Vụ Bản tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Những ngày này, về các địa phương của huyện Vụ Bản để tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay rõ nét về diện mạo nông thôn, nhất là về vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng khang trang, xanh - sạch - đẹp.

Nông dân xã Tân Thành chăm sóc rau màu vụ xuân.

Đồng chí Trần Đình Vang, Trưởng Phòng NN và PTNT huyện Vụ Bản cho biết: “Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tập trung chỉ đạo tạo bước đột phá trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu như xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản trên địa bàn xã, thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, bảo vệ môi trường... Các xã, thị trấn tiếp tục rà soát đánh giá mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Đến năm 2021 toàn huyện đã có 12/18 xã đạt 19/19 tiêu chí đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trong đó 2 xã Đại Thắng và Hợp Hưng đang chờ quyết định của UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Trong 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Liên Minh đang phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để xây dựng NTM đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Liên Minh đã tập trung các nguồn lực cải tạo, sửa chữa xây thêm phòng học và nhà bếp Trường Mầm non khu Hào Kiệt với tổng trị giá 4 tỷ 373 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp nền mặt đường phía trước thôn Trung Nghĩa, làm hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông, cải tạo hè đường khu trước khuôn viên UBND xã, mua sắm nắp đậy hố rác và chế phẩm sinh học trang bị cho các hộ dân trên địa bàn xã với tổng trị giá 864,1 triệu đồng; cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ 1 tỷ 131,6 triệu đồng; cứng hóa mặt đường giao thông nội đồng khu vực Liên Hòa 1 tỷ 102,8 triệu đồng. Ngoài ra, xã đã xây dựng phòng học, phòng chức năng nhà 2 tầng 4 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non khu Lương Kiệt trị giá 3 tỷ 981,6 triệu đồng; cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông đội 1 xóm Thượng 690,6 triệu đồng; hỗ trợ các thôn, xóm làm đường giao thông 4 tỷ 235 triệu đồng; đầu tư nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao 6 tỷ 320 triệu đồng. Xã Minh Thuận cũng là đơn vị tiêu biểu của huyện trong xây dựng NTM, NTM nâng cao. Từ năm 2015 đến nay, xã đã huy động các nguồn lực đầu tư xây cơ sở hạ tầng trên 52 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn do nhân dân đóng góp trên 5 tỷ 500 triệu đồng; vốn của doanh nghiệp trên 3 tỷ 700 triệu đồng; còn lại là nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, ngân sách xã và nguồn vốn khác. Về xây dựng hạ tầng cơ sở, xã đã huy động đóng góp của nhân dân và con em xa quê ủng hộ nâng cấp mở rộng và làm mới trên 5,32km đường giao thông thôn xóm, với tổng kinh phí đầu tư trên 4,3 tỷ đồng; làm 5km đường giao thông nội đồng, kinh phí trên 480 triệu đồng nguồn từ ngân sách xã và nhân dân đóng góp; làm trên 12km đường trục xã. Bên cạnh đó, xã tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở cho các trường học đáp ứng yêu cầu học tập vui chơi của giáo viên, học sinh; trong đó đầu tư xây mới Trường Mầm non khu A, với tổng kinh phí đầu tư 10,5 tỷ đồng; xây mới thêm phòng học, nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ Trường THCS xã trị giá trên 6 tỷ đồng. Hiện nay, cả 3 cấp học ở địa phương đều đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp. Xã xây mới một nhà văn hóa thôn, đến nay 10/10 thôn có nhà văn hóa, sân vận động; 100% các thôn có đội văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân theo chuẩn NTM nâng cao.

Cùng với xây dựng NTM nâng cao, các địa phương trong huyện cũng lựa chọn các xóm để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Theo đó, phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện được triển khai với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã công nhận được 14 thôn tại 13 xã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của huyện đang thẩm định tiếp 13 khu dân cư NTM kiểu mẫu của năm 2021 tại 6 xã. Bên cạnh đó, trong xây dựng NTM, huyện cũng tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP. Đến nay trên địa bàn huyện có 16 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm đã được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP năm 2020, gồm 1 sản phẩm đạt hạng 4 sao là Trà tươi hương chanh mật ong S24 của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất thương mại và vận tải Minh Hằng, xã Quang Trung; 6 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Hiện còn 9 sản phẩm đang chờ quyết định công nhận của UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Xuân Tú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vụ Bản cho biết: “Thời gian tới, Huyện ủy Vụ Bản chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, qua đó nêu cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng NTM, trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn địa bàn, huy động và tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong thực hiện các tiêu chí. Các ngành chức năng của huyện tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo việc thực hiện công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu bền vững ở các đơn vị. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho các xã, thị trấn nâng cao chất lượng tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, mô hình NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn