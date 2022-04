Đổi mới phương thức dân vận của hệ thống chính trị

Để đổi mới hoạt động dân vận của hệ thống chính trị, từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và ban hành các nghị quyết chuyên đề toàn khóa nhằm cụ thể hóa mục tiêu, định hướng, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Hội Phụ nữ thành phố Nam Định tham gia dọn vệ sinh môi trường và trồng cây xanh trên tuyến đường vào Khu công nghiệp Hòa Xá.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là sau khi tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành rà soát các địa bàn trọng điểm, địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp liên quan đến công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân... Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đổi mới theo hướng toàn diện, đồng bộ, bám sát tình hình thực tế; qua đó góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản quan tâm, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 2 nội dung chính gồm: “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu và “Dân vận khéo” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ban Dân vận Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn củng cố, nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo”; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm nòng cốt trong tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tổ chức xây dựng mô hình; chú trọng thực hiện phù hợp với từng địa bàn dân cư. Cụ thể, MTTQ đã triển khai, thực hiện thành công mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang”; Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện duy trì mô hình “Tổ tự quản vệ sinh môi trường tại các khu dân cư”, tuyến đường hoa; Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh hoạt động mô hình “Cựu chiến binh vì dân” áp dụng rộng rãi ở 18 xã, thị trấn trên địa bàn. Để hoạt động “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả, thời gian gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU của Huyện ủy về “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn”; Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND huyện về “Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải hữu cơ”. Thực hiện các chủ trương này, Ban Dân vận Huyện ủy đã phát động cuộc vận động hưởng ứng thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn với phương châm “Lấy thôn xóm, tổ dân phố làm địa bàn vận động; lấy hộ gia đình, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân làm đối tượng vận động”; chủ động tuyên truyền khẩu hiệu “3T” gồm tiết giảm, tái sử dụng, tái chế đến các làng nghề, khu vực đông dân cư nhằm giảm thiểu lượng rác thải. Bằng nhiều cách thức tuyên truyền, vận động, đến nay toàn huyện đã có 100% số hộ gia đình đăng ký thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải; trong đó 60% số hộ gia đình thường xuyên thực hiện, chủ yếu là gia đình cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần thực hiện thành công xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Đối với huyện Xuân Trường, đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng bằng nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh xây dựng, triển khai, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung thực hiện bao gồm quán triệt Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Hệ thống chính trị của huyện triển khai đồng bộ việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tích cực xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chú trong thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân và tiếp dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, nảy sinh từ cơ sở. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo các quy định mới của Bộ Chính trị. Từ việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đang từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện quyền dân chủ trong các lĩnh vực đời sống xã hội; làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong phục vụ nhân dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Tích cực thực hiện QCDC ở cơ sở, đến nay huyện Xuân Trường đã có 13/20 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu. Tiêu biểu như xã Xuân Hòa do thực hiện tốt QCDC ở cơ sở nên vận động được hơn 5 tỷ đồng nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng gần 2km kè sông cấp hai, hơn 2km kênh mương cấp ba, mở rộng gần 3km đường giao thông, xây dựng mới 200 cột điện chiếu sáng. Xã Xuân Ngọc, do thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên nhân dân các thôn Phú An, Trung Linh, Liên Thượng đã mở rộng được một số tuyến giao thông nông thôn, thường xuyên vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường nông thôn, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp...

Thời gian tới, để tăng cường đổi mới hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tăng cường nắm chắc tình hình nhân dân; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương bằng các việc làm thiết thực, sáng tạo; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước./.

Bài và ảnh: Xuân Thu