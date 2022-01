Sắc xuân tình nguyện

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tuổi trẻ trong tỉnh lại tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực hướng về người nghèo để ai cũng có một cái Tết đầm ấm, vui tươi. Những hoạt động ý nghĩa này ngày càng được mở rộng quy mô, hình thức với sự chung tay của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân giàu lòng nhân ái.

Tinh thần xung kích của Đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: Việt Thắng

Xuân yêu thương

Mùa xuân là tháng cao điểm hành động của tuổi trẻ hướng về cộng đồng, là dịp để các bạn trẻ thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, khát khao cống hiến. Dưới sự lãnh đạo của các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh, phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, tuổi trẻ sáng tạo đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét thông qua các hoạt động như “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”... Màu áo xanh thanh niên tình nguyện trên ngực trái in hình lá cờ Tổ quốc đã trở thành hình ảnh thân quen ở rất nhiều địa bàn dân cư, nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Trong năm qua, chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2020 và “Xuân tình nguyện” năm 2021 đã nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ lớn từ phía các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với tổng số tiền vận động trên 485 triệu đồng. Từ nguồn đóng góp này, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã trao tặng công trình “Nhà khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh; 2 công trình “Sân chơi thanh thiếu nhi”, tổ chức chương trình “Nồi bánh chưng yêu thương”, “Đông ấm vùng cao” tại các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Lai Châu với 2,5 tấn gạo, 875 chiếc áo rét mới, 223 thùng sữa, chăn màn, đồ dùng học tập và nhiều nhu yếu phẩm khác… Vẫn mang nét đặc trưng trong hoạt động tình nguyện của những năm trước, Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2021 và “Xuân tình nguyện” năm 2022, các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái và sửa chữa nhà ở cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tổ chức các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động đón Tết cổ truyền; tổ chức các chương trình: Xuân yêu thương; Tết cho bệnh nhân nghèo; Tết nghĩa tình; tặng quần áo cho trẻ em và người nghèo tại các địa bàn khó khăn… Anh Lê Quang Bảy thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc), không giấu được niềm vui, niềm hạnh phúc bên ngôi nhà nhân ái ấm áp nghĩa tình mới được hoàn thành. Gia đình anh Bảy thuộc hộ nghèo trong xã, có 3 người con đang tuổi ăn học, thu nhập trông cậy vào mấy sào ruộng. Nhận thấy hoàn cảnh của gia đình anh Bảy, Huyện Đoàn và Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Lộc phối hợp với các nhà hảo tâm thực hiện xây dựng “Nhà nhân ái” từ tháng 11-2021, đến nay công trình đã hoàn thành với diện tích gần 50m2, được lợp mái tôn cách nhiệt. Anh Lê Quang Bảy xúc động cho biết: “Trước kia gia đình tôi phải sống trong căn nhà tạm; những lúc trời mưa là nhà dột không có chỗ để nằm. Vợ chồng tôi thường xuyên ốm đau, nhiều lúc không đi làm được, thu nhập của gia đình bấp bênh, lo cho các con ăn học còn khó khăn, lấy đâu ra tiền làm nhà. Nay được các tổ chức giúp đỡ, gia đình tôi mừng lắm”. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên xã trao tặng bộ máy tính trị giá 10 triệu đồng để các con anh Bảy học online trong những lúc giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19.

Tết ấm nghĩa tình

Thời gian qua, chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động đã được Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu triển khai hỗ trợ cho người dân là lao động tự do bị mất việc làm, hộ nghèo, cận nghèo; thanh niên, học sinh, sinh viên, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn… Trong đó, mỗi túi quà an sinh gồm: gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, rau củ đủ cho người dân sử dụng trong một tuần, với trị giá 250 nghìn đồng/túi. Em Lương Quế Anh, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Hải Quang (Hải Hậu) được nhận túi quà phấn khởi cho biết: Trong thời gian cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đặt tại thị trấn Thịnh Long, em được Đoàn Thanh niên huyện quan tâm, trao tặng túi quà an sinh đã giúp đỡ em một phần vượt qua khó khăn trong thời gian bị cách ly y tế tập trung. Phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, chung tay sẻ chia để “Tết ấm áp - Xuân yêu thương”, cùng với hoạt động chăm lo về vật chất cho người nghèo, các đối tượng chính sách.

Những ngày này, các cấp bộ Đoàn, Hội đã và đang chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh thiếu nhi như việc chuẩn bị các chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân; tổ chức các hội thi làm bánh chưng, bánh dẻo, mứt, kẹo…, qua đó dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Đồng chí Triệu Văn Thái, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, đã thành thông lệ, vào mỗi độ Tết đến, Xuân về, các cấp, các ngành, trong đó có Đoàn Thanh niên tỉnh và những nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh lại sôi nổi các hoạt động hướng về người nghèo, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn qua những phần quà đầy ý nghĩa. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, Xuân Nhâm Dần 2022 tuổi trẻ trong tỉnh sẽ tiếp tục vẽ nên bức tranh thắm sắc xanh trên những mảnh đất, cuộc đời còn nhiều gian khó. Qua mỗi việc làm, mỗi hoạt động đã đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức Đoàn, Hội, khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân” trong tuổi trẻ; là môi trường và điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ được rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến cho quê hương, đất nước. Với phương châm chủ động, linh hoạt, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh sẽ tùy vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những trẻ em khó khăn do đại dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022./.

Văn Huỳnh