Góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao, đóng góp tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và tích cực tham gia công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra phương tiện vận tải lưu thông trên Đại lộ Thiên Trường.

Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết, Phòng CSGT đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo ATGT trong dịp Tết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo lực lượng CSGT tuần tra trên địa bàn quản lý, tập trung vào những giờ cao điểm và khung giờ từ 18 giờ đến 22 giờ tại những địa bàn trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, vi phạm giao thông; triển khai có hiệu quả 3 chuyên đề lớn về xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; xử lý xe quá khổ, quá tải; phòng chống đua xe trái phép. Đối với chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, Phòng CSGT và Công an các huyện, thành phố đã thành lập các tổ công tác chuyên đề kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm sử dụng rượu bia, ma túy điều khiển phương tiện giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm theo Nghị định 100/NĐ-CP cũng như Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Kết quả, từ năm 2021 đến nay đã lập biên bản, xử lý 739 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn; 2 trường hợp điều khiển phương tiện dương tính với ma túy tại các huyện Ý Yên, Giao Thủy; phạt tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Chuyên đề xử lý vi phạm phương tiện đường bộ chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo thiết kế của xe để chở thêm hàng hóa triển khai khá hiệu quả. Lực lượng CSGT tỉnh đã dừng 4.603 phương tiện; lập biên bản, xử lý 172 trường hợp; phạt tiền hơn 325 triệu đồng. Đối với chuyên đề phòng, chống đua xe trái phép, Phòng CSGT đã tăng cường tuần tra, phòng chống đua xe, lạng lách đánh võng trong các dịp lễ, Tết, dịp diễn ra các trận thi đấu bóng đá… Từ năm 2021 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 24 trường hợp vi phạm lạng lách đánh võng; trên địa bàn tỉnh không xảy ra đua xe trái phép... Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được Phòng CSGT chú ý thực hiện và đạt hiệu quả cao. Thông qua tuần tra, kiểm soát giao thông, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã phát hiện 69 vụ vi phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực kinh tế, hình sự...; phối hợp với các lực lượng khác phát hiện 1 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép 2kg ma túy tổng hợp dạng đá; 2 vụ khai thác cát trái phép ở khu vực cửa sông ven biển... Triển khai kế hoạch đăng ký xe, đổi biển nền màu vàng cho xe kinh doanh, dịch vụ, Phòng CSGT đã thực hiện đổi biển xe nền vàng cho 3.676 phương tiện, đăng ký mới 1.293 phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải, đạt 99,6% so với tổng số phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh quản lý... Công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATGT luôn được chú ý. Từ năm 2021 đến nay đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về ATGT tại 95 trường học; tuyên truyền, vận động, ký cam kết chấp hành quy định ATGT với hàng vạn hộ dân và giáo viên, học sinh, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh... Với nhiều nỗ lực, đóng góp của lực lượng CSGT, tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT và thực hiện văn hóa giao thông trên địa bàn tỉnh đang có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí là giảm số vụ, số người chết, số người bị thương, đồng thời giảm đáng kể thiệt hại về tài sản so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trước, trong và sau những ngày Tết Nguyên đán nhu cầu đi lại của nhân dân tăng khá cao khiến mật độ giao thông từ thành phố Nam Định tỏa đến các địa phương trong tỉnh đều đông đúc, hối hả, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp... nhưng được lực lượng CSGT và các ngành chức năng bảo đảm an toàn, thông suốt.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm ATGT, từ ngày 14-7-2021 khi UBND tỉnh quyết định thành lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; các huyện, thành phố thành lập 123 chốt kiểm soát dịch, lực lượng CSGT đã tham gia, đảm nhiệm vai trò chốt trưởng làm tốt công tác kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn, nhất là người từ vùng dịch về. Từ tháng 10-2021, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về nới lỏng dần việc kiểm soát phương tiện, cho phép người và phương tiện từ các tỉnh về địa bàn, các chốt kiểm dịch đã tạm dừng hoạt động, tạo điều kiện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, vận tải hành khách, hàng hóa được thông suốt, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là nhiệm vụ đột xuất mà lực lượng CSGT tỉnh đã thực hiện xuất sắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục tham mưu các cấp, các ngành về tiếp tục thực hiện bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội trong hoạt động vận tải hành khách thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; xây dựng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch cao điểm, chuyên đề bảo đảm trật tự ATGT gắn với đấu tranh trấn áp tội phạm. Đặc biệt, trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề xử lý phương tiện vi phạm không đủ điều kiện nhưng đi vào làn thu phí điện tử không dừng; xe ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số nền màu vàng và không lắp đặt camera giám sát hành trình; xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; xử lý đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu xe”... Sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định để xử lý vi phạm ATGT; triển khai xử lý vi phạm bằng hình ảnh, khai thác tối đa hiệu quả thiết bị giám sát để xử lý vi phạm; nhất là xử lý “phạt nguội” tại nút giao Quốc lộ 10 và đường Đông A. Trên lĩnh vực đường sắt, thường xuyên rà soát các đường ngang, đường dân sinh, lối đi trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy tắc giao thông tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, các vi phạm hành lang ATGT đường sắt. Trên lĩnh vực đường thủy nội địa, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông như: Chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, chở quá số người quy định; phương tiện không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; thuyền viên, người lái phương tiện thủy không có chứng chỉ chuyên môn, sử dụng chứng chỉ chuyên môn giả. Tập trung kiểm tra các phương tiện chở khách ngang sông và phương tiện vận tải hàng hóa, phương tiện chở khách du lịch; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát sỏi, khoáng sản khác gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến đường thủy của tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu