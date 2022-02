An toàn trường học trong dịch bệnh

Ngày mai (8-2-2022), học sinh các trường học trên địa bàn thành phố Nam Định vui mừng trở lại trường sau một thời gian khá dài ở nhà học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, thầy hiệu trưởng Nguyễn Duy Phương cho biết: Để đảm bảo an toàn phòng dịch khi học sinh trở lại trường học trực tiếp sau dịp Tết Nguyên đán, ngay từ trước Tết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GD và ĐT, nhà trường đã phổ biến nội dung các văn bản của tỉnh, của Sở GD và ĐT tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ các cháu; đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại; chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể và các lớp chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn trường học. Nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm các lớp họp trực tuyến với phụ huynh để quán triệt các nội dung phòng dịch; phân công giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh khuôn viên trường, khử khuẩn toàn bộ các lớp học để đón học sinh đi học trở lại. Nhà trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức phòng dịch cho học sinh và cán bộ, giáo viên trước, trong và sau mỗi buổi học. Trước khi đến trường, học sinh đo thân nhiệt ở nhà và được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay từ cổng trường, được yêu cầu thực hiện 5K trong suốt quá trình học trên lớp... Tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ (thành phố Nam Định), thực hiện Kế hoạch 61/KH-PGD của Phòng GD và ĐT thành phố, học sinh các khối 7, 8, 9 đã đi học trực tiếp tại trường. Để đảm bảo phòng dịch COVID-19, nhà trường sắp xếp cho khối 8, 9 học buổi sáng, khối 7 học buổi chiều. Học sinh không đi xe đến trường sẽ đến và về theo cổng số 2, học sinh đi xe đến trường sẽ đến và ra về theo cổng số 1. Trước và trong thời gian học sinh trở lại trường học, nhà trường liên tục thông tin tới các bậc phụ huynh để phụ huynh phối hợp với nhà trường xem thông tin đánh giá mức độ dịch bệnh COVID-19 thuộc địa bàn cư trú từng ngày để học sinh được đến trường học trực tiếp hay ở nhà học trực tuyến; đồng thời để phụ huynh kiểm tra thân nhiệt cho con em, chuẩn bị bình đựng nước riêng để uống nước khi đến trường; hướng dẫn, nhắc nhở con em thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; không tập trung đông người khi đưa, đón học sinh ở cổng trường...

Trường THCS Hải Lý (Hải Hậu) tổ chức đo nhiệt độ, sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp học.

Tại Trường THCS Hải Lý (Hải Hậu) để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, ngay từ trước Tết, nhà trường tổ chức tổng dọn vệ sinh, lau chùi, sát khuẩn bàn ghế, bố trí pa-nô, áp-phích tuyên truyền thông điệp 5K phòng, chống dịch trong khuôn viên trường. Ngay từ cổng vào, nhà trường bố trí giáo viên đo thân nhiệt, hướng dẫn các em sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Cùng với đó, nhà trường đã xây dựng các phương án sẵn sàng xử lý khi có trường hợp học sinh có triệu chứng sốt, ho. Để đảm bảo giãn cách giữa học sinh và giữa các khối lớp, bước đầu nhà trường chia các khối lớp để tổ chức dạy học với lịch học buổi sáng 2 khối, buổi chiều 2 khối.

Trước đó, để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường học sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo chỉ đạo của Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường và các phòng học; vệ sinh trường, lớp ngay từ trước khi nghỉ Tết đảm bảo an toàn vệ sinh trường học và phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các trường học được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua được kịp thời sửa chữa, hoàn thiện, khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Sở GD và ĐT rà soát tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên của các trường sau ảnh hưởng của dịch bệnh về số lượng F0, F1, F2; tình hình sức khỏe của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; các trường học tiến hành bổ sung cơ sở vật chất theo yêu cầu an toàn trường học trong tình hình mới. Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường nắm bắt tình hình sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh mỗi ngày và chủ động báo cáo để được hướng dẫn giải quyết, xử lý. Sở GD và ĐT chỉ đạo các nhà trường tiếp tục cập nhật, quán triệt, triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Sở GD và ĐT và các cơ quan chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ cộng đồng; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, cha mẹ học sinh trong việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch. Các nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cùng với phòng, chống dịch COVID-19, các nhà trường cũng chủ động tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân. Bởi thời điểm giao mùa đông - xuân, thời tiết thay đổi bất thường độ ẩm không khí cao là điều kiện để dịch bệnh phát triển, nhất là một số bệnh về đường hô hấp thường gặp trong dịp này như viêm tai - mũi - họng, viêm phế quản, cúm, các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, sởi - rubella...

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, trên nền tảng kết quả tiêm vắc-xin phòng COVID cho giáo viên và học sinh, với sự chuẩn bị chu đáo, ngành GD và ĐT quyết tâm phòng ngừa, kiểm soát tốt nguy cơ dịch bệnh trong trường học không để xảy ra các tình huống dịch nguy hiểm trong các nhà trường, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học./.

