Nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân lao động

Chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và “Tháng Công nhân” năm 2022, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Liên đoàn Lao động và Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022.

Với phương châm hướng về cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao đời sống. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành 4 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong CNVCLĐ; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai và thẩm định, xét hỗ trợ cho 110 trường hợp là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với trên 111 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp hưởng ứng với những hoạt động thiết thực, kịp thời thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo cho CNVCLĐ đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 179.629 lượt đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với trên 73 tỷ đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có công nhân lao động ở xa đã tặng 400 vé xe, trị giá 100 triệu đồng cho công nhân về quê ăn tết đảm bảo an toàn. Tiếp tục triển khai chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” giai đoạn 2019-2023, LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa 1 nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn ngành Nông nghiệp với 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho con nữ công nhân lao động nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán tiếp tục được duy trì. Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng 60 suất quà Tết trị giá 18 triệu đồng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ được các cấp Công đoàn tích cực hưởng ứng, tăng cường công tác quản lý sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” với 1,487 tỷ đồng chưa đến hạn thu hồi, giải quyết cho 151 người vay thuộc 32 công đoàn cơ sở.

Từ những kết quả trên, “Tháng Công nhân” năm 2022 diễn ra từ ngày 1-5 đến 31-5 được LĐLĐ tỉnh triển khai rộng rãi với phương châm không để bất cứ người lao động nào gặp khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Cụ thể, LĐLĐ tỉnh tổ chức mô hình sức khỏe của bạn gắn với truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 200-500 nữ công nhân lao động tại 1 đến 2 doanh nghiệp; tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật lưu động tại doanh nghiệp; tổ chức hội nghị tuyên truyền về pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hội nghị tuyên truyền pháp luật lao động cho công nhân lao động tại 1 đến 2 doanh nghiệp. Ngoài ra, để hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, LĐLĐ tỉnh sẽ xét, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới 5 nhà ở bằng nguồn kinh phí của chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức thăm và động viên đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức ít nhất một hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động; tập trung tuyên truyền phát triển, kết nạp 4.500 đoàn viên mới, thành lập từ 1-3 công đoàn cơ sở. Ngoài những việc làm nhân văn nói trên, nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho công nhân, lao động; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động của chủ sử dụng lao động và người lao động. Hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, LĐLĐ tỉnh kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu có 3.000 sáng kiến tham gia chương trình. Qua đó, đưa “Tháng Công nhân” năm 2022 tiếp tục là nguồn động viên, khích lệ để đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, hăng hái lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao; tiếp tục tạo dựng niềm tin, sự gắn bó, tin tưởng của chủ doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn.

Sự đồng hành, tiếp sức kịp thời của các cấp Công đoàn trong việc chăm lo đời sống người lao động càng thêm phần ý nghĩa trong bối cảnh dịch COVID-19, từ đó tạo động lực cho người lao động cùng với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, thi đua lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Trần Trọng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới, nhằm thực hiện tốt hơn nữa chương trình phúc lợi, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và huy động nguồn lực để giúp đỡ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... thể hiện vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên Công đoàn và người lao động./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh