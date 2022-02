Hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA ngày 1-11-2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”, trong những năm qua, Công an tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Công an thành phố Nam Định thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân.

Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới và nội dung ký kết giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh, lực lượng Công an đã chủ động đẩy mạnh và thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp, phát huy hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng bảo vệ ANTT, các tổ chức quần chúng ở cơ sở. Lực lượng công an các cấp đã lựa chọn, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, trong đó nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong cộng đồng dân cư. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh đã tiếp tục duy trì các mô hình phong trào đang phát huy tác dụng, điển hình như: “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”, “An toàn trường học”, “Camera an ninh”, “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”, “Chùa tinh tiến”, “Thôn, xóm không ma túy và tệ nạn xã hội”, “2 tự quản, 3 chủ động”, “Tổ cựu chiến binh vì dân”, “Khu, cụm công nghiệp an toàn về ANTT”; “Hai có”: Du lịch an ninh, an toàn - văn hóa, văn minh, “Hai không”: Không tội phạm, không tệ nạn xã hội tại khu du dịch biển Quất Lâm… đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tự giác và tích cực tham gia giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Công an tỉnh đã thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay đã xây dựng 52 mô hình, 33 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”. Điển hình như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với phong trào “Thanh niên xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Làm theo lời Bác, thực hiện tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”; cán bộ Bệnh viện Công an tỉnh với mô hình “Đón tiếp niềm nở, phục vụ tận tình chu đáo”; lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính với mô hình “Hết việc mới hết giờ làm việc”, “Tiếp dân như tiếp khách quý”… Công an tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thực hiện có hiệu quả Dự án cấp, sản xuất, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử góp phần đưa tỉnh Nam Định là một trong hai địa phương dẫn đầu toàn quốc hoàn thành vượt chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Công an giao. Với phương châm hướng về cơ sở, Công an tỉnh đã sớm hoàn thành triển khai bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với 204/204=100% xã, thị trấn (bố trí tối thiểu 5 Công an chính quy/xã, thị trấn) để “sát dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân”, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tình hình ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 9.000 tin có giá trị cho lực lượng Công an phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, người dân tự giao nộp cho lực lượng Công an 3 quả bom, 1 quả đạn pháo, 31 lựu đạn, 12 kíp nổ, 180 gam thuốc nổ, 153 khẩu súng, 3.089 viên đạn các loại, 1 lựu đạn, 428 vũ khí thô sơ, 355 công cụ hỗ trợ…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh duy trì tốt công tác xã hội, từ thiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” như: tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện; chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng; vận động hơn 3.100 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu tình nguyện tại các chương trình “Ngày hội giọt máu hồng”, “Chủ nhật đỏ”, “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội”; phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt”; phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19... góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, công tác dân vận của lực lượng Công an tỉnh đã góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương. Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua của ngành và của địa phương phát động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng”, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững bình yên từ địa bàn cơ sở. Không ngừng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong lực lượng Công an đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng các mô hình, điển hình tiên tiến công tác dân vận trong lĩnh vực ANTT ở cơ sở, nhằm đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực./.

