Trung tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao và các hoạt động trải nghiệm tại khu nhà truyền thống, ngoài không gian lớp học giữa các buổi.

Học tập và làm theo Bác, tuổi trẻ Nam Trực đang ra sức thi đua, nỗ lực xung kích vì cuộc sống cộng đồng, xứng đáng là những ĐVTN mẫu mực, đóng góp công sức xây dựng huyện Nam Trực nói riêng và tỉnh nói chung ngày càng phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, Huyện Đoàn Nam Trực sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác với những nội dung thiết thực, cụ thể thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia đông đảo của đoàn viên; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đoàn, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa