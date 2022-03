Công an Hải Hậu: Điểm sáng trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Hải Hậu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Nông thôn mới xã Hải Đường.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, Công an huyện tích cực phối hợp các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ hàng chục lượt người nước ngoài về địa phương; chủ động nắm chắc tình hình các mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nổi lên không để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp; bảo đảm triển khai thuận lợi các dự án lớn trên địa bàn như đường trục ven biển, đường trục trung tâm huyện, khu đô thị Cồn - Văn Lý. Trong đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Huyện ủy, Công an huyện đã tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện kéo dài của bà Đỗ Thị Hảo ở xã Hải Trung từ năm 2014 đến nay liên quan đến chế độ chính sách của chồng bà. Từ hoạt động của lực lượng Công an, an ninh chính trị trên địa bàn được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tình làng, nghĩa xóm, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân ngày càng gắn bó.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an huyện tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, ma túy, đối tượng côn đồ, cộm cán, tín dụng đen; tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát công khai, quây ráp, trinh sát mật phục trên các tuyến giao thông, khu vực giáp ranh, tổ chức gọi hỏi, răn đe trên 100 đối tượng hình sự, ma túy. Lực lượng công an đã xác lập, triệt phá 6 chuyên án; đấu tranh với 1 băng nhóm trộm cắp tài sản; bắt, khởi tố, xử lý hành chính 27 vụ về cờ bạc; bắt, khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng chứa chấp mại dâm; khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ; khởi tố 9 vụ, 19 đối tượng liên quan đến ma túy; phát hiện, khởi tố, xử lý hành chính 37 vụ liên quan đến pháo nổ, vật liệu nổ; lập 80 hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý các loại... Công tác điều tra phá án luôn đạt kết quả cao, nhất là những vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm. Chiến công tiêu biểu là Công an huyện đã thành lập tổ công tác đi các tỉnh phía Nam, đến thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh xác minh địa chỉ; kết quả đã bắt được 3 đối tượng truy nã, trong đó có 2 đối tượng trốn truy nã trên 20 năm. Chiến công nối tiếp chiến công khi chỉ sau 48 giờ Công an huyện đã điều tra khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản xảy ra tại xã Hải Lộc ngày 7-1-2022, bắt 1 đối tượng phạm tội trú tại xã Xuân Hòa (Xuân Trường) đang lẩn trốn tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán tài khoản ngân hàng. Sau thời gian tập trung khám phá, Công an huyện đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Hoài Thanh (SN 2001) trú tại xã Hải Hưng hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Qua điều tra xác định, từ tháng 11-2021 đến khi bị bắt, đối tượng đã mua 84 tài khoản ngân hàng, mục đích để bán cho các đối tượng nước ngoài nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền tại Việt Nam với tổng số tiền hơn 681 tỷ đồng. Số tiền Thanh thu lợi từ bán tài khoản ngân hàng bước đầu xác định là 300 triệu đồng. Hiện tại, ban chuyên án đã phong tỏa, thu giữ số tiền 4,1 tỷ đồng mà các đối tượng người nước ngoài chưa rút được. Vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm xử lý nghiêm minh những đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, những tháng đầu năm nay Công an huyện Hải Hậu tiếp tục quan tâm, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Hoạt động tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, nhất là những quy định mới về xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông được tăng cường, từ đó không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện 221 trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, phạt tiền 329 triệu đồng. Qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đã tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Hoạt động tuyên truyền, mở rộng kiểm tra việc chấp hành pháp luật phòng cháy, chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, chợ, cơ sở sản xuất, kho tàng, làng nghề, địa điểm vui chơi, giải trí được tăng cường; đồng thời Công an huyện đã phát hiện, xử lý hành chính 32 cơ sở vi phạm các quy định quản lý Nhà nước đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện, góp phần bảo đảm an toàn trên địa bàn.

Với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hải Hậu đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thời gian tới Công an huyện Hải Hậu tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, triển khai, thực hiện đồng bộ các mặt công tác; duy trì, mở rộng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh COVID-19; giữ vững bề dày thành tích, danh hiệu đơn vị Quyết thắng nhiều năm liên tục của lực lượng Công an tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu