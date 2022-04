Sôi nổi phong trào hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, hàng năm Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện (HMTN), tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên, thanh niên trong các cơ sở đoàn đăng ký tham gia.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Từ năm 2021 đến nay, Đoàn Thanh niên tích cực tham gia chương trình “Giọt máu hồng hè 2021”, chương trình “Chủ nhật đỏ” do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Tỉnh Đoàn tổ chức, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia thu được hơn 350 đơn vị máu. Ngoài các đợt tham gia hiến máu tập trung, hàng năm, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn triển khai các đợt hiến máu xen kẽ giữa các đợt hiến máu tập trung nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt máu tại các bệnh viện. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng tham gia hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp, mỗi khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh yêu cầu, góp phần bảo đảm cung cấp lượng máu cần thiết phục vụ việc cứu chữa bệnh nhân. Đặc biệt, trước tình trạng nhiều chương trình HMTN đã bị hoãn hoặc hủy do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong khi nhu cầu máu cho những người bệnh rất cấp thiết, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã sôi nổi tham gia chương trình HMTN. Tháng 3-2022, Công an tỉnh phối hợp Bệnh viện 19-8 tổ chức với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” đã thu hút 260 đoàn viên, thanh niên tham gia, thu được 250 đơn vị máu góp phần chung tay chia sẻ khó khăn cùng người bệnh nhằm truyền đi thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”; “Hiến máu an toàn giữa đại dịch COVID-19”. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức phân công cụ thể cho đoàn viên, thanh niên trước khi vào làm thủ tục hiến máu như: đo thân nhiệt, xịt nước khử trùng tay, nhận khẩu trang, sau đó mới đến các khâu khám sức khỏe sàng lọc. Sau khi đạt mọi yêu cầu kiểm tra, người tham gia hiến máu mới được các y, bác sĩ tiếp nhận để vào hiến máu. Trong quá trình hiến máu bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch. Nhiều Chi đoàn hoạt động sôi nổi như Phòng Công tác Đảng, Công tác chính trị; Phòng An ninh chính trị nội bộ...

Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận, trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã nêu gương sáng trong hiến máu cứu người với tâm niệm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Thượng úy Trần Ngọc Chưng, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã từng 10 lần tham gia hiến máu. Đối với anh, HMTN là việc làm rất ý nghĩa, không tổn hại đến sức khỏe nếu thực hiện đúng quy trình. Tham gia các đợt HMTN, anh thấy làm được việc có ích và càng cảm thấy vui hơn khi những giọt máu của mình đã cứu sống nhiều người bệnh. Thượng úy Trần Ngọc Chưng cho biết: “Được hiến máu, giúp cho người bệnh có thêm cơ hội sống tôi thấy rất hạnh phúc nên tôi sẽ tham gia hiến máu cho đến khi nào không đủ điều kiện nữa mới thôi. Khi không còn đủ điều kiện để hiến máu thì tôi sẽ tích cực vận động nhiều người hơn nữa để hiến máu cho nhiều người bệnh”. Trung tá Trần Văn Toàn, Phòng An ninh đối nội không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, đồng đội, bà con nơi cư trú về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn và lợi ích của việc HMTN. Đến nay, anh đã có 10 lần tham gia HMTN. Trung tá Trần Văn Toàn chia sẻ: Là một chiến sĩ Công an, tôi luôn mong muốn được góp một phần gì đó để giúp ích cho xã hội. Mỗi khi Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động hay Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức, tôi đều đăng ký tham gia với mong muốn góp phần điều trị, cứu chữa cho người bệnh...

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Phát huy kết quả đạt được, BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tích cực đăng ký tham gia hiến máu theo chương trình hàng năm đề ra, đồng thời tham gia các đợt vận động hiến máu do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phát động. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phân công những cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết phụ trách công tác vận động HMTN, bởi chính tâm huyết, nhiệt tình của cán bộ sẽ tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia HMTN. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Chữ thập đỏ, ngành y tế, đoàn thanh niên, chính quyền, đoàn thể các cấp trong chỉ đạo, triển khai công tác vận động HMTN đạt kết quả từ cơ sở; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh