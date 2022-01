Những ngôi nhà được "xây" bằng tấm lòng nhân ái

Cùng với việc giúp hội viên phụ nữ tập trung phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh còn vận động cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân thường xuyên chung tay ủng hộ Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” và “Mái ấm tình thương”. Từ nguồn quỹ này, hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ có kinh phí để hỗ trợ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, yếu thế… xây, sửa chữa nhà “Mái ấm tình thương”, giúp họ an cư lạc nghiệp, vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội LHPN thành phố Nam Định bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho bà Trần Thị Hồng, thôn Lộng Đồng, xã Lộc An.

Những ngày đầu năm mới 2022, đến thăm bà Nguyễn Thị Vũ, thôn Thiện Mỹ, xã Yên Mỹ (Ý Yên), chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc to lớn hiện hữu trên khuôn mặt già nua, khắc khổ. Gia đình bà Vũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm vì bệnh ung thư, 2 cô con gái bị tật nguyền. Tuổi cao lại thường xuyên đau ốm nhưng để có tiền nuôi con, ngoài làm ruộng ai thuê việc gì bà Vũ cũng nhận làm. Ngôi nhà ngói 2 gian chật chội của 3 mẹ con ở đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, bà Vũ không dám “mơ” tới việc xây nhà. Để giúp đỡ bà Vũ xây nhà mới, Hội Phụ nữ xã Yên Mỹ đã khảo sát, bình xét và đề nghị với Hội cấp trên hỗ trợ. Sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà mới của bà Vũ đã hoàn thành với tổng kinh phí 77 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện Ý Yên ủng hộ 30 triệu đồng, chi Hội Phụ nữ thôn Thiện Mỹ giúp đỡ ngày công và số tiền 3,5 triệu đồng; anh em họ hàng hỗ trợ vật liệu, trị giá 27 triệu đồng... Ngôi nhà mới khang trang đã khiến bà Vũ rất xúc động: “Nếu không có các cấp Hội Phụ nữ, gia đình, làng xóm quan tâm, giúp đỡ thì không biết đến khi nào mẹ con tôi mới có được căn nhà khang trang, kiên cố như thế này. Tôi mong sẽ có nhiều hoàn cảnh nghèo khó được tổ chức Hội giúp đỡ, hỗ trợ xây, sửa nhà, ổn định cuộc sống”. Còn với bà Trần Thị Hồng, hội viên chi hội thôn Lộng Đồng, xã Lộc An (thành phố Nam Định) là phụ nữ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo của xã. Hàng ngày, để duy trì cuộc sống bà đi bán rau và làm thêm ruộng. Thời gian gần đây do tuổi cao lại hay đau ốm, bà Hồng hầu như không đi chợ và làm được những công việc đồng áng nặng nhọc khiến cuộc sống đã khó khăn càng khó khăn hơn. Ngôi nhà nhỏ, tạm bợ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng bà không có tiền để xây mới, sửa chữa, bà Hồng phải dọn sang ở nhờ nhà em gái. Biết được hoàn cảnh của bà Hồng, Hội LHPN thành phố đã hỗ trợ xây tặng bà nhà “Mái ấm tình thương”. Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà “trong mơ” của bà Hồng đã hoàn thiện với tổng diện tích sử dụng 46m2, kinh phí xây dựng 86 triệu đồng, trong đó Hội LHPN thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng. Từ ngày có nhà mới, bà Hồng rất vui và phấn khởi, sức khỏe được cải thiện đáng kể, yên tâm an hưởng tuổi già. Rời thành phố Nam Định, chúng tôi đến thăm gia đình chị Trần Thị Kim Ngoan, hội viên chi hội xóm 2, xã Xuân Trung (Xuân Trường). Chị Ngoan là mẹ đơn thân, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Từ nhiều năm nay, mẹ con chị ở trong ngôi nhà dột nát, tường bị bong tróc, lún, nứt nhưng không có khả năng sửa chữa. Để giúp chị Ngoan, Hội LHPN huyện Xuân Trường đã hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng và ngày công giúp chị sửa nhà. Cùng với sự giúp đỡ của anh em, người thân trong gia đình, bà con lối xóm, cán bộ, hội viên phụ nữ chi hội xóm 2, sau gần 2 tháng sửa chữa ngôi nhà có diện tích khoảng 40m2 của chị Ngoan đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bà Vũ, bà Hồng, chị Ngoan chỉ là 3 trong số hàng trăm hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế thời gian qua được Hội Phụ nữ các cấp hỗ trợ xây, sửa nhà, giúp ổn định cuộc sống. Thực hiện cuộc vận động xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai xuống các cấp Hội Phụ nữ; khảo sát, bình xét, lập danh sách các hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, hộ chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, dột nát, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, khuyết tật; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên, chị em để có những phương án hỗ trợ kịp thời. Các cấp Hội cũng vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng các Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, “Mái ấm tình thương”; Hội Phụ nữ các huyện, thành phố tiếp tục duy trì mô hình tiết kiệm hàng tháng với mức thấp nhất là 30-100 nghìn đồng/tháng để đỡ đầu hội viên khó khăn; phát động các mô hình tiết kiệm như: “Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi lợn tiết kiệm”, “Tiết kiệm tại chỗ”, “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm”… để có nguồn kinh phí giúp hội viên phát triển kinh tế, thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ xây, sửa nhà… Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã xây mới và sửa chữa 17 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trên 563 triệu đồng. Tiêu biểu như Hội LHPN các huyện Ý Yên, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, thành phố Nam Định… đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia xây dựng Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, “Mái ấm tình thương” với mức vận động ít nhất 3.000 đồng/hội viên; vận động cán bộ, hội viên đóng góp thêm ngày công, nguyên vật liệu để giúp đỡ xây, sửa nhà; kêu gọi, vận động các tập thể, cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp để tăng thêm nguồn kinh phí…

Thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động cán bộ, hội viên, nguồn lực từ các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân để xây dựng thêm nhiều ngôi nhà “Mái ấm tình thương” không chỉ giúp hiện thực hóa ước mơ về nơi ở của nhiều hội viên phụ nữ nghèo mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để họ vững tin vào tương lai, vào những điều tốt đẹp luôn tồn tại, nảy nở trong cuộc sống./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân