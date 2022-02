Qua Chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" 2022

Với mục tiêu giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) có điều kiện đón Tết, vui Xuân Nhâm Dần 2022 đủ đầy, ấm áp, từ trước Tết Nguyên đán, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp đã tích cực triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC”, góp phần mang đến cái Tết đầy đủ hơn đến với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Nam Định trao quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong chương trình “Ấm áp mùa xuân” 2022.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động từ năm 1999, qua 22 năm thực hiện, phong trào đã trở thành hoạt động nhân đạo ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về, thu hút sự tham gia, chung tay của các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm. Trong 5 năm (2017-2021), các cấp Hội CTĐ vận động nguồn lực trị giá trên 65,2 tỷ đồng, trung bình trên 13 tỷ đồng/năm, trợ giúp trên 185 nghìn lượt hộ nghèo, nạn nhân CĐDC vui Tết, đón Xuân. Năm nay, để giúp người nghèo có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, Hội CTĐ tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cơ sở thực hiện phong trào. Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh Hội, Hội CTĐ các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% xã, phường, thị trấn; tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo phong trào, phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể liên quan rà soát, lập danh sách các đối tượng cần trợ giúp trong dịp Tết theo kế hoạch phân bổ của tỉnh. Mục tiêu toàn tỉnh phấn đấu trợ giúp trên 29.500 suất quà, trị giá từ 300-500 nghìn đồng/suất đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC” 2022, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát đúng người, đúng đối tượng; thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận và tặng quà. Hội CTĐ tỉnh đã mở rộng đối tượng được quan tâm tặng quà gồm: hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình có người nhiễm CĐDC, hộ gia đình chính sách, hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Trong đó, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các địa chỉ đã được đưa lên hệ thống iNHANDAO. Về hình thức hỗ trợ quà Tết cũng đa dạng, thiết thực, phù hợp với nhu cầu đời sống của người dân hơn, như: phát phiếu đổi quà trong các phiên chợ Tết nhân đạo, tặng tiền mặt, tặng quà trực tiếp (chủ yếu là nhu yếu phẩm sử dụng trong dịp Tết) và các hình thức hỗ trợ khác (sửa chữa nhà ở, xây nhà CTĐ, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, trao bò, hỗ trợ sinh kế…). Một trong những “điểm sáng” của chương trình là mặc dù trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh vẫn luôn sẵn sàng đồng hành cùng Hội CTĐ tỉnh cũng như các địa phương trong triển khai phong trào. Nhờ đó, số lượng quà, đối tượng hưởng lợi và giá trị hỗ trợ vẫn được đảm bảo. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động, trao 16.397 suất quà, tổng trị giá trên 4,7 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh đã vận động được 1.336 suất, trị giá 750 triệu đồng; cấp huyện vận động được 4.284 suất, trị giá trên 1,5 tỷ đồng; cấp xã, phường đã vận động được 10.777 suất, trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Tiêu biểu là huyện Giao Thủy, với phương châm “nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC”, các cấp Hội CTĐ trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng, phong phú, như: truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư ngỏ đến con em đang làm ăn sinh sống xa quê, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cho người nghèo. Trên cơ sở chỉ tiêu đề ra, các cấp Hội rà soát nhu cầu cần hỗ trợ và lập danh sách các đối tượng cụ thể theo thứ tự ưu tiên. Nhờ vậy, Hội CTĐ huyện đã kêu gọi vận động, trao 3.330 suất quà với tổng trị giá 863 triệu đồng; trong đó huyện Hội vận động được 1.030 suất quà, trị giá 403 triệu đồng; Hội CTĐ các xã, thị trấn vận động, trao tặng 2.300 suất quà, trị giá 460 triệu đồng trao cho người nghèo, nạn nhân CĐDC.

Với sự quan tâm, chăm lo của các cấp Hội CTĐ tỉnh, nhiều đối tượng nghèo, nạn nhân CĐDC trong tỉnh đã được vui Xuân, đón Tết đầy đủ hơn. Bà Trần Thị Định, tổ 17, phường Năng Tĩnh (thành phố Nam Định) là đối tượng được tặng quà Tết trong chương trình “Ấm áp mùa xuân” 2022 do Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Nam Định tổ chức. Bà Định thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình rất khó khăn. Để động viên bà và gia đình đón Tết cổ truyền được đầy đủ hơn, Hội CTĐ tỉnh, Ngân hàng Sacombank đã tặng bà suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Cùng với bà Định, dịp này còn có 100 người nghèo, nạn nhân CĐDC, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hộ gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc 5 phường của thành phố Nam Định được tặng quà. Nhận quà, bà Định không giấu được xúc động cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi được Hội CTĐ và nhà tài trợ tặng quà Tết. Ngoài giá trị vật chất thì đây còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp gia đình tôi đón Tết sung túc hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp Hội CTĐ và nhà tài trợ đã giúp đỡ những người nghèo, người không may mắn, để chúng tôi cảm thấy “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng chí Trần Minh Phương, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khẳng định: “Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC” năm 2022 do Hội CTĐ tỉnh phát động được triển khai sôi nổi đã thu hút đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực, lan tỏa truyền thống đoàn kết, phát huy được tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt chính sách nhân đạo xã hội của Đảng và Nhà nước chăm lo người nghèo, nạn nhân CĐDC vui Tết, đón Xuân ấm áp, nghĩa tình”./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên