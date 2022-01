Trường Mầm non Nghĩa Thịnh - "Điểm sáng" giáo dục huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) được đánh giá là đơn vị nhiều năm đứng tốp đầu huyện về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Hiện tại trường đã đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các cháu Trường Mầm non Nghĩa Thịnh trong giờ học làm quen với chữ cái.

Có được kết quả trên, nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp để duy trì tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Với 13 nhóm lớp tổng số 339 học sinh, nhà trường hiện có 35 cán bộ, giáo viên, trong đó 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, 85,7% trên chuẩn, 25 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, 10 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, mẫu mực trong công tác, luôn có ý thức học hỏi, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để rèn luyện đội ngũ, nhà trường tổ chức hội giảng cấp trường 2 lần/năm học và thường xuyên tổ chức các hội thi: thi giáo án hay, thi viết sáng kiến kinh nghiệm, thi trang trí nhóm lớp theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, thi tự làm đồ dùng học tập cô và trẻ cùng làm, thi "Cô giáo tài năng duyên dáng"... Nhiều năm qua, nhà trường được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Với tổng diện tích 5.514m2, nhà trường có 13 phòng học kiên cố (bình quân 25 trẻ mẫu giáo/1phòng, 26 trẻ nhà trẻ/1phòng) đủ phòng cho trẻ học 2 buổi/ngày và nuôi bán trú. Mỗi phòng học đều có đầy đủ trang thiết bị dạy và học, hệ thống điện thắp sáng, quạt, sạch sẽ, ngăn nắp, thoáng mát. Ngoài các phòng học, trường còn có các phòng chức năng phục vụ chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ và các phòng phục vụ các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho trẻ, gồm: Phòng hoạt động âm nhạc, phòng Y tế, phòng Kidsmart... Năm 2020, trường được quy hoạch thêm 5.000m2 đất để xây dựng cơ sở 2 gồm 7 phòng học hiện đại, 5 phòng chức năng, hệ thống tường bao, bếp, nhà bảo vệ, khuôn viên sân trường..., công trình được đưa vào sử dụng đầu tháng 1-2022, nâng tổng diện tích toàn trường lên 10.514m2 với hơn 20 phòng học kiên cố, phòng chức năng hiện đại. Về trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, trường có 16 bộ đồ chơi ngoài trời đẹp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vui chơi, vận động của trẻ; có khu đồ chơi dành cho lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo riêng. Đến nay đồ dùng, đồ chơi khối mẫu giáo đạt 95%, khối 5 tuổi đạt 100%, khối nhà trẻ đạt 90% về chất lượng theo quy định tại Thông tư 02/TT-BGDĐT. Có 4 lớp được đầu tư 20 bộ đồ dùng trực quan phục vụ cho phương pháp dạy học tiên tiến như STEAM, Montesori...

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực như trên, nhà trường đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ, được nhân dân và phụ huynh tin tưởng, đồng thời tạo được mối đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Bên cạnh đó, trường còn làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh để tổ chức có hiệu quả các hoạt động lễ, hội, các hoạt động trải nghiệm trong trường mầm non. Trường cũng linh hoạt vận dụng nhiều hình thức như sử dụng các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, youtube, trang web của trường và các phần mềm quản lý để làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh học sinh và các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ, trường phối hợp với trạm y tế xã tiêm phòng vắc xin sởi, quai bị, rubella, cho trẻ uống vitamin A và đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm cho trẻ. Nhà trường tích cực kiểm tra, giám sát các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cá nhân trẻ qua việc kiểm tra đột xuất và dự giờ; quản lý chặt chẽ công tác thu, chi nuôi ăn, đảm bảo nghiêm túc đúng khẩu phần ăn của trẻ với định lượng các chất dinh dưỡng theo yêu cầu, có chế độ dinh dưỡng riêng cho trẻ bị suy dinh dưỡng; nghiêm túc thực hiện quy trình chế biến thực phẩm “1 chiều” của bếp nấu ăn, thực hiện tốt việc ký cam kết hợp đồng cung cấp thực phẩm sạch. Nhà trường cũng chú trọng xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học để phát huy tính tích cực của trẻ. Giáo viên các nhóm lớp phối hợp với phụ huynh học sinh xây dựng các góc thư viện để trẻ hoạt động hàng ngày, tận dụng các vị trí phù hợp ngoài sân trường để sắp xếp các nguyên vật liệu cho trẻ cắt xé, dán, vẽ theo ý thích nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm toàn diện trong môi trường an toàn. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhà trường thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; quản lý, theo dõi, giám sát việc tuân thủ phòng, chống dịch của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng dịch COVID-19 như: máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay, cồn 70 độ, cặp nhiệt độ cho các lớp, nước lau sàn, nước tẩy rửa nhà vệ sinh, hóa chất Cloramin B, bồn nước rửa tay di động, khẩu trang y tế; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, theo dõi thân nhiệt cho trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên khi đến trường hàng ngày; nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đón và trả trẻ theo quy định; xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19. Thường xuyên vệ sinh, khử trùng các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc trong khu vực bếp ăn trước và sau khi chế biến... nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn phòng dịch trong quá trình học sinh ăn bán trú tại trường.

Với những nỗ lực không ngừng của tập thể sư phạm nhà trường, chất lượng chăm sóc giáo dục, nuôi dưỡng trẻ của trường qua mỗi năm học có những chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường so với số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2020-2021, tỷ lệ huy động lứa tuổi nhà trẻ đạt 58,6%; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt từ 97-100%. Tất cả trẻ đến trường đều được nuôi ăn bán trú; được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Năm học 2021-2022, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 71% dân số độ tuổi; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 100% dân số độ tuổi. Kết quả theo dõi sức khỏe của trẻ mới đây cho thấy toàn trường có 98,3% số trẻ cân nặng phát triển bình thường, 1,1% số trẻ suy dinh dưỡng vừa; 99% số trẻ có chiều cao phát triển bình thường, 1% số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi. Từ năm học 2016-2017 đến nay, Trường Mầm non Nghĩa Thịnh liên tục đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; nhiều lần được Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Bài và ảnh: Minh Thuận