Sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2022

Theo kế hoạch, ngày 16-2-2022, toàn tỉnh sẽ tổ chức lễ giao 2.550 quân cho 21 đầu mối đơn vị nhận quân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2022 được Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình các bước theo quy định. Phóng viên Báo Nam Định đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh về công tác giao nhận quân năm nay.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của tỉnh. Ảnh: Hoàng Tuấn

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022?

Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh: Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 13-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3747/QĐ-BQP ngày 25-10-2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2022; Quyết định số 3047/QĐ-BTL ngày 28-10-2021 của Tư lệnh Quân khu 3 về việc tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2022, tỉnh Nam Định được giao nhiệm vụ tuyển chọn và bàn giao 2.550 công dân nam cho các đơn vị. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 27-9-2021

về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022, Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 29-10-2021 về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Hội đồng NVQS tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐNVQS ngày 3-9-2021 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ban CHQS các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 sát tình hình thực tế của từng địa phương. Hội đồng NVQS của các huyện, thành phố đã chủ động họp, triển khai nhiệm vụ tuyển quân; tổ chức xét duyệt, phân loại, sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS năm 2022. Công tác khám sức khỏe, xét nghiệm HIV, sàng lọc ma tuý cho công dân dù điều kiện sức khỏe nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy định đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong tổ chức khám sức khỏe, chống các biểu hiện tiêu cực, gian dối, làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe. Các huyện, thành phố chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, 100% thanh niên được test nhanh COVID-19 trước khi vào các điểm khám.

Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố hiệp đồng cụ thể với các đơn vị nhận quân về chỉ tiêu, tiêu chuẩn, phương pháp tiến hành tuyển chọn và thời gian thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân. Tổ chức xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ nhập ngũ, xác minh chính trị. Phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức thâm nhập (đối với đơn vị được tổ chức khung thâm nhập “3 gặp, 4 biết”), đối với đơn vị không trực tiếp thâm nhập, nghiên cứu, nắm chất lượng trên hồ sơ, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ. Các địa phương và đơn vị tổ chức giao, nhận quân đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn và bảo đảm chất lượng và đã phát lệnh gọi nhập ngũ trực tiếp đến các thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Chất lượng tân binh năm nay có chuyển biến so với năm trước. Trong đó, về sức khỏe loại 1 chiếm 23,1%; loại 2 chiếm 47,4%; loại 3 chiếm 29,5%. Về trình độ văn hóa THCS chiếm 46,9%; THPT chiếm 48,8% và có 114 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Tuổi đời từ 18-21 tuổi chiếm 87,5%; từ 22-25 tuổi chiếm 12,1%; từ 26-27 tuổi chiếm 0,4%... 100% thanh niên trong diện nhập ngũ là đoàn viên; đã có 579 thanh niên được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi lên đường nhập ngũ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Hội đồng NVQS tỉnh có biện pháp nào để đảm bảo chất lượng giao quân?

Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó yêu cầu các xã, thị trấn hạn chế tối đa số lượng người thân đến điểm tập trung giao nhận quân. 100% công dân trúng tuyển NVQS được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng, chống COVID-19. Trong trường hợp các địa phương (cấp huyện) dịch cấp độ 3, cấp độ 4 theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP, tiến hành giao nhận quân trực tiếp, không tổ chức lễ giao nhận quân. Địa phương cấp huyện hợp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân tổ chức bàn giao trực tiếp, bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn, an toàn và chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Trường hợp địa phương hạ cấp độ dịch thấp hơn cấp độ 3 trước ngày giao quân, Hội đồng NVQS tỉnh báo cáo Ban TVTU, Thường trực UBND tỉnh xem xét quyết định tổ chức lễ giao nhận quân rút gọn hoặc giao trực tiếp, đồng thời báo cáo Quân khu, Bộ Quốc phòng và thông báo kịp thời cho đơn vị nhận quân biết. Trong trường hợp địa phương (cấp huyện) dịch diễn biến phức tạp không thể tổ chức giao nhận quân theo kế hoạch hoặc địa phương đủ điều kiện giao quân nhưng đơn vị nhận quân do ảnh hưởng dịch không thể nhận quân thì địa phương và đơn vị thống nhất báo cáo Bộ Quốc phòng điều chỉnh phương thức giao quân phù hợp.

Các địa phương nắm chắc tình hình dịch đối với các trường hợp F1, F2 sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR kết quả âm tính vẫn tiến hành giao nhận quân theo kế hoạch; đối với trường hợp F0 (xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR kết quả dương tính) giữ lại địa phương sau khi theo dõi, điều trị ổn định Hội đồng Khám sức khỏe NVQS kết luận đủ điều kiện nhập ngũ, thực hiện giao nhận quân theo quy định; trường hợp xác định không đủ điều kiện nhập ngũ, thì tiến hành bù đổi trong khoảng 14 ngày (tính từ ngày giao nhận quân).

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân đã hoàn thiện xong cơ bản các nội dung như: Tham mưu cho Hội đồng NVQS họp thông qua danh sách và chốt quân số; hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, danh sách công dân trúng tuyển NVQS, phát lệnh đủ 100% trực tiếp công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Các địa phương đã tổ chức diễn đàn thanh niên, gặp mặt, tặng quà cấp phát quân trang trang trọng, ấm áp tình cảm quân dân, tạo khí thế hồ hởi, phấn khởi cho các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí./.

Hoàng Tuấn (thực hiện)