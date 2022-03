Thực hiện thắng lợi chủ đề Năm An toàn giao thông 2022

Với mục đích nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; hàng năm giảm tai nạn giao thông từ 5-10% về số vụ, số người chết và số người bị thương; không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn khi kiểm soát dịch bệnh; không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải (GTVT) ngày 21-2, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND thực hiện Năm An toàn giao thông (ATGT) 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải) phối hợp với Công an huyện Ý Yên thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên tuyến tỉnh lộ 485.

Trong năm 2021 nhờ nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông của tỉnh và các ngành chức năng, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ta đã có chuyển biến tích cực trên cả 3 tiêu chí: số vụ giảm 12 vụ (tương đương 9%); giảm 5 người chết (tương đương 8,9%) và giảm 11 người bị thương (tương đương 11%); không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Những tháng đầu năm 2022, mặc dù có các đợt cao điểm của hoạt động GTVT như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân với lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông nhưng toàn tỉnh chỉ xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, giảm 2 vụ (tương đương 13,3%) so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi chủ đề Năm ATGT 2022. Đó là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1-2-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác trật tự ATGT, áp dụng kịp thời các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, tỉnh, huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành về GTVT. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện GTVT. Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đẩy mạnh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và phòng, chống dịch bệnh trong GTVT. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2022; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân thực hiện đã uống rượu bia, không lái xe” và “Toàn dân đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; tuyên truyền và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông; nâng cao hiệu quả thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; an toàn đường ngang đường sắt, an toàn bến khách và phương tiện chở khách ngang sông; in sao, chuyển giao kịp thời các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền thống nhất trên toàn tỉnh (phóng sự, thông điệp, áp phích, pa-nô, tờ rơi,...). Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban ATGT quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022”; Cuộc vận động xây dựng văn hóa ATGT trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn”. Thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT đối với các huyện, thành phố Nam Định, phát hiện kịp thời những mặt tích cực và những tồn tại hạn chế, bất cập, vướng mắc từ cấp cơ sở để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT. Sở GTVT phối hợp với các địa phương, đơn vị kịp thời rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường bộ, đường sắt theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời các bất cập về tổ chức giao thông để xử lý, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung như: quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT; kiểm soát tải trọng phương tiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm đối với bến khách, phương tiện chở khách ngang sông. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, tiếp tục tập trung xử lý đối với lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật, chở quá tải, quá số người quy định; vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, quy định về thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô và các hành vi vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Quá trình điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông ngoài xác định nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, phải xác minh, làm rõ các nguyên nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước và thực thi công vụ về bảo đảm trật tự ATGT, xác định trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan để xử lý vụ tai nạn được chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật và phục vụ công tác phòng ngừa. Điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả của phương tiện và giấy phép lái xe giả, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa giả; các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.

Bên cạnh đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Năm ATGT 2022 theo kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện và thành phố Nam Định chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29-7-2021 và Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20-9-2021 của UBND tỉnh quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; quản lý lòng đường vỉa hè, giải tỏa và chống lấn chiếm hành lang ATGT; làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, đường giao thông nông thôn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ các bến khách và phương tiện chở khách ngang sông trên địa bàn, tuyên truyền việc chấp hành các quy định dừng, đỗ phương tiện khi xuống phà, chờ phà, có biện pháp kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến khách và phương tiện chở khách không đủ điều kiện an toàn, thiếu trang thiết bị an toàn, không đủ phao cứu sinh theo quy định. Ngăn chặn tiến tới xóa bỏ tình trạng phơi rơm rạ, dựng rạp đám hiếu, hỉ trên đường giao thông; giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có các biện pháp xử lý cụ thể, kiên quyết. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên các tuyến đường địa bàn nông thôn; kiên quyết xử lý các trường hợp đã uống rượu, bia vẫn tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng và sự tích cực tham gia của người dân trong việc triển khai đồng bộ, triệt để các nhóm giải pháp của Ban ATGT tỉnh đề ra là cơ sở để đảm bảo ATGT khi vừa kiểm soát dịch COVID vừa duy trì phục hồi phát triển kinh tế, tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí./.

Bài và ảnh: Thành Trung