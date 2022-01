Nữ chủ tịch Công đoàn năng động

Năng động, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người, hết lòng vì công việc chung là nhận xét của lãnh đạo, đồng nghiệp, đoàn viên công đoàn về cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Kim Thái (Vụ Bản). Nhiều năm qua, cô Hường không chỉ là giáo viên dạy giỏi các cấp mà còn là cán bộ công đoàn mẫu mực, năng nổ, đi đầu trong công việc.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Kim Thái (Vụ Bản) (thứ 2 từ phải sang) đoạt giải Ba tại lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Trong suốt quá trình công tác, cô Nguyễn Thị Thu Hường luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được đồng nghiệp, học sinh quý mến, phụ huynh tin tưởng. Với cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô Hường đã cùng Công đoàn nhà trường phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, định kỳ tiến hành hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, giữ gìn và xây dựng mối đoàn kết gắn bó, yêu thương của đồng nghiệp trong trường; kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên, người thân của đoàn viên bị ốm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các phong trào thi đua, Công đoàn đã xây dựng kế hoạch, cùng với nhà trường tổ chức, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo; phong trào tình nguyện, phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả ở trường học và ở xã Kim Thái. Trong chuyên môn, cô Hường luôn tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng chung các môn thi của lớp do cô phụ trách luôn xếp thứ hạng cao trong trường; đội ngũ cán bộ lớp làm việc nhiệt tình có trách nhiệm. Cô thường xuyên quan tâm, theo sát khích lệ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có ý chí phấn đấu vươn lên. Đặc biệt, cô Hường luôn đi đầu trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh; linh hoạt trong phương pháp dạy học vào giảng dạy môn Hóa học, Sinh học nâng cao chất lượng dạy và học... Từ những nỗ lực, cố gắng, nhiều năm liền cô Hường đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được tặng thưởng nhiều Giấy khen, Bằng khen của các cấp. Ngoài ra, cô còn tham gia rất nhiều hội thi chuyên môn và xuất sắc đoạt giải như: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Hóa học, giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn Sinh học; năm học 2020-2021, học sinh thi Olympic Hóa học 8 đạt: 7 giải nhất, 5 giải nhì, xếp thứ nhất toàn huyện. Bên cạnh đó, vào mỗi đầu năm học, cô cùng với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức cho giáo viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nhất là hội giảng giáo viên dạy giỏi, hội thi làm đồ dùng dạy học, hội thi trang trí lớp; đồng thời vận động 100% giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm. Qua đó, mỗi năm nhà trường có nhiều đề tài được cấp trên công nhận. Riêng bản thân cô Hường đến nay đã có 5 sáng kiến, kinh nghiệm được công nhận và áp dụng rộng rãi như: “Thiết kế một số thí nghiệm hóa học vui nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh”; “Vận dụng phương pháp dạy học góc vào giảng dạy các bài thực hành môn Hóa học 8 nhằm tạo hạnh phúc cho học sinh”... Trong đó, cô dành công sức với nhiều sáng kiến “Giải pháp giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt” nhằm mục đích giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ngay tại nơi mình sinh sống để tạo môi trường xóm cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn; nâng cao ý thức của người dân, đồng thời giáo dục con trẻ bảo vệ môi trường ngay từ khi còn nhỏ với phương châm hạn chế thải rác, tái sử dụng và tái chế nguồn rác. Hiệu quả của sáng kiến phân loại rác thải tại nguồn góp phần tiết kiệm được tài nguyên, mang lại lợi ích từ việc vận dụng phế liệu tái chế và làm phân hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường, giảm thiểu tổng lượng rác thải trong cộng đồng, giảm tải cho môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác. Hiệu quả của sáng kiến khi áp dụng đã góp phần tiết kiệm hơn 200 triệu đồng/năm tại địa phương. Từ những hiệu quả trên, năm 2021 sáng kiến của cô đoạt giải Ba cuộc thi Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Cô Nguyễn Thị Thu Hường tâm sự: “Tôi luôn tự hứa với bản thân là phải làm tốt hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến quyền lợi thiết thực của đoàn viên và người lao động. Thành tích lớn nhất, có ý nghĩa nhất với tôi là hoạt động công đoàn và nhà trường luôn phối hợp nhịp nhàng, đoàn viên phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Công đoàn phát động”.

Những thành tích trên là niềm vinh dự đối với bản thân, đồng thời đã góp phần không nhỏ vào bảng thành tích chung của Công đoàn cơ sở và nhà trường. Cô Hường xứng đáng là tấm gương sáng tiêu biểu, điển hình về “Cô giáo mẫu mực - Chủ tịch công đoàn thân thiện”, hết lòng vì sự nghiệp trồng người./.

Văn Huỳnh