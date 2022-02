bảo hiểm xã hội và cuộc sống

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu để đổi mới căn bản phương thức hoạt động của ngành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đẩy mạnh việc chuyển đổi số, tối ưu hóa việc sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) của ngành để phục vụ người dân, doanh nghiệp; giải quyết, chi trả chế độ, chính sách kịp thời, nhanh chóng, chính xác; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng quỹ, phòng chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT).

BHXH tỉnh triển khai tuyên truyền trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BHXH tỉnh có bước tiến mạnh mẽ trong tiếp cận, phục vụ người tham gia BHXH, BHYT. Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, BHXH tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đã đạt một số kết quả nổi bật, là tỉnh trong tốp đầu của cả nước thực hiện vượt chỉ tiêu về độ bao phủ BHYT toàn dân. Tiêu biểu là triển khai thành công ứng dụng VssID-BHXH số. Tháng 1-2022, toàn tỉnh có 358.223 người cài đặt VssID, đạt 106,28% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính cũng được chú trọng, cập nhật kịp thời các phiên bản phần mềm kế toán theo quy định của BHXH Việt Nam, đảm bảo được yêu cầu quản lý nghiệp vụ quản lý tài chính của ngành, đồng thời cập nhật dữ liệu quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi BHYT vào phần mềm kế toán và thực hiện liên thông dữ liệu phần mềm quản lý thu, giám định y tế, xét duyệt các chế độ BHXH. Triển khai ứng dụng có hiệu quả hệ thống các phần mềm quản lý thu; cấp quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (TST), Quản lý tài chính - kế toán (TCKT), Quản lý chính sách (TCS), tiếp nhận hồ sơ trong quản lý nghiệp vụ của ngành, thực hiện kiểm soát tốt công tác tiếp nhận hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) điện tử từ các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. Hết năm 2021, toàn tỉnh có 2.667.479 lượt người KCB BHYT với tổng chi phí KCB 1.199 tỷ đồng; trong đó, 2.476.074 lượt người KCB ngoại trú, 191.405 lượt người KCB nội trú. BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện tập trung khai thác CSDL quốc gia về lĩnh vực Bảo hiểm đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN từ tỉnh đến huyện; đảm bảo nguyên tắc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm “đúng, đủ, sạch, sống”. Gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với thông tin dữ liệu do mình cập nhật, phê duyệt, quản lý. Đẩy mạnh giao dịch điện tử về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Hết năm 2021, toàn tỉnh có trên 3.200 đơn vị sử dụng lao động giao dịch qua phần mềm Quản lý thu, sổ thẻ (chiếm trên 92% tổng số đơn vị tham gia BHXH, BHYT). Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Xây dựng hệ thống các phần mềm, liên thông trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ của ngành; từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ sinh thái 4.0 phục vụ người dân và doanh nghiệp với 4 dịch vụ cơ bản (dịch vụ tin nhắn SMS; dịch vụ thanh toán trực tuyến; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng (trả lời tự động bằng trí tuệ nhân tạo). Hiện nay, 100% TTHC của BHXH tỉnh được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công (DVC) của ngành; tích hợp, liên thông với Cổng DVC Quốc gia. BHXH tỉnh kịp thời áp dụng 8 DVC trên Cổng DVC của ngành; kết nối, tích hợp trên Cổng DVC quốc gia để tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, có 2.435 đơn vị sử dụng lao động với 163.776 lao động thuộc diện hỗ trợ theo quy định (đạt trên 99% số người thuộc diện hỗ trợ) với số tiền đã duyệt chi hỗ trợ là 408 tỷ đồng; 174.064 người đã nhận hỗ trợ với số tiền là 405,2 tỷ đồng. Hết năm 2021, toàn tỉnh có 213.116 người tham gia BHXH bắt buộc đạt 105,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 21.215 người so với cùng kỳ năm 2020; 21.836 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 4.831 người so với cùng kỳ năm 2020; 1.652.821 người tham gia BHYT, đạt 101,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 38.603 người so với cùng kỳ năm 2020, 201.498 người tham gia BHTN, đạt 105,5 % kế hoạch giao, tăng 21.293 người so với cùng kỳ năm 2020. Số thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 4.931 tỷ đồng, đạt 100,2% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam. Chi cho chính sách BHXH 6.009 tỷ đồng (tăng 387 tỷ so với năm 2020); trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách Nhà nước 1.709 tỷ đồng, chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH 3.122 tỷ đồng, chi BHXH tự nguyện 39 tỷ đồng, chi BHTN 116 tỷ đồng, chi các chế độ ngắn hạn 398 tỷ đồng.

Quý I năm 2022, BHXH tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHXH tự nguyện. Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT. Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong liên thông thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trên cổng DVC của ngành và Cổng DVC quốc gia. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống ngân hàng. Tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH, công tác thanh tra, kiểm tra để chính sách BHXH, BHYT, BHTN mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác KCB BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chế độ chính sách BHXH-BHYT. Tiếp tục triển khai tuyên truyền Nghị quyết 28/NQ-TW, Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tiếp tục duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Việt Thắng