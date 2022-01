Một chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Chi bộ 2, Phú Lễ xã Hải Châu (Hải Hậu) hiện có 22 đảng viên. Xác định rõ “muốn Chi bộ mạnh thì mỗi đảng viên phải tốt”, nên những năm qua Chi bộ luôn làm tốt việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đến 100% đảng viên; nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò gương mẫu của đảng viên trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ở cơ sở.

Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do Hội Phụ nữ chi bộ 2 Phú Lễ, xã Hải Châu (Hải Hậu) tự quản.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Bí thư Chi bộ 2, Phú Lễ cho biết: Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, Chi bộ đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, lãnh đạo các đoàn thể hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Chi bộ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng đều gắn việc kiểm điểm thực hiện chức trách nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nêu cao và phát huy tinh thần tự phê bình, phê bình đấu tranh với những biểu hiện nhận thức lệch lạc, hành động không phù hợp thiếu gương mẫu... Bên cạnh đó, mọi chủ trương lãnh đạo của Chi bộ đều được đảng viên thảo luận cởi mở, dân chủ, thống nhất. Các nghị quyết của chi bộ luôn bám sát yêu cầu thực tế, tạo đồng thuận trong nhân dân nên nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, nhất là phong trào xây dựng NTM, hỗ trợ nhau sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, tham gia bảo vệ môi trường… Là xóm thuần nông với 147 hộ, 434 nhân khẩu, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Để lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế gia đình, Chi bộ cùng các đoàn thể vận động nhân dân chuyển đổi một số loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như: cà chua, bí xanh, khoai tây… đồng thời phát triển mạnh dịch vụ như dệt cước, thợ nề… Nhờ đó, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, xóm không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện còn 0,22% (là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như neo đơn, bệnh tật, già yếu). Số hộ khá, giàu tăng mạnh theo từng năm. Thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 72 triệu đồng/năm. Bên cạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thực hiện chủ trương của Huyện ủy, Đảng ủy xã về xây dựng xóm 2, Phú Lễ trở thành “Làng văn hóa NTM kiểu mẫu”, chi bộ đã xây dựng nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên đến từng hộ dân tuyên truyền, giúp người dân hiểu được lợi ích và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong xây dựng NTM kiểu mẫu, cùng đồng lòng thực hiện. Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, nhân dân trong xóm đã tự nguyện góp công, góp của đổ bê tông, mở rộng 860m đường dong xóm, rộng 3m, dày 20cm; xây 40 bồn hoa, trồng cây bóng mát; kè cứng toàn bộ khu thoát nước khu dân cư, tu sửa nhà văn hóa, làm lan can bờ ao; xây dựng cổng chào kinh phí 70 triệu đồng. Toàn xóm có 4 đường dong, xóm được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt, làm cột đúc, đèn Led theo tiêu chí NTM kiểu mẫu. Ngoài ra các hộ gia đình chỉnh trang khuôn viên gia đình như xây tường bao, làm cổng quét vôi ve, cải tạo vườn tạp… Tổng kinh phí xây dựng NTM kiểu mẫu của xóm trên 922 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ 400 triệu đồng, vốn ngân sách xã hỗ trợ 42 triệu đồng, vốn nhân dân đóng góp 345 triệu đồng, vốn nhân dân ủng hộ 135 triệu đồng. Cùng tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng, xóm đã xây dựng hương ước làng, xóm văn hóa kiểu mẫu, các hộ dân đăng ký thực hiện nếp sống văn hóa kiểu mẫu. 100% gia đình trong xóm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhân dân có ý thức giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, mỗi hộ dân đều có sơ đồ bài trí khuôn viên gia đình, bố trí hai thùng rác gồm một thùng đựng rác thải vô cơ để tổ thu gom rác thu gom, một thùng đựng rác thải hữu cơ để ủ làm phân hữu cơ. Các hộ sản xuất cam kết không sử dụng hóa chất, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định. Người dân trong xóm sống chan hòa, tình nghĩa.

Với sự tập trung lãnh đạo của Chi bộ xóm 2 Phú Lễ, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư luôn diễn ra sôi nổi; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Chi bộ xóm đều đạt trong sạch, vững mạnh, hàng năm, trong đó từ năm 2016 đến nay luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2021 Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (2016-2020)./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh