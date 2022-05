Hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trực Ninh

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) huyện Trực Ninh đã quán triệt, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QPAN, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung giáo dục cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh được lồng ghép trong hoạt động huấn luyện dân quân tự vệ xã Phương Định.

Thượng tá Phạm Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN huyện Trực Ninh cho biết: “Hàng năm, Hội đồng Giáo dục QPAN huyện đều xây dựng kế hoạch công tác giáo dục QPAN, trong đó, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban TVTU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác giáo dục QPAN trong tình hình mới”; hệ thống văn bản, Luật Giáo dục QPAN, cùng các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục QPAN Quân khu 3, tỉnh Nam Định. Đặc biệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục QPAN, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành luôn được huyện quan tâm triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QPAN huyện, trực tiếp là Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực, tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng từng đối tượng, làm cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo phân cấp và cử cán bộ đi bồi dưỡng theo chỉ tiêu trên giao. Để hoàn thành chỉ tiêu và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, huyện thực hiện đa dạng hình thức tổ chức bồi dưỡng. Bên cạnh việc cử đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng do cấp trên tổ chức, huyện chủ động đề nghị Quân khu 3, tỉnh mở các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 3 tại Trung tâm Chính trị huyện và đối tượng 4 là cán bộ, đảng viên ở cơ sở theo cụm xã. Riêng đối tượng 4 là cán bộ, giáo viên của ngành Giáo dục, Hội đồng Giáo dục QPAN huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng vào thời gian nghỉ hè, kết hợp với tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nên các giáo viên đều được bồi dưỡng theo kế hoạch, không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của nhà trường. Trong quá trình triển khai, huyện chú trọng lựa chọn, phân công giáo viên là cán bộ Ban CHQS, Công an, các ban, ngành của huyện đảm nhiệm lên lớp; đồng thời, nghiên cứu, bổ sung những nội dung bổ trợ phù hợp với tình hình thực tiễn, đối tượng bồi dưỡng. Năm 2021, Hội đồng Giáo dục QPAN huyện đã tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 379 cán bộ đối tượng 4 là đại biểu HĐND các xã, thị trấn; tổ chức 1 buổi gặp mặt các vị đại đức, tăng, ni, phật tử và các linh mục trên địa bàn huyện nhằm phổ biến, tuyên truyền Luật Giáo dục QPAN, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên; nội dung cơ bản của Luật Tôn giáo và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021; đồng thời tổ chức 21 buổi diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hội đồng Giáo dục QPAN huyện cũng thường xuyên tổ chức các buổi hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam; lực lượng vũ trang tỉnh, huyện… nên số lượng đăng ký dự thi và trúng tuyển vào các trường Quân đội ngày càng cao. Năm 2021, toàn huyện có 88 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 23 thí sinh trúng tuyển, nhập học vào các trường cao đẳng, đại học trong quân đội. Công tác giáo dục QPAN cho học sinh được triển khai đồng bộ theo thông tư, hướng dẫn của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an, LĐ-TB và XH. Tất cả 5 trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp của huyện đều triển khai tổ chức môn học Giáo dục QPAN cho 4.860 học sinh, sinh viên; 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 76%. Quá trình giáo dục, tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về lịch sử, truyền thống của dân tộc gắn với lịch sử truyền thống của địa phương, kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Riêng những tháng đầu năm 2022, Hội đồng giáo dục QPAN huyện đã phối hợp mở một lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 cho 80 học viên là trưởng, phó các phòng, ban và lãnh đạo một số xã, thị trấn trong huyện. Thông qua lớp học, các học viên tiếp thu kiến thức để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực QPAN; vận dụng kiến thức vào công tác chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các tình huống về QPAN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục QPAN, huyện chú trọng tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, như “Đền ơn đáp nghĩa”; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế, giảm nghèo. Qua đó, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi, giữ vững ổn định về chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế.

Từ những kết quả và kinh nghiệm đạt được, thời gian tới, huyện Trực Ninh tiếp tục bám sát thực tiễn, yêu cầu mới, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ giáo dục QPAN bằng các giải pháp thiết thực. Huyện mở lớp đối tượng 3 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; mở từ 3 đến 4 lớp đối tượng 4 là cán bộ chuyên viên các phòng, ban, ngành của huyện, cán bộ công chức UBND các xã, thị trấn và 1 lớp cho các chức sắc tôn giáo. Chỉ đạo các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp triển khai tổ chức thực hiện học môn giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên. Tăng cường chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QPAN; thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát triển nhanh và bền vững./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn