Ý Yên tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, những năm qua tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp trên địa bàn huyện Ý Yên đã giảm hẳn. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã được giải quyết, xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thấu tình, đạt lý.

Một góc nông thôn mới xã Yên Khang.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết: “Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì vậy, năm 2021, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ý Yên đã thường xuyên quan tâm, tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng, các địa phương triển khai nhiều giải pháp thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện”. Thanh tra huyện Ý Yên đã tích cực tham mưu UBND huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý Nhà nước. Nội dung thanh tra đã đi sâu vào việc chấp hành chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội góp phần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và của cá nhân. Theo đó, năm 2021, Thanh tra huyện đã thực hiện 4/5 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đã hoàn thành thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 13 xã ven đê Đại Hà; việc quản lý và sử dụng đất công và đất công ích tại xã Yên Thành; xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Yên Tân và thanh tra việc thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh, học sinh của các trường: Tiểu học Yên Ninh, Mầm non Yên Nhân, THCS Yên Quang, THCS Yên Phương.

Công tác tiếp công dân được chú trọng. Huyện đã duy trì hiệu quả việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân để chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Việc theo dõi tiến độ giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo. Các vụ việc do người dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đều được theo dõi chặt chẽ từ khâu tiếp nhận đến chất lượng giải quyết; làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Đối với những vụ việc có nội dung phức tạp, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt, giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Trong năm, huyện đã tổ chức tiếp 165 lượt dân; trong đó có 3 lượt khiếu nại, 68 lượt người tố cáo và 94 lượt đến kiến nghị, đề nghị. Huyện đã chỉ đạo tiếp nhận 76 đơn liên quan 65 vụ việc; có 15 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; 50 vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn. Qua công tác thanh tra, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, UBND huyện đã giải quyết xong 2/2 vụ. Giải quyết 4 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị, đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện có 9 vụ cũng đã được tập trung giải quyết xong. Điển hình như giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Đỉnh, thôn Giáp Nhất, xã Yên Minh đề nghị làm rõ việc gia đình ông Phạm Văn Thạo, Chủ tịch UBND xã Yên Minh đào ao trên diện tích đất 5% của xã. Để giải quyết vụ việc, UBND huyện đã giao UBND xã Yên Minh kiểm tra và tổ chức quản lý diện tích đất tại khu vực người dân phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Qua báo cáo của UBND xã, hộ bà Vũ Thị Sử (vợ ông Thạo) đã xin trả lại diện tích để UBND xã Yên Minh quản lý theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Ý Yên cũng đã ban hành văn bản số 338/UBND-TTR ngày 10-6-2021 về việc kiểm tra, rà soát quản lý đất công, công ích tại xã Yên Minh; yêu cầu UBND xã Yên Minh ban hành quyết định hủy bỏ biên bản giao thầu ngày 28-8-2020 của thôn Nội Hoàng với gia đình bà Vũ Thị Sử (vợ ông Thạo).

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Thanh tra huyện sẽ tập trung tham mưu UBND huyện giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền huyện, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85%; hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tiếp tục thanh tra trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số xã, thị trấn và thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất công, đất công ích tại 2-3 xã. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác hòa giải, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở; qua đó hạn chế thấp nhất việc người dân bức xúc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn