Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm buôn bán người

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh), năm 2021, qua công tác điều tra của lực lượng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) xác định trên địa bàn tỉnh có 4 phụ nữ, trẻ em vắng mặt tại địa phương lâu ngày, nghi bị mua bán chưa trở về; trong đó huyện Ý Yên có 1 trường hợp, thành phố Nam Định 3 trường hợp. Hiện các trường hợp này vẫn chưa xác định được địa chỉ cụ thể tại Trung Quốc nên đã lập danh sách báo cáo về Bộ Công an để có biện pháp xác minh, giải cứu nạn nhân. Đồng thời, năm 2021, toàn tỉnh phát hiện 2 vụ, 4 đối tượng gồm: 1 vụ, 2 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi; 1 vụ, 2 đối tượng mang thai hộ nhằm mục đích thương mại. Tiêu biểu như: Ngày 22-6-2021, Công an tỉnh ra Quyết định số 57 khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tuấn Anh và Đinh Văn Tiến về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vợ chồng Trương Tuấn Anh mở quán karaoke Nhạc Việt và cơ sở tẩm quất tại khu 8, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vào tháng 7-2020. Trong quá trình kinh doanh, qua mạng xã hội facebook, vợ chồng Trương Tuấn Anh đăng tin tuyển chọn nhân viên phục vụ quán. Khoảng tháng 2-2021, Đinh Văn Tiến (sinh năm 2004, trú tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu) làm quen qua facebook với Trương Tuấn Anh và đặt vấn đề xin làm nhân viên trông coi quán. Sau khi nhận người vào làm, Trương Tuấn Anh bảo Tiến lên mạng tìm kiếm nhân viên cho quán. Thông qua mạng xã hội facebook, Tiến đã làm quen, tuyển dụng 6 nhân viên nữ, trú tại các địa phương của tỉnh Nam Định, đưa lên cho Trương Tuấn Anh. Tiến khai nhận, đã làm quen và nói với các cháu rằng lên Phú Thọ để phục vụ quán ăn, quán karaoke, làm việc tại quán cắt tóc, bán trà sữa... Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trương Tuấn Anh và Đinh Văn Tiến về tội mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151, Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 17-11-2021, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 đối tượng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; tuyên phạt Trương Anh Tuấn 20 năm tù giam, Đinh Văn Tiến 13 năm 6 tháng tù giam.

Công an phường Bà Triệu (thành phố Nam Định) triển khai Kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cho biết: Trong những năm gần đây, tình hình mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp với tính chất và thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ và liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Với phương thức, thủ đoạn phổ biến là lợi dụng phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu hiểu biết, kẻ gian sẽ dụ dỗ, lừa tìm việc làm có thu nhập cao, xuất khẩu lao động, du lịch; lợi dụng mạng xã hội facebook, zalo làm quen, giả vờ yêu đương, rủ rê các cô gái nhẹ dạ, cả tin, ham chơi... sau đó lừa bán vào các nhà hàng, nhà nghỉ trong nước hoặc bán qua biên giới làm gái mại dâm. Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 9-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND chỉ đạo các ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 20-4-2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021; Kế hoạch số 90/KH-BCĐ triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021. Chỉ đạo Công an tỉnh tiến hành điều tra cơ bản, khảo sát số phụ nữ vắng mặt lâu ngày tại địa phương, đánh giá về thực trạng tình hình tội phạm mua bán người; rà soát các nguyên nhân, điều kiện, phát hiện quy luật, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phòng ngừa; xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Thống kê, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự phạm tội mua bán người, đối tượng đang có biểu hiện nghi vấn phạm tội mua bán người để có biện pháp quản lý, phòng ngừa, đấu tranh phù hợp, hiệu quả. Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện Nghị quyết số 09/CP và các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người của Chính phủ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với từng đối từng, địa bàn.

Sở LĐ-TB và XH đã phối hợp với Hội LHPN huyện Vụ Bản, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng tổ chức 12 hội nghị nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tệ nạn xã hội cho hơn 1.800 đại biểu; kẻ vẽ, căng treo băng rôn, khẩu hiệu, biên soạn cấp phát 4.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội và tội phạm buôn bán người. Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào về an ninh trật tự mang lại hiệu quả, như: “An toàn trường học”, “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”, “Giáo xứ, giáo họ không tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Tổ cựu chiến binh vì dân”…, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay, toàn tỉnh có trên 93% làng (thôn, xóm, tổ dân phố) đạt danh hiệu văn hóa, 83% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 48,4% khu dân cư 5 không, trong đó 31,74% khu dân cư đạt 2 năm liên tục khu dân cư 5 không; 3.167/3.634 hương ước, quy ước (bằng 87%) được phê duyệt. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021; Kế hoạch số 01/KHPH-CAT-BĐBP về việc phối hợp phòng, chống tội phạm mua bán người giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện tới các đơn vị trong tỉnh. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, các đơn vị trong và ngoài lực lượng xây dựng hơn 500 tin, bài, phóng sự kịp thời tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kết quả của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; hàng tuần xây dựng chuyên trang “An ninh Nam Định”. Tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng, duy trì, nhân rộng 48 mô hình hoạt động hiệu quả; duy trì hoạt động 3 trang fanpage “Phong trào Nam Định”, “Người Thành Nam”, “An ninh Nam Định” trên mạng facebook và “Vì bình yên cuộc sống” trên mạng xã hội Zalo... đã đăng tải trên 9.500 bài tuyên truyền về an ninh trật tự và các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm buôn bán người. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở; đã xây dựng, đăng phát hơn 4.000 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện và cơ sở. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 2.046 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”, 188 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, 47 câu lạc bộ “Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”; 19 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, trên 3.000 mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình của Chính phủ về phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm mua bán người; Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; gắn với thực hiện các Chương trình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là hình thức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội (zalo, facebook...); trong đó, tập trung phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, trưởng thôn, xóm... trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng nông thôn và tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên về phòng, chống tội phạm buôn bán người. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 theo Quyết định số 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Bài và ảnh: Việt Thắng