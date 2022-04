Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giao Thủy vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"

Đến thăm Ban CHQS huyện Giao Thủy, chúng tôi ấn tượng với khuôn viên sạch đẹp, hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, cờ, phướn trang trí được bố trí đồng bộ, hợp lý. Hàng cây xanh đang vươn mình tỏa bóng xanh mát. Sự nền nếp, ngăn nắp của Ban CHQS huyện có sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ trong triển khai nhiều biện pháp, hiệu quả, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Kiểm tra công tác huấn luyện của đội ngũ Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thượng tá Tạ Văn Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Giao Thủy cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp nội quy, kỷ luật; bảo đảm hậu cần, tài chính, chăm lo đời sống bộ đội, bảo đảm kỹ thuật. Xác định xây dựng vững mạnh về chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, đơn vị duy trì chế độ ra nghị quyết lãnh đạo thường xuyên, duy trì nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân, chế độ học tập, sinh hoạt, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm việc chấp hành kỷ luật và các quy định của đơn vị. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, kịp thời nắm bắt, định hướng, giải quyết tốt tình hình tư tưởng của quân nhân. Làm tốt những nội dung trên, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; không có trường hợp nào bị xử lý; 100% cấp ủy, chi bộ, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng vũ trang huyện, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và các xã theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp. Chấp hành nghiêm “Điều lệ công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu”; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập theo phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ; duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ chính quy trong huấn luyện, nhất là chế độ kiểm tra, phúc tra kết quả huấn luyện của các cấp.

Cùng với huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn, chất lượng, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tuyển chọn và gọi 287 công dân đủ chỉ tiêu về phẩm chất chính trị, sức khỏe nhập ngũ. Mở các lớp tập huấn cho 74 đồng chí là các trợ lý Ban CHQS huyện phụ trách xã, chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn và cán bộ làm công tác dân quân tự vệ theo biên chế; chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình học cụ sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện dân quân tự vệ. Tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) cho 100% học sinh trên địa bàn; mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục QPAN đối tượng 3 cho 101 học viên là trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thông qua lớp bồi dưỡng đã nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; củng cố QPAN, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; làm cơ sở để vận dụng cụ thể, sát đúng, tổ chức thực hiện công tác QPAN ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban CHQS huyện cũng chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu với cấp ủy, chính quyền chuẩn bị các kế hoạch, phương án diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh xây dựng chính quy, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong với việc thực hiện nghiêm chế độ công tác của người chỉ huy, nắm tình hình, báo cáo, xin chỉ thị, chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác. Thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Ban CHQS huyện đã tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức giữ tốt, dùng bền, nêu cao trách nhiệm trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; duy trì, thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đảm bảo hệ số kỹ thuật cao. Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phát huy tiềm lực, thế mạnh của đơn vị tích cực, chủ động tăng gia, chăn nuôi, bảo đảm chế độ tiêu chuẩn, nâng cao đời sống bộ đội. Duy trì và đẩy mạnh phong trào “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và phấn đấu bếp ăn đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý nhu quân tốt”, đơn vị đảm bảo khẩu phần ăn theo quy định, duy trì quân số khỏe đạt 99,8% trở lên...

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Giao Thủy sẽ tiếp tục phát huy cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng, năng lực quản lý điều hành của người chỉ huy, sức mạnh của tổ chức quần chúng; đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng” xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức quần chúng trong sạch vững mạnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, luyện tập và diễn tập bảo đảm an toàn, đạt kết quả cao, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy sáng - xanh - sạch - đẹp, duy trì đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn