Tết ấm áp

Tết đến, Xuân về ai nấy đều mong muốn được đoàn tụ, sum vầy bên gia đình, người thân để chào đón một năm mới, chúc nhau mọi điều tốt lành, bình an. Với học viên ở Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trên địa bàn thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường), dù không đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cùng gia đình nhưng vẫn được quan tâm, chăm lo một cái Tết ấm áp, nghĩa tình.

Học viên của Cơ sở cai nghiện tỉnh ở thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) thi gói bánh chưng ngày Tết Nguyên đán.

Có mặt tại cơ sở cai nghiện tỉnh vào những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng của mùa xuân đang về trong ánh mắt, nụ cười của các học viên nơi đây. Trên các tuyến đường nội bộ của cơ sở, học viên rộn ràng trang trí cờ, hoa cùng hệ thống đèn chiếu sáng. Những cây hoa giả dưới bàn tay khéo léo tỉ mỉ của các học viên được gắn lên từng đóa hoa sống động rực rỡ. Nhóm khác đang cắt băng rôn, khẩu hiệu mừng Xuân mới, năm mới. Công tác tổng vệ sinh được thực hiện trong khuôn viên toàn Cơ sở; phòng ở của học viên được bày trí sạch, đẹp. Tết năm nay, ở Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh có hơn 300 học viên đang được điều trị ở lại ăn Tết. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên Tết năm nay, Cơ sở phải dừng hoạt động thăm hỏi, gặp mặt của học viên với gia đình. Mỗi người một tâm trạng khác nhau, nhưng với sự gần gũi, động viên của cán bộ, nhân viên quản lý, học viên luôn yên tâm, phấn đấu học tập rèn luyện thật tốt để sớm hoà nhập cộng đồng. Một số học viên ở Cơ sở cho biết: Không chỉ dịp Tết mà ngay trong sinh hoạt hàng ngày, các cán bộ luôn động viên, giúp đỡ học viên nên ai nấy đều vơi bớt nỗi nhớ nhà, chấp hành tốt các quy định. Trong quá trình học viên điều trị cai nghiện tại đây, chế độ sinh hoạt, ăn uống hàng ngày đều được đảm bảo tốt. Dịp Tết, chất lượng bữa ăn được cải thiện hơn ngày thường rất nhiều với đủ các món ăn cổ truyền của dân tộc. Bên cạnh đó, học viên còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… Trong những ngày nghỉ Tết, các học viên cai nghiện ma túy vẫn điều trị bình thường nên Cơ sở đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, nhân viên trực bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao vui xuân và hỗ trợ điều trị cho học viên rất cụ thể. Chia sẻ về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đồng chí Vũ Ngọc Sang, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cho biết: “Để ổn định tâm lý cho học viên yên tâm đón Tết xa nhà, cơ sở cai nghiện đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, từ xây dựng thực đơn theo chuẩn bữa ăn của học viên trong ngày Tết, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19. Năm nay do không tổ chức cho học viên gặp người thân nên Cơ sở tạo điều kiện cho học viên gọi điện thoại về gia đình thăm hỏi, chúc Tết… Ngoài ra, các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Tết Nguyên đán vẫn được tổ chức như: Bóng đá, trò chơi dân gian, trò chơi vận động, thi viết báo tường, viết cảm nhận ngày xuân, giao lưu văn nghệ giữa học viên, tổ chức gói bánh chưng... tạo không khí vui tươi phấn khởi, ấm áp”. Lần thứ hai đón Tết tại Cơ sở, học viên N.V.T chia sẻ: “Tuy phải ăn Tết xa nhà nhưng được Ban giám đốc Cơ sở quan tâm, chăm lo, học viên đoàn kết, chia sẻ với nhau như người thân nên thấy ấm lòng. Tôi sẽ cố gắng chấp hành nghiêm mọi quy định Cơ sở đề ra, phấn đấu để nhanh được hòa nhập cộng đồng, để sửa sai, để làm người có ích cho xã hội”.

Tết luôn là thời khắc được mong đợi nhất với mỗi người sau một năm dài ngược xuôi lo toan, vất vả, ai cũng mong được bên cạnh những người thân yêu nhất đón giao thừa, du xuân. Thế nhưng, gác lại nỗi niềm riêng, không được đón một cái Tết trọn vẹn cùng gia đình để tập trung cho nhiệm vụ được giao lại là điều bình thường với các cán bộ, nhân viên ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các phòng, ban của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh vẫn trực cả ngày lẫn đêm để vừa tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, vừa quản lý, chữa bệnh, tư vấn, động viên học viên ổn định tư tưởng và yên tâm, vui vẻ đón Tết. Đã hơn chục năm, anh Ngô Thanh Khiết phụ trách Phòng công tác xã hội của Cơ sở đón Tết tại đơn vị. Cũng có những nỗi niềm riêng vì không được đón Tết bên vợ con, gia đình nhưng với tâm niệm mình đang làm một nghề đặc biệt, anh đã dần dần động viên thuyết phục để gia đình chia sẻ và cảm thông. Theo anh Khiết, mỗi học viên vào cơ sở đều có những hoàn cảnh riêng. Nhiều gia đình vì sai lầm của họ mà kinh tế bấp bênh. Anh cho biết: “Chúng tôi luôn động viên, chia sẻ và đón Tết với học viên, tạo không khí ấm áp như một gia đình, để học viên yên tâm chữa bệnh, sớm hòa nhập cộng đồng. Điều quan trọng với chúng tôi là mong muốn giáo dục cho học viên thấy được giá trị của sức lao động, yêu thương, gắn bó của người thân, gia đình, cộng đồng, xã hội”. Chị Bùi Thị Yến, làm điều dưỡng tại Cơ sở từ năm 2005. Nhớ lại quãng thời gian mới đến làm việc tại Cơ sở, chị Yến cho biết, khi đó chị chỉ muốn bỏ việc khi phải tiếp xúc với những học viên tâm lý không ổn định. Sau đó, chị nhận thấy có nhiều học viên có hoàn cảnh bất hạnh, cô đơn nên chị dần đồng cảm. Vào đêm giao thừa đầu tiên tại Cơ sở, chị bắt gặp một nữ học viên trốn ra đằng sau khóc vì nhớ nhà, hai cô trò đã ôm nhau khóc, khóc rồi lại nhìn nhau cười. Tết xa nhà nên tình cảm của cán bộ và học viên cai nghiện như xích lại gần nhau hơn. Chị Yến chia sẻ: “Mong ăn Tết ở nhà lắm nhưng hòa cùng niềm vui các học viên cũng quen rồi. Khi tổ chức và cùng chơi với học viên thì mình cũng không còn cảm giác thiếu thốn và chạnh lòng, hụt hẫng nữa”. Qua lời nói, ứng xử của những cán bộ công tác tại cơ sở với học viên và cách từng học viên gọi “thầy, cô” và xưng “em” với sự kính trọng, lễ phép, có thể cảm nhận được phần nào sự ấm áp, ân tình ở nơi đây.

Một mùa xuân mới đang đến thật gần mang theo nhiều hy vọng mới. Sự ấm ấp, nghĩa tình tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sẽ phần nào giúp học viên có thêm động lực phấn đấu rèn luyện để sớm hòa nhập cộng đồng./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa