Nghị lực của một giáo viên vượt khó vươn lên dạy tốt

Cô Phạm Thị Lan Hương, giáo viên dạy môn tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Bính (Vụ Bản) là tấm gương tiêu biểu nỗ lực khắc phục khó khăn vượt qua bệnh tật để vươn lên dạy tốt của ngành GD và ĐT tỉnh.

Cô Phạm Thị Lan Hương và học trò trong một giờ học tiếng Anh.

Tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc, cô Hương về Trường THPT Nguyễn Bính nhận công tác từ năm 2009, với bao nhiệt huyết, hoài bão của tuổi trẻ. Là giáo viên dạy ngoại ngữ (tiếng Anh) cô hiểu việc tiếp cận kiến thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học mới luôn là cần thiết giúp việc giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Cô hăng hái, nhiệt tình, ham học hỏi bằng cách tự học hoặc tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Sở GD và ĐT, nhà trường tổ chức. Cô trau chuốt từng tiết dạy, linh hoạt sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học mới, đưa tình huống thực tiễn vào giờ học, hướng tới mục tiêu phát triển năng lực, bồi dưỡng phẩm chất, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của học sinh. Sự tỉ mỉ, chu đáo cùng niềm đam mê trong nghề của cô đã truyền lửa cho những ước mơ của các cô, cậu học trò nơi vùng quê nghèo. Với nhiều phương pháp dạy học sáng tạo như: Đối thoại, diễn thuyết, đóng vai, kể chuyện ngụ ngôn, dàn dựng video, ca hát bằng tiếng Anh..., cô đã giúp học trò tiếp cận gần hơn và yêu thích môn tiếng Anh hơn. Các tiết học ngoại ngữ hoặc tiết sinh hoạt lớp của cô giáo Phạm Thị Lan Hương chủ nhiệm, học sinh đều rất thích thú. Chẳng hạn, Dự án liên môn Anh - Sử, cô đã đưa bài học chủ đề “Tìm hiểu di tích Phủ Dầy và văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu” ra ngoài không gian lớp học, tổ chức tại phủ chính thờ Mẫu. Qua buổi học thực địa đã mở rộng và khắc sâu hơn cho học sinh về một giá trị, di sản văn hóa truyền thống quê hương và bổ sung cho các em các kỹ năng mềm như giao tiếp, tự quản lý thời gian, hợp tác, thuyết trình, giải quyết tình huống, đặc biệt là bồi dưỡng năng lực nghe - nói tiếng Anh khi tiếp xúc với người nước ngoài tham quan tại phủ Mẫu. Năm 2017, cô mắc bệnh hiểm nghèo. Cô đã trải qua thời gian điều trị dài ngày. Quãng thời gian điều trị, có những lúc cô thấy hụt hẫng và bế tắc. Nhưng được sự động viên của Ban giám hiệu, đồng nghiệp và sự an ủi từ học sinh, gia đình, với lòng yêu nghề, yêu học trò, cô đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống hiện tại, tiếp tục thực hiện niềm đam mê với nghề và hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Cô được phân công giảng dạy môn tiếng Anh các lớp 11A3, 11A4 và 12A1, 12A4; dạy đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh 12; chủ nhiệm lớp 11A4. Quá trình công tác chuyên môn, cô luôn xác định những mục tiêu và ý thức được trách nhiệm với công việc được giao, từ đó cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, cô luôn sẵn sàng giúp các thành viên trong tổ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ; hỗ trợ tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tế đơn vị và quyết tâm xây dựng tổ chuyên môn là tổ lao động tiên tiến; có ý thức tự tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ tin học và ứng dụng công nghệ tiến bộ vào giảng dạy. Thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã giúp cô có nghị lực vươn lên nghịch cảnh của bản thân. Cô thường xuyên quan tâm, động viên học sinh khắc phục mọi khó khăn, có ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập, chấp hành tốt mọi nội quy của trường, lớp, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tập thể, xây dựng tập thể lớp đoàn kết vững mạnh, phát huy năng lực của cá nhân học sinh. Có những học sinh hoàn cảnh quá khó khăn, mồ côi luôn có sẵn tư tưởng bỏ học, cô đến tận nhà tìm hiểu, chia sẻ, động viên khuyên nhủ, cảm thông, khéo léo hỗ trợ từng đôi tất, quyển vở, tấm áo, chút học phí cho các em, lấy chính nghị lực của mình để che chở, sưởi ấm, gieo trồng ý chí và ước mơ cho các học trò của mình. Hiện tại, có học trò được cô giúp đỡ đang là sinh viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội; có học trò cũng trở thành giáo viên dạy tiếng Anh ở Hà Nội. Với vai trò giáo viên chủ nhiệm, cô rất tích cực trong công tác hướng nghiệp cho học sinh để các em có thể lựa chọn nghề phù hợp với bản thân trong tương lai, giúp ích cho gia đình và cống hiến tốt nhất cho xã hội. Nhờ áp dụng phương pháp mới vào giảng dạy, quan tâm sâu sát đến từng đối tượng học sinh, nên kết quả học tập của học sinh do cô dạy mỗi ngày một nâng lên. Chất lượng môn tiếng Anh các lớp do cô dạy qua các kỳ thi đều đạt trên trung bình của khối. Nhiều năm cô tham gia ôn đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh và hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh đoạt giải; lớp do cô làm chủ nhiệm nhiều năm trở thành lớp tiên tiến của nhà trường. Cô rất ham đọc sách, sẵn sàng chia sẻ cách thức tiếp cận tiếng Anh, giới thiệu các đầu sách hay, thú vị với bất cứ ai yêu thích ngoại ngữ. Từng là cộng tác viên của FutureLang, cô đã góp phần xin được 20 suất học bổng cho giáo viên và học sinh nhà trường tham gia khóa học tiếng Anh để chia sẻ, nhân lên niềm đam mê ngoại ngữ của mình. Cô tâm sự: “Ước mơ lớn nhất của tôi là được đứng trên bục giảng. Vì vậy, dù khó khăn, gian khổ bao nhiêu tôi cũng phải nỗ lực vượt qua”. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bính Trần Mạnh Chiến chia sẻ về người đồng nghiệp của mình: “Cô Hương là giáo viên tiêu biểu của trường, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để được gắn bó với nghề. Cô là tấm gương vượt khó tiêu biểu đối với cả các thầy, cô giáo và học sinh của trường”.

Hơn 10 năm công tác, cô Phạm Thị Lan Hương đã lan truyền ngọn lửa yêu nghề, yêu người đến đồng nghiệp, bạn bè và bao thế hệ học sinh. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, công đoàn viên xuất sắc, được Sở GD và ĐT khen thưởng. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của cô đã góp phần lan tỏa niềm tin, nghị lực sống, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của quê hương, để lại những ấn tượng đẹp về phẩm chất người thầy các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường./.

Bài và ảnh: Minh Thuận