Một bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm

Hơn 10 năm là bí thư chi bộ, với sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, ông Phạm Văn Tâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao có nhiều đóng góp tích cực, đưa khu dân cư An Phong, phường Quang Trung (thành phố Nam Định) ngày càng phát triển.

Ông Phạm Văn Tâm (bên phải), Bí thư chi bộ khu dân cư An Phong, phường Quang Trung (thành phố Nam Định) tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đến các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Khu dân cư An Phong có 400 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó 1/3 dân số là giáo dân họ giáo An Phong. Vốn là người nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm với cộng đồng nên ngay sau khi nghỉ hưu, ông Phạm Văn Tâm đã tích cực tham gia công tác xã hội của địa phương. Năm 2012, ông được bầu làm bí thư chi bộ có 42 đảng viên, chủ yếu là người đang nghỉ chế độ hưu trí. Đảm nhiệm vai trò của người đứng đầu chi bộ, ông Tâm luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh; cùng với Ban chi ủy có nhiều đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của địa phương và những vấn đề thực tiễn của khu dân cư để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và ban hành Nghị quyết lãnh đạo cụ thể, sát thực. Trước mỗi công việc chung của chi bộ, các đảng viên luôn được phân công nhiệm vụ cụ thể, chi bộ cũng thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả công việc của đảng viên để kịp thời tìm hướng giải quyết nếu có khó khăn vướng mắc. Mỗi tháng sinh hoạt, chi bộ đều ra nội dung cụ thể, thiết thực liên quan trực tiếp đến những vấn đề dân sinh của khu dân cư, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương. Ông Tâm cho biết: “Từ khi nhận nhiệm vụ, tôi và ban chi ủy luôn đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ đều đi sâu đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, từ đó đề ra nhiệm vụ cụ thể của tháng sau để khắc phục cho bằng được những hạn chế còn tồn tại. Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt, chi bộ luôn chú trọng xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của khu phố”. Chi bộ đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh khu dân cư. Qua đó, việc phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chấp hành pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu. Quy chế dân chủ, các quy định, quy ước của địa phương, cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Tệ nạn xã hội được loại bỏ, khu dân cư không có người buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, nhân dân chấp hành tốt chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý đất đai, xây dựng và trật tự đô thị; tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, hướng tới xây dựng khu dân cư kiểu mẫu… Đặc biệt, năm 2021, khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, ông Tâm cùng các thành viên tổ bảo vệ dân phố đã tập trung tuyên truyền người dân nắm được diễn biến tình hình và cách phòng tránh dịch bệnh, vận động, hướng dẫn người dân chủ động khai báo y tế, cài đặt ứng dụng hỗ trợ phòng, chống dịch trên điện thoại di động. Nhiều đảng viên dù không nằm trong tổ phòng chống dịch, nhưng cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người thân, hàng xóm, nhân dân thực hiện. Chính sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên và hiểu tầm quan trọng của việc phòng chống dịch, mọi người dân đều tự giác chấp hành. Vì vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn khu dân cư được kiểm soát tốt. Trong công tác quyên góp, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt..., khu dân cư An Phong luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện tốt các hoạt động quyên góp, giúp đỡ.

Bằng tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, gương mẫu, bí thư chi bộ Phạm Văn Tâm đã tạo được sự tín nhiệm của nhân dân trong khu dân cư An Phong. Trong 2 nhiệm kỳ qua, chi bộ khu dân cư An Phong đều được công nhận là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tỉnh 5 năm 2016-2020, ông Phạm Văn Tâm là một trong 96 đảng viên tiêu biểu được Ban TVTU tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm”./.

Bài và ảnh: Hồng Minh