Lực lượng an ninh Công an thành phố Nam Định trên trận tuyến thầm lặng

Tiếp tục quán triệt tinh thần “An ninh chủ động”, thời gian qua lực lượng an ninh Công an thành phố Nam Định đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh tôn giáo, an ninh đô thị, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Công an thành phố Nam Định quản lý, sàng lọc dữ liệu dân cư phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hoạt động tiêu biểu của lực lượng an ninh Công an thành phố Nam Định từ năm 2021 đến nay là tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành 11 văn bản về phòng, chống dịch bệnh; chủ động nắm chắc tình hình, rà soát số người từ tỉnh ngoài, từ vùng dịch trở về địa phương; cập nhật, bổ sung thường xuyên kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên hệ thống loa phát thanh địa phương và xe ô tô lưu động. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Nam Định, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng... thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh. Công an thành phố đã bố trí cán bộ triển khai bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các địa bàn, khu vực có dịch; phối hợp huy động lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân thường trực tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại các chốt dịch, điểm phong tỏa. Công an thành phố còn tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ANTT các hoạt động diễn tập phòng chống dịch tại Công ty TNHH Youngone Nam Định (Khu công nghiệp Hòa Xá); phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế thành phố tiến hành diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh (xã Nam Phong), ở Công ty cổ phần Nam Tiệp (Cụm công nghiệp An Xá); qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm nhằm kịp thời ứng phó hiệu quả với những diễn biến mới của dịch bệnh. Công tác bảo đảm ANTT các địa điểm tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa COVID-19 trên địa bàn thành phố; hoạt động hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ; triển khai truy vết, xác định lịch trình di chuyển, lập danh sách những trường hợp F1, F2 để áp dụng biện pháp y tế phù hợp được lực lượng Công an tích cực triển khai. Cùng với việc tuyên truyền, phối hợp, từ năm 2021 đến nay, Công an thành phố Nam Định đã cương quyết xử lý 72 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, với tổng số tiền phạt là 166 triệu đồng.

Thiếu tá Phạm Đức Trung, Phó Trưởng Công an thành phố Nam Định cho biết, điểm lại những hoạt động tiêu biểu của lực lượng an ninh Công an thành phố từ năm 2021 đến nay còn phải kể đến công tác bảo đảm tốt ANTT trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công an thành phố đã triển khai phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn các đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc với tỉnh; bảo đảm ANTT các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, thành phố. Tập trung nắm chắc tình hình, kiểm danh, kiểm diện, gặp gỡ, giáo dục, răn đe các đối tượng tham gia hoặc liên quan đến các tổ chức phản động, hội nhóm trái phép trên địa bàn; phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn khi có dấu hiệu các đối tượng tập trung đông người, kích động biểu tình, viết vẽ khẩu hiệu, đăng tải bài viết có nội dung xấu, phản động trên mạng xã hội. Tham mưu, xử lý 3 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung bịa đặt, thông tin sai sự thật. Tham mưu Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) thành phố tăng cường đăng các tin, bài phản bác hoạt động của các tổ chức, đối tượng phản động, các bài xuyên tạc tình hình xã hội trên mạng xã hội. Công an thành phố đã thành lập 35 fanpage, từ năm 2021 đến nay đã đăng tải, chia sẻ 615 bài phản bác và tuyên truyền, tiếp cận với 67.797 người, 10.179 lượt tương tác. Lực lượng Công an cũng đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết tốt những vấn đề nổi lên bảo đảm đúng chính sách, pháp luật về sinh hoạt tôn giáo, không để phát sinh phức tạp; đồng thời tranh thủ vận động hàng ngũ chức sắc tôn giáo tác động giáo sĩ, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất của các cấp, các ngành, địa phương, tất cả các cơ sở tôn giáo trên địa bàn gồm 34 chùa, 12 cơ sở công giáo, 1 nhà thờ tin lành, 1 cơ sở phúc âm toàn vẹn đều chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Lực lượng Công an cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nắm chắc tình hình hoạt động và tạm trú của người nước ngoài; xác minh, trao đổi thông tin các trường hợp người nước ngoài mới về địa bàn phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Quê hương, đất nước đang không ngừng đổi mới, ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Mặt trận an ninh nhân dân tuy vẫn thầm lặng song sẽ gay gắt, quyết liệt hơn. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu “Diễn biến hòa bình”, kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ đối với Việt Nam. Trước tình hình đó, Công an thành phố Nam Định xác định phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng an ninh nhân dân vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ; nhất là phải biết dựa vào nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Xuân Thu